Od ‘ranca i vojničkih čizama’ Atifa Dudakovića, ‘prebrojavanja’ saffova, dronova i haubica Reisa Kavazovića i Bakira Izetbegovića pa preko tekbira, prijetnji nekakvog Reisovog ‘Muderrisa’ ili ratnih pokliča ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića do pištolja Salke Zildžića i hodže (koji to nije) iz Sandžaka Haruna Hodžića …

* Bosna je još uvijek u ratu, rat ‘nije odjavio’ stari veteran iz Sandžaka hadžija Senad Hadžifejzović na tv ‘Face’ i vazda mu u ustima. Bosna je također ‘u opasnosti’ jer svuda prijeti opasnost muslimanima od Srba i Hrvata, od Rusije i Putina sa Dodikom, sopstvene ‘oktroisane’ vlasti bez Bakira i Reisa, od Ukrajine do Palestine i zbog ugroženosti Ujgura u Kini. Protiv Bosne radi sav Zapad, Amerika posebno, staroj kurvi Evropi se nevjeruje i zato ‘Bošnjaci imaju pravo’ da se pripremaju. Posebno iz razloga jer su ‘doživjeli više genocida’ i jer više ne mogu čekati da padne Republika Srpska i ‘Herceg-Bosna’ pa da se nastavi ‘slavni ulazak u Banja Luku’ kojeg je Zapad onda zaustavio ili da se bošnjačke zastave zaviHore po Hercegovini. Razlog više, Amerika i Zapad su uklonili iz vlasti Bakira Izetbegovića ‘jedinu bošnjaču državotvornu stranku’ a time smanjili uticaj Reisa u vlasti, stoga nema druge nego ‘biti budan’, ‘prebrojavati’ oružje i oruđe, i kao po onoj Titinoj koja je preoteta i pretvorena u ‘hadis’, spremati se kao da će rat odmah početi a mir vladati sto godina.

* I fakat to i čine, već nekoliko godina umjesto zvaničnog popisa i razbrojavanja ekonomije i boljitka građana, vrši se ratno preslagivanje i kako se ono kaže-psihološko vjersko pripremanje i postrojavanje, i kao onomad 1991/92, glavnu akciju vodi Islamska Zajednica BiH.

Koja je uz Aliju Izetbegovića i stranku SDA bila i pokretač i glavni logističar prošlog rata.

Bošnjaci su se, nema dileme uželili rata i ratovanja, žrtvi, genocida, izbjeglica, donacija i svog onog zla koji uz to ide i pod edigmom da nam ‘oteše državu’ i ‘da nama niko neće pomoći ako se sami ne organizujemo’, uvode bošnjačku naciju i državu u predratne pripreme i atmosferu.

Istovremeno se politički vrši udaljavanje od Amerike i EU a klizano počinje približavanje Iranu, Turskoj i zamislite Rusiji čak, koja nam ‘radi o glavi’. Umjesto da, ako se već mora obaviti ta i takva priprema, da to odrade u okviru dužnosti zvanični organi ili Oružane Snage sa kojima se hvale bošnjački crvneo-zeleni ministri, ova priprema nam dolazi uglavnom iz usta bošnjačkih političara i iz džemata ili iz Islamske Zajednice BiH koja se sporadično ‘ogradi’ ali većino to prešuti i podrži. Nema nijedne nacionalnosti u BiH osim Bošnjaka koji više govore o ratu, o opasnosti države i o neophodni pripremama (opet sa pozivom na žrtve i genocid), svaki dan se može čuti ili vidjeti da je ‘vakat’ za rat. Takve opasne nebuloze se kao virus pronose i širom bh dijaspore i njenih silnih džemata.

* Istina je da je siutacija u BiH u državnim strukturama složena i ponekad čak i u rasulu ali ipak država ‘radi’, u zemlji postoje izbori i organi vlasti, snage EUFORa i NATO Saveza, međutim Bošnjaci i džematlije nisu rat prežalile i bez obzira na žrtve, prizivaju ga. Džaba upozorenja i ‘oštre osude’ takvih ratno-huškačkih izjava i ‘hutbi’ iz džamija, mi još nismo izišli iz maskirnih uniformi i vojničkih čizama, nismo zaboravili ratni zov tekbira o čemu su ispjevane pjesme i napisane knjige niti ‘osmijehe šehida’ koji su happy što su poginuli i što će se jednog dana vratiti.

Ali ono što je napogubnije kao i onda 1991. tako i danas, mi uopše ne vidimo da je ta priprema zapravo u današnjim konstelacijama velikih sila i okruženja klasični poziv na uništenje Bošnjaka i bošnjačke nacije. Totalno i zauvijek.

Međutim, onima kojima se prošli rat u BiH ‘osladio’, ponovo zveckaju oružjem i oruđem, i vjerski ulaze u opasne zone uvlačenja u te nepotrebne procese čak i djece i žena.

Zato nisu uopšte šokantne i uznemirujuće izjave od prije neki dan nekakvog hodže iz Sandžaka Haruna Hodžića i njegovog ‘saborca’ iz zločinačke 7. Muslimanske Br. ArBiH mješavine nudžahedina vehabija sa Bliskog Istoka i domaćih radikalnih vjerskih fanatika iz ekipe ‘Muderrisa’ Nezima Halilovića, i njihovi pozivi da se ‘spremamo za rat’, koji su došli iz džemije u Nemili.

