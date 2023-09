Izborna ‘samoprevara’ familije Isak i susramlje ‘trojke’ : Ramo Isak federalni ministar policije BiH uhljebio ‘sve po zakonu Allaha mi’ dva sina na državna jasla, kad poraste treći i za njega će se naći nešto

a/ Odavno na polju bh politike nije osvanula kontroverzna, karikaturalna i nepotizmom zaražena politička faca kao što se nedavno ustoličeni federalni ministar policije Ramo Isak naprosto ukazao .

Kojim kanalima i gdje su lideri ‘trojke’ iskopali ovog tipa ministra to samo oni znaju, kao i za tajne kombinacije u vlasti kojima je Isak zasjeo u stolicu ‘maršala federalca’, dok o nepotizmu znaju i više nego mi mislimo da ne znaju.

Nije nikakav senzacionalni recept izabrati u bh vlast osuđivane face, nepismene i korumpirane ili familiju, na toj temi je SDA magistrirala sa svojim kriminogenim kadrovima gdje smo vidjeli da je najbolja referenca za funkciju izvod iz kaznene evidencije kandidata, međutim ‘trojka’ je aktiviranjem u sam vrh bh političke vlasti muške a u finansijske državne tokove ‘ostatak’ familije Isak prevazišla SDA mafiju, na ovoj temi je doktorirala.

b/ Otac Ramo bilder ‘odranije poznat organima gonjenja’ i vlasnik zaštitarske firme ‘Condor’ federalni je ministar, sin Arnel I je ‘kralj nargile’ kako se sam predstavljao i u slobodno vrijeme federalni zastupnik i kandidat za vrh vodstva Parlamenta, drugi sin Rusmir – Isak II od jučer postao direktorom najvećeg zatvora u BiH KPD Zenica, ostaje još da se uhljebi treći i najmlađi sin pa da se onda zaokruži ‘antikorupcijska’ agenda ‘trojke’ sa kojom zabavljaju raju jurišajući na kriminalce iz SDA fabrike korupcije i nepotizma.

Zaštitarska firma ministra Rame kao nekada sva imovina ‘Avaza’ što je prešla u ruke razvedene žene Radončića, fiktivnim notarskim ugovorom prešla na Raminu suprugu kako bi sve ‘ispalo po zakonu’ i kako bi ministar Ramo mogao upisati u svoj imovinski karton da je pošten i siromašan kao i mi, da ‘liči na nas’, međutim kao da je Ramo još uvijek tamo : frcaju tenderi i lova se iz državne kase ulijeva na bankovni račun familije Isak. Svi hoće i traže zaštitu, sva se država štiti i svaka politička faca se čuva, dok nam svaki dan govore kako se nikog ne boje. Osim…

Kada se vratimo unatrag i unazad, vidimo da je Ramo i više od onoga što mi vidimo. Kad ga slušaš ‘ovaj-onaj’ i ‘tako dalje’, stekao bi dojam da Ramo ne zna sastaviti rečenicu, ma šta stekao, doživio takav ugođaj, ali vidimo da zna sastaviti funkcije i zaobići famozni sukob interesa koji ne postoji u bh politici. Zna Ramo matematiku i zbrajanje love, tu u politici naime caruje jedino matematika, interes i lova. To je jedini predmet koji ne treba kao jezik, istorija ili geografija da strahuje da će biti promijenjen.

I, da, zna trenirati sa tegovima, pokazivati mišiće i zaprijetiti kriminalcima jer i sam zna da je osuđivan u dva navrata (ali, eto, nakon protoka vremena izbrisano je, kažu po zakonu je čist), zna se pohvaliti sa učešćem u ratu kao Bakir ili Asim i Dino i Nermin, zna se i vozati helikopterom kao ljetos kad je trknuo u Potočare da prouči dovu žrtvama genocida i ­provozao sina Isaka, zna se i pohvaliti sa sinovima (‘ko vam je kriv što vi ne pravite djecu kao ja koji su uspješni’, kako je i Dodik pojašnjavao svoju uspješnu familiju seksa na grbači države’), zna dobro dakle trgovati, jer kao što smo vidjeli to mu ide ‘od ruke’. Ima čak i svoju stranku ‘Snaga naroda’ kao da mi ne znamo u čemu je snaga, u bureku SDA i njihovim sirnicama, odakle će se tek širiti i razmnožavati kadrovi bez kojih država BiH ne može opstati, ‘trojka’ ne mora više fatati nekakve nezavisne SDA/DF kandidate, papke i preletače, sve ima na tacni i imaće. Dosta je bio papak i preletač (do sada je promijenio nekoliko stranaka od kojih se ističu NES i SBiH), sad će drugi letiti njemu, akoBogda, kad vide kakva je to ‘snaga’ u njegovom jatu.

