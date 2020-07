Sad kad imamo ‘brodogradilšte u srcu Bosne’ i brod u srcu Sarajeva ostaje nam još da napravimo put do Neuma pa da postanemo prava pomorska zemlja

U jeku pandemije u Sarajevu je prije nekoliko dana obavljena promocija nove bosanske jahte ‘Derubis’ istoimene firme iz Viteza, poslije slikanja ‘brodice’ sarajevski i ostali stranački predstavnici u vlasti su napravili more selfie sličica, poslije njih, ko je htio od posjetilaca mogao se uslikati na jahti i upotpuniti svoje telefonske albume.

Među prvima, bh premijer Fadil Novalić je ovaj uspjeh bh kompanije popratio mukom sa maskom, nije znao opet kako je postaviti na facu (to je njegov urođeni problem, vidjeli smo i ranije) a onda je dodao kako ‘je i sam bio rob percepcije kada je davno u Austriji pitao zašto u toj zemlji postoji tvornica za lučke dizalice’, začuđen i impresioniran kako je u BiH pod ovom vlašću sve moguće, čak proizvoditi i brodove stotinama kilometara daleko od mora. Jer, kao što Fadil zna, Austrija nema more a proizvoditi lučke dizalice i jahte je isti posao.

Fadil je 16. aprila ove godine još jednom ostao zapanjen sposobnošću bh kada je predstavio ‘novi bh respirator’ proizveden u firmi u Gradačcu, bh javnost sa pažnjom čeka kada će se respiratori staviti u funkciju, samo što nisu, Fadil je najavio ‘uskoro’, čeka se taj svečani trenutak a corona ne miruje.

Respiratori nemaju veze sa bosanskom jahtom ali imaju sa Fadilom, kao što smo već zaboravili u poznatoj SDA bh ‘aferi’ nestalo je 10,5 miliona KMa a uveženi respiratori iz Kine još nisu odpakovani, niko ih još nije ni vidio niti se zna šta će biti sa njima, iako ih je na aerodromu Sarajevo Fadil najavio kao ‘nešto specijalno moderno i svjetsko’. ‘Dupli respiratori’ na koje se mogu ‘čak dvojica prikačiti’ ako obole od corone su, kako saznajemo proglašeni tajnom, nešto kao diploma direktora Osmana Mehmedagića ‘Osmice’ i naskoro nećemo ih ni vidjeti.

Supruga vlasnika kompanije koja je proizvela bh jahtu Lejla Kraljević je na ovoj prezentaciji uspjeha izjavila kako su oni (firma Derubis Yachts, op. Cross) napravili ‘ne brod, već brodogradilište u Vitezu, za serijsku proizvodnju brodova’, pa se s pravom očekuje da se uz slijedeće izbore u Sarajevo dovuče kakav tanker, nosač aviona ili kakav veliki ‘kruzer’ gdje će se Fadil moći ponovo uslikati i predstaviti novo bh čudo i bh pamet. Sandžaklija iz srca Sarajeva, vlasnik jahti u Crnoj Gori a tornjeva i biznisa u BiH Fahrudin Radončić ovdje se nije slikao, njega zanimaju malo veće i komfornije vodene vozalice ali je zato premijer Kantona Sarajeva (DF) Mario Nenadić izjavio kako je ovo prilika ‘da pošaljemo drugu poruku, da BiH može jako, moderno i svjetski’.

I poslali smo, Austrija proizvodi samo lučke dizalice a mi brodove, ej!

Ako se neki pitac vrli preupita zašto su ovaj luksuzni čamac za bogatu klijentelu dovukli u Sarajevo, zašto nije predstavljen u Vitezu gdje je i sastavljen, odgovor je jasan. Političari se slikaju jer im trebaju slike pred najavljene izbore. Zapravo, njima slikanja nikad dosta, ali sad je to učestalo Bože sačuvaj, a nestalo asfalta, kilometara puta, trotoara, daj šta daš. Dobra reklama za kompaniju jahti a još bolja za partijske ahbabe. I naravno, dokaz da je sa ovakvom vlašću moguće sve, čak im ni more ni nebo nisu granica. Plus, kad imaš premijera kao što je Fadil Novalić, mogućnosti su još veće. Tako i brodogradilište u srcu Bosne i ‘Bela Lađa’ u sred Sarajeva.

Majke mi, Tite mi, kao nekada u ‘ona mračna vremena’ kad je najveća tvornica glinice nekadašnje Yugoslavije napravljena u Hrvatskoj u mjestu gdje nema glinice u blizini od hiljadu kilometara, kad je u Obrovac ondašnja vlast tresnula milijarde dinara a tvornica postala istorijski primjer promašaja i uspješne dalekovidnosti.

Fadil je dakle dalekovid. Dalecovid-19, još dalji i uspješniji.

Jer, slikanje uz bosanski brod iz Viteza ima i svoju skrivenu poruku koja glasi.

Mi smo pomorska zemlja, da se zna. Još da napravimo put od Sarajeva do Neuma, ugođaj će biti upotpunjen, kao što znamo tamo imamo i more. Nešto od mora i malo više vikendica ‘odranije poznatih’ porodice Čampara, Zvizdića i armijskih bh generala.

Vijesti nisu prenijele ali se pouzdano zna. Ovaj bh brod je usklađen sa projektom izgradnje Pelješkog mosta tako da neće ničim proizvodnja ugroziti gradnju i nastavak od ranije sporne investicije Hrvata niti svađu sa Hrvatima, niti će ugroziti tužbu Željka Komšića protiv Hrvatske koju je najavio odavno. Fadil je tačno izmjerio : brod može komotono proći ispod budućeg mosta, ‘more proći dva tri puta’ neće zapeti ni očešati se o strukturu mosta.

Izgradnju ovog bh bdroda krasi još jedan kuriozitet a što je otkrila supruga (Denis Kraljević) vlasnika kompanije Lejla Kraljević. Pored činjenice da je brod djelo ženskih ruku (kooperanti su vidjeli smo na predstavljanju sve same ‘koke’ : Kristal doo – Matea Franjić, Gallery doo-Ajla Hašimbegović, KS Model doo-Lejla Zerdo, Palavra doo-Ana Palavra, Nova Di Vrbas-Đurđa Cubić, Ebbe Comms doo-Ema Bukovica, Euro Limun doo- Halida Telalović Hodžić, te Derubis Yachts-Lejla Kraljević), Lejla nam je, kao u slučaju izuma ‘Microsoft’ kompanije Bill Gates-a pojasnila kako to ide, ‘kad nešto hoćeš i želiš’. Znate onu priču Bill Gates-a ‘počeo sam iz ničega, iz garaže’ (tako je počeo i Mark Zuckerberg sa ‘Facebook’ kompanijom, također iz garaže), a Lejla kaže svoju ovako.

‘Dan kad smo počeli, imali smo jednu brusilicu, jedan kalup i volju i želju da uspijemo’.

Eto, to je tajna uspjeha. I bosanskog čuda. Ili garaža, ili brusilica, ili oboje.

I, postaneš vlasnik brodogradilišta. Bilo čega, postaneš uspješan i poznat.

Dakle, ako imaš volju i želju, trkom u trgovinu po bušilicu. No, za svaki slučaj, povedi Fadila sa sobom. Uz njega lakše želje postaju stvarnost, Fadil je dalecovid.

photo : Fadil Novalić premijer FBiH drugi s lijeva, sa pogrešno postavljenom maskom na predstavljanju bh broda Derubis u Sarajevu, arhiv