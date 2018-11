Bivši ‘bahati’ direktor velikokladuškog poduzeća JKUP ‘Komunalije’ Anel Šahinović postao ‘uvaženi poslanik’

Za ‘american dream’ ili onu poznatu kapitalističku fimsku doskočicu da ‘ako nešto poželiš, samo ti je granica nebo’, vjerovatno smo svi čuli.

Međutim, i Bosna ima svoju. Ona glasi ‘za uspjeh je dovoljno baviti se politikom’. Biti u jednoj od stotinu stranaka i izvršavati stranačke naredbe, zagarantovan je znak da si na dobrom putu da postaneš bogat. Sa bogatstvom, zna se, dolazi i moć i slava i sve one druge tople i nježne pogodnosti koje BiH čine oazom političkog sretnog življenja i nebeskog rahatluka.

Krajina, tačnije Velika Kladuša, u ovoj potrazi za ‘nebom i granicom’ svojih snova i ostvarenja, otišla je ‘korak ispred’, u skladu sa vlasnikom ovog slogana Fikreta Abdića i njegove treće ili četvrte političke partije (MBO, SDA, DNZ, Laburisti BiH) dodavši ovoj borbi ka uspjehu novi elemenat : ‘komformizam’.

Ono, kad poželiš da živiš komforno i baš ti se to desi, bez obzira da li si imalo konformista ili ne. ‘Mladi i perspektivni’ bivši direktor velikokladuškog JP ‘Komunalije’ Anel Šehović je autor ovog novog političkog slogana i živi dokaz kako je komformizam nešto najprirodnije i najočekivanije, sa čim se može čovjek čak i pohvaliti. Naime, nakon što su od njega vijećnici opštine Velika Kladuša zatražili izvještaje o radu i pojašnjenje zašto je izrentao privatne prostore ‘za potrebe firme’ i kancelarije direktora ovog poduzeća te koliko to košta, ovaj kadar Stranke Laburista, ležerno je odgovorio da je to učinio ‘zato jer voli komfor’. Voli da mu je lijepo. A za troškove njegovog ‘komfora’ uputio je vijećnika i medije ‘da istražuju’ ako ih zanima.

Poslije ovakvog nastupa, mladi direktor i uzdanica Laburista je osvanuo na listi svoje stranke pod rednim brojem 3, odmah ‘ispod’ vječito nasmijane (kao ‘Maca Diskrecija’) predsjednice i savjetnice Dunje Abdić Pleho i broja 2, a poslije oktobarskih izbora, evo ga u Skupštini US Kantona, postao mladić poslanik, položio jučer zakletvu i od sada pa u buduće, on će Krajini donositi zakone i druge važne odluke.

Vjeruje se da će i dalje ostati ‘komforan’ jer ako poželiš biti komforan, onda ti se to i desi. Dakako, ako si u stranci, ili na izbornoj listi bar među prvih pet, oni ispod u ovakvim minornim strankama su više čista dekoracija i za demokratske budale.

KoMformizam direktora a sada poslanika će, čak iako se on sa tim neće složiti, biti poređen sa KONFORMIZMOM, iako je razlika samo u jednom slovu. Naprosto zato što etimološki ima razloga za komparaciju. Šahinović komformista iz istoimenog društva Laburista je sasvim prirodno poželio biti komforan, što znači živjeti udobno, nositi dobra i skupa odijela, sjediti u udobnim stolicama i primati veliku platu, a sve to neko mora platiti. U ‘njegovom slučaju’, sve su to platili građani Velike Kladuše kojima je odbio dati izvještaj, a mogao je tako učiniti jer je na mjesto direktora postavljen dekretom svoje stranke, kojoj jedino polaže račune jer ona, stranka, raspolaže budžetom Opštine i građanskim parama.

Upravo tu se nalazi ova veza između komfora Šahinovića i konformizma koji mu je zbog takvog nastupa dodijelio epitet ‘bahatog direktora’. Evo i kako.

Etimologija konformizma kaže da to potiče od latinske riječi conformation, conformis što u značenju sadrži prilagodljivost, povinovanje, prilagođavanje okolnostima i usaglašavanje. Označava i potrebu pojedinca da se stopi u određenu grupu ljudi, vezuje se i za nekritički stav a sve sa ciljem da bude prihvaćen od grupe sa kojom se pojedinac poistovjećuje, što mu oduzima kreativnost i aktivizam…

Ne zna se da li je mladi direktor i poslanik uočavao ovu razliku kad je odlučio postati komforan ali je činjenica da je osim što je ‘komforan’ još i veliki konformista. I da mu kreativnosti nimalo ne nedostaje.

Izvještaje i sve svoje poteze direktora odbio je dati na uvid javnosti koja ga je plaćala iz jednostavnog razloga jer tako je zahtjevala njegova stranka, grupa sa kojom se poistovjetio.

