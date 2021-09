‘Osmica’ Osman Mehmedagić u najnovijoj epizodi sudske trakavice zvanoj ‘mjere zabrane’ : Fahrudin Radončić je zbog vožnje liftom u sopstvenoj zgradi vraćen u pritvor jer nije poštovao odluku Suda, ‘Osmica’ nema taj problem, sudski metar doseže samo do centrale SDA

Opet je na sceni trakavica ‘Osmica’, Tužilaštvo i Sud BiH, u najnovijoj epizodi Tužilac traži da Sud strpa ‘Osmicu’ u pritvor jer nije poštovao mjere sudskih zabrana, njegovi advokati tvrde da je to apsurd, nama vječitim gledaocima drame i zapleta ostaje da sačekamo par dana pa da vidimo da li je najškolovaniji direktor Obavještajne službe pratio odluku Suda ili nije, te šta će biti u slijedećem nastavku sapunice kojoj nije ravna nijedna iz poznate ‘Netflix’ produkcije.

Sudeći po sprdnjama bh državnih medija sa sudskim metrom (kojeg posprdno nazivaju ‘Bingo’ proizvodom, jeftinom, dakle, robom), predsjednik Suda BiH Ranko Debevec i Ranko Kavason na španskom, već je donio odluku. Viđen je kako kupuje metar u trgovini ‘Bingo’, što znači da se ‘Osmici’ ponovo smiješi freedom, sloboda nego šta.

Podsjećamo, nekoliko optužnica za falsifikovane lažne diplome i zloupotrebe položaja te korupciju protiv ovog SDA nepismenog a sposobnog direktora OSAe ‘palo je u vodu’. Tužioci slažu optužnice, njegov jaran Debevec predsjednik suda protiv kojeg je oformljen i vođen disciplinski postupak radi sastajanja sa ‘Osmicom’, nemilice ruši ta optužujuća dokumeta,’Osmica mirno i hladno i dalje direktoruje. Putuje, sastanči, ima ga svuda.

I to ne bi bilo tragikomično da zadnji put Sud nije posegnuo umjesto za pritvorom-spasonosnom idejom. Odredio je ‘Osmici’ stroge mjere zabrane i pustio ga da ‘radi’. Uz put je napisao da se ne smije sastajati sa svjedocima i učesnicima u postupku, ne smije im biti bliže od 50 metara, ne smije davati izjave i slično.

Međutim, pored prusustva ‘svadbi decenije’ dinastije Izetbegović, gdje je ‘Osmica’ bio i uživao, na par koraka od Asima Sarajlića svjedoka u njegovom predmetu, sa njim je putovao istim avionom i na ljetovanje u Tursku, na posao stiže redovno, odlazi na sastanke. Zbog čega je tužilac našao da se ‘Osmica’ ne pridržava ‘mjera zabrane’ i da ga treba pritvoriti. Njegovi advokati, Senka Nožica recimo, tvrde da je prijedlog besmislen, da su dokazi o putešestvijama direktora OSAe prikupljeni ‘nezakonito’, jer niko ne smije prići ovom direktoru u avionu, on tu čak ulazi i izlazi na poseban način, da nije tačno da se sastajao sa Sarajlićem, bio je tamo ali je bio njemu okrenut leđima’, okrenuo leđa svjedoku Sarajliću i sve u tom stilu i tonu.

A kad kaže Nožica to ti je kao da je rekao Bakir, tu nema šta dodati predsjednik suda Debevec-Kavason. Nije lud da kao njegov umrli otac Dušan Debevec koji je istraživao Aliju Izetbegovića u poznatom ‘Sarajevskom procesu’ uz ‘Islamsku Deklaraciju’ počini istu neopreznost.

Kako se bh mediji naslonjeni na sisu SDA stranke i države već sprdaju sa sudskim metrom koji je navodno kupljen u ‘Bingo’ prodavnicama jeftine robe, nema ništa od ovakvog blesavog prijedloga tužioca. Osim što samo bez veze zabavlja ionako dokonu bh raju koja se šega sa teškim bh živonim problemema i vlašću i uživa u svojoj crnoj humorologiji.

