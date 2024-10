A MOŽE LI BORISOVO ili BAKIROVO : ‘Evropski Pulitzer’ Dragan Bursać banjalučki profesor i novinar ‘Al Jazeera Balkans’ medija u zanosu bošnjačkog patriotizma komentarisao provedene lokalne izbore pa Veliku Kladušu proglasio ‘Bosanskom Kladušom’, kao da je do sada bila na Marsu i nebosanska!?

Udarna pesnica bh ozbiljne patriotske bošnjačke zajebancije novinar Bursać Dragan prokomentarisao je upravo završene lokalne izbore u BiH, pobrojao pobjednike i gubitnike u tekstu pod naslovom ‘Još jedni izbori u kojima su svi pobijedili a građani opet izgubili’, da bi najednom izazvan popularnim i kod njega već otrcanim populizmom i patriotizmom provalio kako je ‘istinski pobjednik u cijeloj BiH Boris Horvat novi načelnik Velike Kladuše’.

No, ni to nije sve, njegova briljantnost je tek uslijedila.

U podnaslovu ‘Bosanska Kladuša konačno porazila Fikreta Abdića’, napisao je slijedeće.

‘No, istinski pobjednik lokalnih izbora u cijeloj Bosni i Hercegovini je Boris Horvat, novi načelnik Velike Kladuše. Građani su pokazali kako ZAJEDNO mogu da se izbore za svoj grad, svoju Bosnu i Hercegovinu i sruše separatistu i zločinca Fikreta Abdića i njegove satelite. I zaslužni su baš ujedinjeni građani ovog grada, a ne političke stranke koje sebi prisvajaju zasluge’.

Znamo, vidjeli smo na primjeru ‘nezavisnog i objektivnog’ novinara Erola Avdovića sada DF/Željko Komšić ambasadora BiH u Bruxellesu kako se isplati biti i ‘objektivan i nezavisan’ kad te plaća’Al Jazeera’ te patriotski potkovan, viđamo to i kod nasljednika Avdovića u New York-u i kod javljanja novinara Ivice Puljića, također uposlenika ‘Al Jazeera’ firme u Sarajevu i nekadašnjeg novinara ‘Yutel’ produkcije, ili kolege ‘Ataturka’ Senada Hadžifejzovića face sa tv ‘Face’, također bivšeg novinara ‘Yutel’a.

Međutim Bursać se naprosto zaigrao, i njegovo bošnjakovanje u Sarajevu je već poodavno prepoznato, zbog čega je dugo bošnjačka tv zvijezda vodilja. Čak je primio i nagradu za besprijekorno bošnjakovanje od Vijeća Kongresa Bošnjaka decembra prošle godine čime je njegova nagrada 2019. za ratne tekstove iz BiH od strane ‘European Press Prize’ totalno pojeftinila a Bursać stao u saffove patriota.

Može mu nagradu dati i Adil Kulenović iz svojih ‘krugova inteligencije’ na čijim sesijama se liječi od srpskog patriotizma, ništa to ne mijenja na stvari, ovim krštenjem opštine Velika Kladuša je rekao sve što ima. Ako već ne zna, treba mu reći. Tačno je da je (odavno) vrijeme da se Fikret Abdić sa familijom iseli iz velikokladuške ‘Žute Kuće’ – opštine, ali to ne znači da je ovaj grad bio do sada ‘nebosanski’ i negdje u vasioni na Marsu, daleko van granica BiH. Osim u njegovoj glavi i u glavi Bakira Izetbegovića.

Nadalje, prefix ‘bosanski’ je odavno odbačen u glavama bh vodstva, čak i ispod ahmedije Reisa političara (za kojeg je neprimjereno davati ime Bosna ženskoj novorođenoj djeci, kako je to političar Reis jednom pojasnio) ali nije u tome poanta. Grm leži u ‘zecu Bursaću’ a ispod grma je jasno : kad kažeš bosanski misliš obavezno ‘bošnjački’ i identitetski. Najzad, totalno je netačna teza da su ‘građani u Vel. Kladuši odlučili da se izbore za svoj grad i svoju Bosnu i Hercegovinu a ne stranke‘, budući da svi znamo da su stranke a ne građani dogovorili savez za promjene i zajednički nastup u izborima. I to jedva, tek kad je taj savez aminovao Bakir Izetbegović. Fikreta Abdića su sa političke scene zbrisale odredbe visokog bh predstavnika kojim propisom je zabranio u izborima kandidovanje ratnim zločincima a ne Boris Horvat kolega i biznis partner Abdića ili partije uz njega. Još manje politički prežvakani ‘viktorijanski pozdravi sa dva prsta’ Rifata Dolića.

‘Al Jazeera’ dobro plaća ali neznanje ipak škodi.

Tu ne pomaže čak ni brada profesora Bursaća, sve se ispod nje vidi.

Kako se nije dosjetio da, kad već mijenja ime grada po ćeifu nalogodavaca da izabere pravo, sukladno njegovom tekstu i gradu Velika Kladuša . Recimo : Borisovo? Ili Bakirovo?

Pa da onda ‘rahat’ tekbirano i šlajsamo ratne zastave i zelene bikove po čaršiji koji patriotski folklor poslije izbora Bursać nije uopšte primjetio.

photo : ‘Al Jazeera Balkans’ web, naslovnica, arhiv