Da malo skratimo.

JP ‘Komunalno’ ima još konformista osim Šahinovića a i opštinska vlast je i sama sačinjena od njih. Izvještaji o radu ovog poduzeća nisu bili na uvidu javnosti uazad nekoliko godina, a Opštinsko Vijeće je odbijalo na dnevni red staviti tu tačku dnevnog reda sa razlogom i povodom. Nesmiju građani odmah iz prve saznati kako ‘Komunalije’ uzimaju njihove pare iz budžeta a troše ga kao da je njihov lični. Zadnji put 19. januara ove godine, redovna sjednica opštinskih konformista koja nije bila zakazana od aprila ove godine (a za svo to vrijeme uredno i komforno su stizale plaće za nerad) nije usvojila Izvješta o radu ovog poduzeća koje iako se finansira iz para budžeta ‘posluje’ kao privatna firma, pa to opet ne znači da će se išta spektakularno dogoditi. Iz prostog i jednostavnog razloga što je na sistemu konformizma zasnovana i sva politička i druga vlast u BiH. Što znači da pratiš i da se prilagođavaš grupi iz koje potičeš, partiji koja te je postavila na radno mjesto, čime možeš raditi šta hoćeš a da nikom ne odgovaraš za svoje postupke.

Šahinovića su dakako ‘mezili’ mediji i u Krajini i u ‘ostatku’ BiH ali kao što smo vidjeli on je za svoju ‘bahatost’ (što je najblaži izraz za nezakonito postupanje) nagrađen, i sada će umjesto samo za komunalije, svoj ‘komfor’ upražnjavati za čitav Kanton. Zajedno sa konformistima iz ‘omrznute’ SDA partije i njima sličnima.

Komformizam se nacijo, isplati. Konformizam pogotovu.

Džaba ti društveni pravobranioci, inspektori, revizori, manje više svi su oni konformisti svoje partije. Tužioci i policija također. Ova zadnja sjednica opštinskog vijeća Velike Kladuše je to ‘ovjerila’ svojim odlukama.

Nisu usvojeni Izvještajio radu JP ‘Komunalije’, nisu usvojene mućke sa javnim garažama iza zgrade u Ulici Maršala Tita iliti Izeta Nanića gdje je otet javni parking prostor i pretvoren u ‘savremene garaže’ koje će se po bagatelnim cijenama ili za džabe uručiti ‘conformistima’ iz svoje grupe a građani će do svojih stanova dolaziti dronovima (valjda) ili plaćati za parkiranje svojih polovnih auta kao da stanuju u hotelima tipa ‘Hilton’, nije usvojen Revizorski izvještaj i Izvještaj o trošenju budžeta za zadnje dvije godine, ali je zato usvojena odluka o novoj korekciji komunalnih usluga i budžet za ovu godinu koji je povećan, taman za onoliko koliko nedostaje komfora u JP ‘Komunalije’ i za plate glasača.

Jebo izvještaje i revizije koje se samo ‘primaju k znanju’, kad ih niko ne čita osim malo novinara koji nikada neće dosanjati ni ‘american’ ni ‘bosnian dream’, važno je poželjeti komfor.

Dunja Pleho Abdić je također komforna, eto i nje uz komfomistu Šahinovića, pravo iz savjetničke klupe Babe Abdića u poslaničku i to Kantonalnu. Nakon što je dvije godine predsjedavala grupom laburističkih konformista i nakon što je poslije toga izgarala u poslovima da se njeni građani osjećaju komforno. Uz teferiče, fudbalske utakmice, Šabana Šaulića, puzijade, kestenijade i male i velike turnire fudbalice, a sve to košta, ej.!

Ko te pita, kad i njen Ćaća ima konformistički pristup u svoj ovoj bh političkoj papazjaniji, u kojoj nema preteških pravila. Samo pojasni idiotima da te bolje shvate, kao ono pojašnjenje sa devet savjetnika, na Radio Velika Kladuša. Parafrazirma dio iz monolog izbornog serijala od sedam nastavaka. ‘Kažu mi da ima devet savjetnika a to nije tačno. Dvoje sam samo tako imenovao da bi im sačuvao posao, dvoje je moje djece a kome ćeš vjerovati više nego svojima, jeli to odmah četvero manje. Plus, jedan je glavni security za cijelu Opštinu a njega revizija naziva savjetnikom, je li to onda pet savjetnika manje’.

Kako samo ‘neki’ lažu i ‘kleveću’, što bi rekao Srećko Šojić, iz ‘Bele Lađe’. Čisti konformizam, samo ako ga poželiš.

Prepisan ‘ u bobu’ iz Sarajeva. Iz Banja Luke, Tuzle, Zenice ili Širokog Brijega i Mostara…

photo : poslanici u Skupštini US Kantona iz Velike Kladuše, arhiv