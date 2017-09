Daj bože da sve ostane na zapaljenoj hodžinoj ‘Škodi Octavia’. By The way, a odakle mu lova za tako skupo auto?

Ne, uopšte ‘ne navijam’ da nam se Kiseljak ‘desi’, samo pratim redosljed događanja, čitam izjave ‘zvaničnika’ i ‘vjerskih lidera’ i sabiram koliko je 2+2.

Tablica kaže rezultat. Čim se na jednom mjestu pojavljuju tako važne i zvanične face, nešto se mora desiti, je li tako?

Ajmo redom. Za Kiseljak nismo čuli sve dok se nije desio verbalni kontakt ili napad na žensku osobu ispred jedne benzinske pumpe dana 06. augusta ove godine. Neki napaljeni Hrvat je napao ženu (Jasminu K.) pokrivenu maramom i hurikan se zakotrljao.

Napadnuta Bošnjakinja. U Kiseljaku nema mjesta za Bošnjake. Zato što je pokrivena maHramom (a ne maramom, jer se bosanski tako kaže) napadnuta žena Bošnjakinja … I tako nekoliko dana.

A onda po receptu ‘Lijepog Bošnjaka’ (vazda je nasmijan i lijep u novinama ili na televiziji, ili u obilasku džemata a pravo ‘ispadne’ ozbiljan) Ramiza Salkića, na red su došli ‘dječji problemi’ za koje nismo znali 16 godina. Znate tog dičnog podpredsjednika Republike Srpske Ramiza (na bosanskom se taj entitet izgovara ERES jer Bošnjaci ne mogu izgovoriti ime entiteta kojeg je stvorio svojim potpisom Alija Izetbegović) koji umjesto da zastupa interese Republike Srpske, zastupa džamijske i interese SDA i Islamske Zajednice BiH a prima platu u Republici Srpskoj. Ovo posebno ističem jer se iste stvari zamjeraju i ‘nabijaju na nos’ Mladenu Ivaniću, Čoviću ili svakom drugom poslaniku ‘iz reda Srba ili Hrvata’ u Predsjedništvu BiH ili u Parlamentu BiH ili Domu Naroda, tek da budemo ravnopravni, da kažem konstitutivni.

Onda je uslijedilo početkom septembra ovog mjeseca i ove godine. Djeci Bošnjaka nedaju u fiskulturnu salu. Djeca Bošnjaka su ugrožena u školi u Kiseljaku već 16 godina. Djeci Bošnjaka nedaju u autobus sa Hrvatima. Ko ima pravo da dijeli djecu. Hoćemo ravnopravnost za svu djecu.

Po sličnom receptu kao što je Ramiz Salkić sa jaranima iz koalicije ‘Domovina’ zatalasao u Konjević Polju prije nekoliko godina, od kada nam se ‘dešava’ Konjević Polje. Kao što znamo djeca Konjević Polja ne idu više u zajedničku školu već uče po mejtefima i džematima, učitelji dolaze iz Sarajeva. a kao što se pravimo da ne znamo, najveći krivac za sve to u ‘ERESU’ po Salkiću je Milorad Dodik sa kojim u ovodnevnim događanjima kojima opozicija Republike Srpske juriša na Dodika i kojoj nedaju u Skupštinsku salu, Salkić u Supštini RS nema nikakvih problema. Naime, koalicija ‘Domovina’ je svojim prisustvom spasila i Dodika i Skupštinu Republike Srspke a zabila opoziciji Dodika nož u leđa, ali to je ‘normalno’ jer tako traži i hoće SDA, čije instrukcije Ramiz prati kao slovo Kur’anskog ajeta.

Zaista, niko nije objasnio narodu pa ni meni svih ovih 16 godina da takvih problema ima u Kiseljaku, sad najednom vidimo ohohooo.

I ko se ne bi uzbudio kod ovakvih vijesti koje zaista plijene i maštu i brigu naveliko.

Ondak, eto ti u Kiseljak ‘izaslanika’ Reis efendije Ljevaković efendije. Eto ti cijele bulumente Islamske Zajednice BiH, eto ti sa njima i hadži Dine Konakovića, ministra Kantona Sarajeva 16. ovog mjeseca. Oni nakon sastanka i džume osuše paljbu iz svih oruđa i oružja. Ekstremisti u Kiseljaku napadaju Bošnjake. Ekstremizam mora stati. Bošnjaci su ugroženi od ekstremista u Kiseljaku. Bošnjake teroriziraju u Kiseljaku..