Opštepoznato je da je da je ova mjera kao najnoviji izum (u ovakvom obimu i proceduri, jer mjera je postojala i ranije) poratnog bh pravosuđa, izmišljena upravo iz razloga da bi se opravdao nerad i nezakonitost, ali ko te pita kad je na sceni ‘spašavanje naših’ koje hoće da otjeraju ‘oni njihovi’. E, neće moći, sudijska se ne poriče i ona je konačna, i svi znamo unaprijed šta slijedi. Sudski bh metar u ‘mjerama zabrane’ ne dopire dalje od broja 14 ulice Mehmeda Spahe. Dalje od centrale SDA za sada se ne može razvući.

Dakle, nema tog stručnjaka koji će izmjeriti vjerodostojnost mjernog sistema Suda i utvrditi koliko je metara optuženi ‘Osmica’ bio daleko od neželjenog objekta ili subjekta. Ostaje samo ‘slobodna sudska procjena’ i riječ poznatih advokata. Ovom mjerom Sud BiH je sebi našao opravdanje za svaki slučaj puštanja iz pritvora, od ratnih zločinaca do ‘krupnih riba’. Jer, odavno se zna da u bh pravosuđu ne vrijedi ona stara ‘džirlo proizvod za džirlo raju’, sad se kaže ‘Bingo’ zakoni za ‘Bingo’ raju.

Podsjećamo, na sličan način i uz pomoć sudskog metra i Fadil Novalić, nelegalni vickasti bh premijer je pušten uz ‘mjere zabrane’ nakon saslušanja u aferi ‘Respiratori’. Mjere su bile tako oštre da se čak ne smije susresti sa sekretaricom i sa najbližim osobljem svog ureda, međutim metar je, kao što rekosmo, vrlo nestašno oruđe i rastegljiv alat. Nikad ne znaš šta će ti izbaciti kad se ‘razvuče’. Tako smo vidjeli da je već drugi dan Fadil Oprosti ćaskao sa sekretaricom svjedokom, treći dan sa savjetnicima svjedocima, četvrti dan pa sve do danas ‘regularno’ obavlja svoje poslove do podne, popodne kao optuženi je u Sudu i niko ništa više ‘ne mjeri’. Prošla baba sa kolačima, naciji je uzeta mjera.

No, ima dana kada se u sudski metar ne smije posumunjati. Kada je onomad uhapšen Fahrudin Radončić, vlasnik ‘Avaza’ i sarajevsko-sandžački graditelj, utemeljitelj te predsjednik SBB stranke, januara 2016, sve sa poslaničkim imunitetom ‘zbog ometanja rada pravosuđa’, te kada je nakon silnih peripetija pušten na slobodu uz ‘mjere zabrane’, ubrzo je uhapšen i vraćen u pritvor marta mjeseca iste godine. Prekršio mjere koje mu je sud izrekao, rekoše tužioci a Sud Bogme prihvati.

Radončić je kako su tvrdili tužioci, umjesto da ode kući i otuda ne proviruje, otišao iz pritvora pravo u svoj office u neboder ‘Avaza’ i tu se približio manje od 50 metara do nekog svjedoka, do medija i šta znam svega još ne. Iako se on pravdao da je to njegova druga kuća, da je morao, sud je bio neumoljiv, razvukli su metar i utvrdili da je mogao ići drugim liftom ili preko krova možda, a ne onim liftom kojeg je upalio i Fahro je ponovo bio iza rešetaka. Da se vidi da država funkcioniše.

I ovdje kod metra za ‘Osmicu’ također se vidi da država funkcioniše, vidjelo se i kod Fadila Novalića.

Nema tog vješaka u bh pravosuđu koji bi ustvrdio da su očiglednije prekršene mjere zabrane direktora OASe od onih koje je navodno prekršio Radončić, takav nije registrovan u popisu vještaka. Kao što smo vidjeli, Novalić je nešto posebnije. On je toliko savjestan da ga više ne treba ni mjeriti ni odmjeravati. Ko je kriv Radončiću što nije okrenuo leđa svakom dok je ulazio u lift svoje zgrade, kao ‘Osmica’ što je okrenuo leđa Sarajliću, kojeg u avionu nije ni pogledao do Antalije. Dakle, da (se) zaključimo. Sudski metar ne dopire do Antalije i nije u pitanju ‘sudski metar’. Radi se o bezobraznom blesimetru ispred kamera Suda. Tačka.

photo : ko je kome okrenuo ili čuvao leđa na svadbi dinastije Izetbegovića. Druga s lijeva je hanuma Sebija Izetbegović, u crvenom krugu ‘Osmica’ Osman Mehmedagić na pristojnoj udaljenosti od svjedkoka Asima Sarajlića koji je iza njegovih leđa, arhiv