Zato jer je, kao što smo rekli, to ‘prebrojavanje’ namjenske industrije, dronova, sile nebeske i snage odavno u toku u našem javnom diskursu. I Hodžić i ‘Muderris’ su višegodišnji službenici Reisata i godinama skupa sa Cerićem špartaju džematima BiH i dijaspore sijući strah, mržnju i pozivajući na odbranu, nama je čak i direktor burze izvjesni Tarik Kurbegović u istoj funkciji. To je ono najopasnije jer ti i takvi putevi stranputice vode do vrha vjerskog poglavara a vjera je opijum za raju.

Ovo zveckanje oružjem je posebno izraženo od prošlogodišnjih predizbornih skupova SDA i podrške Bakiru od Strane Reisa i od samog Reisa. Ovaj tip Hodžić – ‘bošnjački sandžački jastreb’ je poslije rata bio hodža u ‘ratnoj džamiji’ na Igmanu a sada je navodno zaposlen uz ‘ratni tunel spasa’ (najveće leglo ratnog profiterstva u opkoljenom Sarajevu), i on ne može kao ni svaki Sandžo u BiH bez rata, njemu je rat bio majka a ne maćeha. Iako se čisto od zajebancije Reis Kavazović ‘ogradio’ od njega izjavom kako ‘on nije više imam’, slike sa nasmiješenim ‘prebrojavačem’ bošnjačke moći i snage sa Kavazovićem dokazuju da su njih dvojica ‘u talu’, bio on ili ne bio na zvaničnom njegovom platnom spisku.

* A hodža Hodžić se raskokodakao (kokodače on već decenijama) pa poslije Muderrisovih napomena kako treba pojačati lovačka društa ili obučiti djecu da pucaju pištoljima’, najavio da će kćerki u miraz dati pištolj marke ‘Glock’ i još zatražio čišćenje ‘alkoholičara’ iz svake vlasti udruženja, o naoružavanju streljačkih i lovačkih društava, pripomogao ga je kao i uvijek i ‘Hižaslav’ Cerić Mustafa savjetnik Kavazovića koji svaki dan grmi u svojim dovama kako je vrijeme za budnost i vojne pripreme jer nam oteše Bakira. ‘Hižaslav’ se uplašio ‘istrage’ protiv Bakira koja će ako krene, lako dovesti do njega pa mu došlo zgodno da ‘omili’ Bošnjake pozivom na spremnost.

Znamo da su u onom prošlom bh ratu sve važnije vojne a poslije rata državne funcije uzimale Sandžaklije, stoga i ovaj sandžački Bošnjak u Sarajevu nije nikakav bezopasni izuzetak. Kad ne poziva na vojne vježbe omladinu, žene i djecu, Hodžić putuje po dijaspori i džematima BiH rasprodajući svoju knjigi ‘Sedžda na čistoj zemlji bosanskoj’ i straši Region tekbirima Muderrisa. Od kojih se ‘dušmanima ledila krv u žilama’. Ratnim pokličima ulleme, hodža i Reisa osim SDA mangupa i političara pridružuju se svim snagama i bošnjački mediji, silni lobisti kod kuće i u dijaspori, analitičari i stručnjaci za pravo, tako da je opšti ugođaj tu, samo treba nastaviti.

* Nesporna je činjenica da su ‘miroljubivim muslimanima’ čitavog Svijeta glavna osobina prijeteći kažiprst ili slika sa kalašnjikovim, može i pištolj, razgovori, diplomatija ili suživot sa susjedima i ‘ostatkom’ svijeta osim onog muslimanskog, ne dolazi u obzir. Po tome smo prepoznatljivi često i kao teroristi, ali to nam je samo vrlina u umišljenoj ideološkoj matrici naše ugroženosti i kurčenja, jer ‘kao žrtve’ na sve imamo pravo.

Računajući da su ‘oprihodovali dobro i žrtve i genocid, računa se da bi sve to valjalo ponoviti.

Strašna zabluda. Ako se priželjkivano slučajno i desi, Bošnjaci će nestati. Ali ne svi.Ovi što zagovaraju i pušu u ratne trube će opet preživjeti jer ni onda a ni u buduće oni neće u vatru. Oni vatru samo bljuju iz daljine. Kao recimo optuženi za ratni zločin general Dudaković kad je onomad iz džematu Švicarskoj podučavao Bošnjake kako svi trebaju imati u kući ranac, vojničke čizme i ostalu opremu’. Alijinu beretku obavezno.

Slijedom toga je i hodža Harun u miraz kćerki namijenio pištolj marke ‘Glock’, slijedom toga je i Zildžić prije nekoliko mjeseci nosio u autu također pištolj.

Dvije stvari daju dodatnu težinu ovakim tvrdnjama. Prva je da međunarodne snage koje u svemu odlučuju u BiH ostaju samo kod ‘upozorenja’ ili ‘reagovanja’ a i dalje su ‘u posjeti’ Reisu i političarima od kojih sve dolazi, druga je činjenica da je u BiH poslije rata ostala i sakrivena neograničena količina oružja svih vrsta dok se zvanično broj korisnika pištolja i pušaka enormno povećao.

Kad se tome dodaju izjave vodećih bh političara i Reisa uz njihove slike sa ovakvim ‘ratnicima’ bh katastrofe koji su bili protagonisti, logističari i kontrolori prošlog bh rata (kao one Bakira i Reisa), stvari postaju mnogo ozbiljnije.

photo : iz džemata Nemila, u sredini Harun Hodžić i Muderris Nezim Halilović, arhiv