Kako je Emir Suljagić prestrašio fetvom EU? Pakleno!

* Da je kojim slučajem delegacija EU prije nego će posjetiti Bratunac i groblje srpskim žrtvama bh rata uručila MC Potočari ili Emiru Suljagiću direktoru ovog najpoznatijeg groblja dobru donaciju, sigurno se tim povodom ne bi uopšte oglasio. Bilo bi kao ranije ‘neću ulaziti u političke šeme’, ‘visoki bh predstavnik Christian Schmidt je političar i to treba uvažavati’, onomad kad se vispreni ‘Šmit’ dosjetio kako se izvući ispod Emirovog reketarenja.

Podsjećamo. Sve dok nije ‘Švabo Šmit’ kako ga je svakodnevno satanisao Suljagić februara 2023. ‘nametnuo’ propis po kojem je 6 miliona KMa namijenjenih za dženaze u Potočarima stavio na raspolaganje nervoznom i pripitom direktoru, ‘Švabo’ je bio glavna meta njegovih mudrosti, hajke i pljuvačine. Nema kako ga nije nazivao i prozivao, od toga da je ‘potomak Hitlera’ pa do onoga ‘kako vrši aparthejd nad Bošnjacima’. Kada je februara prošle godine dao ‘hediju’ direktoru, od tada je postao najčešći i rado viđen gost u Potočarima. Čovjek sa obrazom ‘nametnuo’ je propis i pare namijenjene za ukop i komemoraciju ‘legle’ su na son kod Suljagića. Za njegove megalomanske ‘projekte’. Ko je platio troškove komemoracije i ukopa ovog 11. jula još ne znamo, država parama naroda ponajprije, ali znamo da para nije bilo na računu sedmicu prije komemoracije jer ih je, svih 6 miliona – KMa spiskao Suljagić. Znajući da će neko platiti, žrtve genocida se moraju ukopati. To sa parama je javno ustvrdio Hamdija Fejzić predsjednik odbora za komemoraciju par sedmica prije komemoracije, kojeg je Suljagić prijavio OSAi ‘za prijetnje smrću’ i nazvao ga ‘najvećom sramotom Bošnjaka’, a on glavni za komemoraciju.

* Pa ko ne bi fino poslije takve ‘sadake’ dočekao takvog gosta? I kovao ga u zvijezde? ‘Švabo Šmit’ je našao slabu tačku Suljagića i spasio i sebe i nas i uvreda i hajke za sva vremena. Jednom običnom izmjenom propisa i poklonom od 6 miliona, ‘sve je riješeno’. Plus, Schmidt se dosjetio pa osim Emira učestio odlaske kod Reisa, pa sa njim iftario ili bajramovao, i nikad mu sa Bošnjacima nije bilo bolje. A i Emiru dobro došlo : nikad se ne zna šta Schmidt poslije svakog dolaska kod Emira ili ‘majke nad majkama’ Munire Subašić može ‘nametnuti’. Lukavi ‘Švabo’ prepisuje od svog zemljaka i ‘Švabe’ ahbaba Valentina Inzcka, i on je poslije Potočara nametnuo zakon dva dana prije nego je ‘prhnuo’ u penziju.

* Nije ovo prvi slučaj da Suljagić poslije psovki i bezobraznih komentara ‘preokrene ćurak naopako’ a kako valja. Pisali smo o tome, u vezi još jednog ‘Švabe’ koji ‘prešao crvenu šehidsku liniju’ te ga Emir skupa sa ‘bratom’ Reufom Suljagićem iscipelario online, a kad se čovjek javio ponizno ‘sa nisam znao’ i ‘spreman sam dati donaciju’, na blagoslovenom licu direktora Emira se ukazao širok osmijeh i zelen zub pa ‘tvitao’ odmah : tako može, super. Donacija zlata vrijedi, uvjerio se Schmidt a onda ‘ga krenulo’. Da su ovi iz EU bar išta naučili od nas za ovo vremena koliko su kod nas, a stalno su tu, i oni bi sa Emirom to odradili na pravi način kao i ‘Švabo Šmit’. Kako to nije bio slučaj, desilo se da odu i poklone se žrtvama Srbima zadnjeg bh rata i to u Bratuncu pa se odmah javio Suljagić. Ma šta javio – zagrmio, zaprijetio, potresla se sva ‘Jevropa’.

‘Potpuno sam šokiran da vidim zvaničnike Delegacije EU u BiH kako odaju počast pripadnicima vojske bosanskih Srba na ‘Vojničkom groblju’. Tu je i zastava organizacije ratnih veterana bosanskih Srba odmah do velikog križa – pod krinkom “nevinih civila”. Ovdje su ukopani pojedinci koji su imali vodeću ulogu u zločinima protiv čovječnosti u proljeće i ljeto 1992. godine nad bošnjačkim stanovništvom.” A onda izrekao na bošnjački način fetvu. “Ovo je takva sramota. Pakleno će vam se ovo naplatiti, imate moju riječ“.

* Da, da, tako se to radi. ‘Stranci nemaju pojma koliko vrijedi riječ Suljagića kad je šokiran. Ima da se zna da u BiH osim Bošnjaka, nije pala nijedna druga žrtva i ima da se zna da će svako onaj ko misli drugačije, osjetiti ‘paklenu naplatu’. Evropa, Amerika, čitav Svijet. ‘Šokirani’ Emir Suljagić je zaboravio da su iz EU kratko odgovorili da “Empatija i poštovanje prema svim nevinim civilnim žrtvama, kao i prihvaćanje historijskih i sudski utvrđenih činjenica ključni su za stvaranje okruženja pogodnog za pomirenje“, boli njega ona stvar za pomirenjem i suživotom, ovo im neće oprostiti.

I Eu se prepala. Nego. Tako kratko i tako ‘bezveze’ mu ‘odgovorila’. Sad se čeka ‘pakleni šund’ iz kancelarije u Potočarima.

Može se desiti da im zaključa vrata Potočara, može se desiti još fetvi. Jer sa Emirom nema zajebancije. Možda se od straha zatvori i zvanična web stranica MC Potočari jer to, pored toliko love slivene u Potočare, platila i još plaća vlada Velike Britanije. A Emir joj evo šalje ‘fetvu’ i priprema sankcije.

Kažem može se, ali i ne mora se ništa bolnije desiti. Ako se u EU dosjete pa pošalju ‘izvinjenje’ uz kakvu pozamašnu donaciju, sve će im biti oprošteno.

Muslimanski je praštati, nije musliman ko (se) ne povrati. Znamo mi Emira.

photo : Emir Suljagić, Potočari 11. juli 2024, arhiv