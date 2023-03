Babe i starci sa kalašnjikovim u rukama, ima nas-spremni smo za rat : ko nas je branio dobro smo i prošli

Paralelno sa huškanjem i zveckanjem oružjem, paralelno sa odbranom Reisa Kavazovića zbog njegovih prijetnji napadnutoj SDA (državi BiH) koja stiže sa svih strana (iz džemata obavezno, od bošnjačkih političara, lobista od vjere i politike, očekuje se da se u odbranu uključe uskoro i vrtići, banke, škole i starački domovi), ide i ratni marketing.

Da ‘dušmani’ znaju s kim imaju posla. I kako će proći.

Tako pojedini džamijski portali i radikalni džamijski moljci vlasnici puštaju ratne snimke i fotografije da odbrane neodbranjeno u skladu sa teorijom Bakira Izetbegovića da je svako ko je učestvovao u bh ratu na njegovoj strani i uz bijele ahmedije, unaprijed aboliran od svake vrste kriminala i ratna retorika se ne stišava.

Već viđeno, ali da bi se dokazalo kako će svi, ne samo džematlije i vrh IZ listom ustati sa puškom u odbranu Bakirove fotelje i vlasti, već i djeca i žene, serviraju nam se ratne slike baba i staraca sa puškom i radenicima metaka preko prsa, što izaziva divljenje bošnjačkih internet džihadista i svekolike natociljane raje. Jer smo, uz djecu koja su i onda išla u rat, sada osposobili i kompletnu bh gerijatriju za iskusne brigade. Kao nekada.

Možda je ovaj epp najbolji i najrealniji jer nakon tri decenije bahatluka, pljački, korupcije i kriminala SDA i vrha IZ i kompletne njihove vlasti, sve što je valjalo u BiH zgladilo je iz države vani, valja graditi drugu taktiku za odbranu nenapadnute države. Iako se zna da je to sve čista propagandna budalaština, to ‘pali’ i tako se radi.

‘Rambo’ baka Hajra Omanović čije ratne marketing slike serviraju ovi, rata željni islamisti, navodno se borila u bh ratu u rejonu Goražde u selu Sadba (a umrla ubrzo poslje rata) je, kažu ‘objektivne’ vijesti i slike, bila tako borbena i domoljubna da je prijetila da će pokositi i ‘svoje’ ako pokušaju pobjeći od rata i posthumno je evo proglašena ‘heroinom’.

To je kod nas normalno i rgularno u svim ratovima, to zvanje dodjeljuju i kad žena rodi petero djece, međutim da nije žalosno poigravanje na ovakav način i sa ratom i sa starcima bi bilo odviše vickasto.

Iste slike smo mogli vidjeti i u ratu u Hrvatskoj kada su bake sa kalašnjikovim branile ‘svoja ognjišta’ a poslije smo vidjeli leševe i takvih ratnica i čisti nestanak i ideje i kompletnog srpskog naroda SAO Krajine. Isto smo gledali i u medijim Republike Srpske, na Kosovu, ima reklame i iz Ukrajine.

Znam spremni smo i ‘prebrojani’ li ipak je to sve providno i bljutavo. Jer, ko nas je branio, dobro smo i prošli. Valjda se neće ponoviti, gluho bilo.

Ako se slučajno i nedaj Bože i desi taj priželjkivani rat, naši potomci će imati čime da se ponose. Gledaće slike i filmove na kojima Reis Kavazović, Bakir, ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić, Šefik Džaferović, Bisera Turković i sva ostala svježa omladina sa redenicima metaka i sa zoljama na ramenu poziraju herojski i moći će beskrajno uživati.

Oni drugi a mlađi, i ovi što skrnave i bh rat i starce ovim pamfletima će se kao ‘nosioci vlasti’ takmičiti u dodjeljivanju titula heroja i heroina.

photo : s lijeva, ‘heroina’ Hajra Omanović-ratno Goražde, Ukrajina-nepoznata starica borac te Kosovo i odbrana srpskih svetinja, arhiv