I, čini se da džaba tvrdimo kako je nepismen, čovjek je doktorirao na ‘prestižnoj pedagoškoj akademiji u BiH’ a onda i doktorirao još prestižnije jer kod nas su sve škole prestižne, i to ni manje ni više nego na temu iz domena ekonomskih nauka : ‘Izborna SAMOPREVARA naroda’. Kakve li bezobrazne simbolike u ovoj doktorskoj tezi ministra teškaša Rame, pa ovaj njegov rošomonijad u vlasti ‘trojke’ uopšte ne liči na samoprevaru. Neće valjda reći da se događanjima u njegovoj vlasti samoprevario narod ili stranke ? Po meni to je klasična prevara, samo je tako ne posmatra skrušeni vjernik ‘doc.dr.sci. ekonomskih nauka’ Ramo, kako glasi njegova dugačka titula! Niti to vide u ‘trojci’. Niti je Prvi policajac ikada pomislio da će mu valjati doktorska disertacija.

c/ Nacijo , ni njegov sin Arnel I Isak nije baš na riječima i rečenicama snalažljiv, svaka riječ mu počinje sa nikad objašnjenim prefiksom ‘ze’ sa čim smo se zabavljali godinu dana i ne samo mi, već i beogradski popularni show ’24.minuta’, nikada nije objašnjeno da li je to skraćenica ‘ZE’ Kantona gdje familija Isak i vedri i grmi i oblači ili je to samo edukativni izričaj mladog a perspektivng Isaka I koji je u manje od dvije godine od ‘kralja nargile’ dogurao do bh Parlamenta. I ‘nezaobilaznog faktora’ u formiranju vlasti. Ko zna, možda mu se tako i jezik izvrće od silne upotrebe pipe i slatkih mirisa?

I Isak II je krenuo, baš je Ramu Oca krenulo. Kad se u bh Parlament onomad nedavno u Parlamentu glasalo za oca Ramu i federalnu stolicu policajca, onako naški i po zakonu, njegov sin Isak I Arnel se suzdržao od glasanja. Da li vi obične ovce ili lijene krave znate uopšte koja je to ‘snaga naroda’ kad se možeš uzdržati da ne glasaš za rođenog oca, ej?! Samo zbog toga jer kod nas je kao u Americi ‘family first’, Isak I ima naše prepuno respektovanje samo zbog toga.

d/ Jučer , kad je za direktora KPD Zenica imenovan Isak II Rusmir, njegov otac Ramo i ‘samo Isak’ također nije glasao, sve je bilo po zakonu. I on je patio kao i Arnel, ali ‘familija prvo’ pa onda država, nema drugo. Može i ‘stranka prvo pa onda država’, ali to više liči na SDA i Bakira, to ne dolazi u obzir. Ne ćemo ni ono od glumca Hadžihafizbegovića ‘prvo vjera’ ali sa flašom viskija, familija je kako reče naš neuvaženi hodža Reis uvijek prva, gdje on vidi Islamsku Zajednicu kao državu i familiju.

Kada bi pitali sirotog i pogubljenog novosklepanog federalnog premijera Nermina Nikšića kojem rade o glavi iu ‘trojci’ i u SDP centrali, ili raspilitanog Konakovića da li je to nepotizam ili je sve legalno, rekli bi ‘ama ljudi, dajte molim vas, nismo mi SDA, mi smo svježa snaga naroda, sve je po propisu, pustite te botove i SDA medije’. I na to ne možeš ništa dodati, možeš se samo malo oduzeti.