I fakat, sve stade, mislite? Jok! Zapaljena hodžina ‘Škoda Octavia’ u hodžinoj garaži u selu Duhri, 20. ovog mjeseca, ove godine. Mustafi ef. Pašiću.

Onda hodža osu paljbu. ‘Moja žena kaže da ovdje nema više mjesta za život’. Onda, eto ti kod hodže federalnog ministra Čampare, eto ti podpredsjednice Federacije hanume Melike, eto ti više neznam ni koga ni čega. I svi graknuše : zločin se mora ispitati a počinilac privesti pravdi.

Kao da to nije najnormalniji redosljed događanja. Jeste ali u Bosni Veseloj je sve naopačke.

Jer, na kraju svih krajeva dobismo i izjavu zvaničnih organa MUPa koji kažu da tragaju za počiniocem ili počiniocima i mole svakog ko ima informacije da ih proslijedi njima.

Eto prilike da svi ovi što su posjetili Kiseljak daju informacije jer ih vjerujem imaju, čim su onako talasali po medijima. Da vidimo čemu se radi i ko to raspamećuje pamet običnih ljudi. I da vidimo kako nam se ‘dešava’ danas Kiseljak, jučer stolac a Srebrenica skoro svaki dan.

Pošto se u ovom događanju oko Kiseljaka manje više sve zna (ovdje su Hrvati problem a ne Srbi, sad je to aktualnije u BiH), oglasio se ponovo efendija vlasnik zapaljene ‘Škode’ sa molbom ‘da se smiri situacija’. Znači ostaje i on i hanuma, ne idu nigdje. Pih, baš me razočarao sa tim ‘treba situaciju smiriti’, nikako se ne uklapa u čitav redosljed radnji. Meni ostade jedino da priupitam, kako sad poslije svega smiriti situaciju ali promjenih pitanje u zadnji tren : a odakle ti lova efendija? Mislim, ista ‘Škoda Octavia’ skupa kao ona Bakirova u kojoj se voza Sebija ‘iz sigurnosnih razloga’. Koja, iako skupo auto kako se vidi, i nije baš sigurna. I još mizerno i bezveze pitanje : a šta ako se ispostavi, mada je to nemoguće, da je požar izazvao neko od Bošnjaka, gluho bilo, šta će mo onda?

Ništa, ne vjerujem da će se to desiti. Ako se i dogodi, biće neka ‘naša budala’. Ima ih koliko god treba u ovakvim situacijama.

Osim toga, rekoh, kod nas ‘dešavanja’ ne fali. Ako se malo zaboravi Kiseljak, naći će se neki drugi grad. Po mogućnosti sa većinskim dijelom Hrvata. Ako i toga ne bude, ne navijam, samo hipotetički pratim šta se zbiva, ima Srebrenica. Ona ostaje za sva vremena. Čuli smo da je tamo sada isproblematiziran i zvanični bošnjački pozdrav ‘selam’. I to, koje li slučajnosti, opet među djecom, u vrtiću. Jah šta radi.

Do 11. jula, sad se možemo umjesto Potočara sa tim pozabaviti. Ne vidim zaista ništa tu problematičnog reći će vječno ozbiljni Ramiz podpredsjednik ‘ERESA’, to je pozdrav mira. Da, ali na arapskom, Srbi to prevode drugačije, nešto kao ‘teroristički pozdrav’, tako nekako. Oni neće ni bosanski a kamo li arapski jezik, međutim Ramiz to gleda svojim naočalima i čim se dotakao toga, mora biti da će biti događanja.

On je uvijek na licu mjesta i u pravo vrijeme. Mora odraditi plaću koju prima u ‘ERESU’.

Daj Bože da sve ostane na hodžinoj garaži. I daj opet Bože da nam problem sa Hrvatima u Kiseljaku ne ‘spadne’ na jednu zapaljenu ‘Škodu’.

Ima nade. U Sarajevu je jučer izgorilo jedno auto. Ali osim te vijesti, nije bilo ništa drugog za pročitati. Osim ako to ministar Kantona Sarajevo ne ozvaniči na facebook profilu ‘ekstremističkim i terorističkim aktom’. Dok završavam ovaj tekst još se nije sa tim oglasio, nadam se hadžijinoj šutnji.

photo : zapaljena ‘Škoda’ Mustafe ef. Pašića, Kiseljak, septembar 2017, arhiv