Fakat, tako i jeste. Jer, sjećamo se kada je onomad davno prije, 2011. Nermin Nikšić bio prvi put premijer i kad se glasalo ko će biti direktor jedne velike državne firme koja kao i danas prepliće stotine miliona i milijarde KMa praveći puteve kojih nema i preskupe viadukte-mostove koji pucaju prije završetka kao ploča na seoskoj garaži (JP Autoceste), glavni kandidat i jedini je bio upravo Nerminov brat Mirsad Nikšić. Zamislite, tada kad se glasalo, premijer je ‘po zakonu’ kako je zakonski pojasnio, u vrijeme glasanja ‘otišao u WC’, i nije htio da glasa za brata koji je naravno izglasan. Trpio je iste duševne bolove kao danas otac nacije Isak yato ga Nermin razumije, ali familija hoću reći država – nema cijenu. Zbog čega tužilaštvo nije uopšte provjerilo nikada fiziološke potrebe premijera, jebiga, svaki živi stvor mora srati i ići u zahod pa makr i iz patriotskih razloga. Dok su on i njegov brat Mirsad sagradili poslovno carstvo u ‘zajedničkim firmama’ nakon što je otišao Mirsad odatle, zastarilo je i kriminogeno govno u zahodu, nema ništa od progona.

Ramo nije imao potrebe ići u WC, on je svoju bol otrpio sjedeći i gledajući ponizno, on kako reče se ‘samo boji Allaha’ i nikog više. Doduše, nije bilo nikakve potrebe ni da dovi ili strahuje, sve je bilo po propisima, hoću reći dogovoreno po zakonu. Jedini koji je mogao dobiti infarkt je bio upravo novi direktor KPD Zenica Isak II jer je bio previše iznenađen činjenicom da su u njemu vidjeli kadar i boljitak a on nem a ‘blage’ o tome. Možda pomislio šta će sa njim biti ako jednog dana bude glasanje u njegovom zatvoru ili kad na popisu zatvorenika ugleda nekog iz familije, pa mu srce zadrhtalo, ko zna ?

d/ Tite mi nekakvi građani, seljaci, šta znam ko smo više smo, ostali smo iznenađeni ovim događajem za razliku od državnog čuvara zatvora, ali ko nas pita i ‘kome ba da se žalimo’? Po onoj od ‘Hižaslava’ Cerića kad govori o nadnaciji Bošnjaka koju nekad kritikuju : ‘kome ba da se mi pravdamo i izvinjavamo’.

Nacijo, iako se po medijima kuka da je Bosnu napala ‘bijela kuga’, da ostasmo bez djece i raje generalno jer se naša raja slabo seksa, nema mladosti, zbog čega čak i Reis sa horor očima stalno poziva na ljubav i krevet da nas ima što više ‘za nedaj Bože kad će to’, pa dijeli dukate po bolnicama za krkačinu i razmnožavanje, ne radi se o tome. Ima nas i previše, nas je napala ‘crna kuga’, novi soj bh virusa corone.

Mi vidimo sada samo Ramu i negovu zaraženu familiju ali virus hara posvuda odavno i ‘crna kuga’ ne bira: ako nisi bio u stanju kao pravi muslimanski mužjak napraviti sina kao Bakir ili Konaković, imaš žensko, imaš tazbinsko i drugo srodstvo. U Vel. Kladuši je od toga ‘zaražen’ Fikret Abdić o čemu smo pisali, tamo je troje uže familije i zet pride na opštinskim jaslama. Virus je odavno u familiji Dodika, pa kod Zvizdića ili Keme Ademovića, tu je kako se ono kaže – aha claster, ma to se raširilo i nema epidemiologa koji može tome stati u kraj niti ima vakcine. Tako kako je u Vel. Kladuši ili Banja Luci i Sarajevu, tako je na ‘svakom pedlju’ jedinstveno okužene, i suvereno korumpirane neptističke Bosne. Zato umjesto kuknjave, maske na facu ali oprez : ne pokrivaj nos, već po Fadilu Novaliću stručnjaku za respiratore i maske, pokrij oči i uši.

Ovaj virus ‘crne kuge’ se kod političara konstitutivnih Srba ili Hrvata često miješa i sa ‘svinjskom kugom’ ili gripom, neka joj tepaju i opisom ‘ptičja’, kod ‘nas’ se zna, od toga nema pojma. Nikad nismo bili zdraviji.

Nama ‘naša vjera’ ne dozvoljava svinjarije, dok su ptice rajska stvorenja, posebno ‘Ševe’.

photo : Rusmir Isak II, Isak Ramo pa držač kišobrana te Arnel Isak I, uspješna bh familija, arhiv