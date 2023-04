Jučer je u Vel. Kladuši izgorila poznata kula na izletištu–zamku ‘Stari Grad’, prepoznatljivom spomeniku Velike Kladuše, vatrogasci su spasili ostatak ovog kompleksa. Da li je uzrok grom ili posjeta Fadila Novalića, istraga (ne)će nikad utvrditi, međutim za one koji su ovaj spomenik obnovili i za kladuščane on je davno ‘izgorio’, šteta što požar nije dokačio sve …

* Znam, neko će reći kako je zlurado i morbidno pomisliti da bi bilo dobro da je u požaru nastradao čitav kompleks a ne samo jedna kula, međutim fakta govore da bi, i da jeste, status i značaj ‘Starog Grada’ za Veliku Kladušu ostao i prije i poslije požara.

Činjenica je da od zavičaja Muje Hrnjice i njegovog udjela u istoriji Kladuše od završetka bh rata osim slikanja dijaspore nikakve ‘fajde’ nemaju građani opštine a posebno ne oni koji su ove zidine obnovili, renovirali i pretvorili u mjesto vrijedno istorije i divljenja a to su oteta i opljačkana firma ‘Agrokomerc’ i njeni radnici te Firet Abdić koji je stare načisto propale zidine obnovio stotinama miliona KMa ili eura, izgradio asfaltni put i petanestak turističkih motel-kućica u starom bh ruhu. Svi oni ne mogu ‘gore’ ni ‘prismrditi’ a kamo li uživati u panorami grada i ljepoti pogleda na čistom zraku, čitav kompleks je odmah po završetku sukoba preotela mafija vođena SDA bulumentom pozvajući se na pljačkašku privatizaciju po kojoj su Sarajevo i njena vlada postali ‘većinski vlasnici’.

Što su oni isplanirali još tokom borbi u Vel. Kladuši, osim jedne granatice koja je samo ‘očešala’ jedan vidikovac na Kuli, sve drugo je bilo planski pošteđeno. To je odmah po bjekstvu Kladuščana od ‘svoje herojske armije’ i optuženog ratnog zločinca Dudakovića potvrdio i hodža iz Sane ef. Kovačević u video uratku sa Kule koji se dostavljao izbjeglicama u Batnogu i Turanj na kojem je hodžica kao Osama Bin Laden sa kalašnjikovimu ruci slao ‘čestitke pilićarima’ u izgnanstvu. Da bi, kasnije tu u uselio ‘podobne’ patriote i domoljube pretvorivši zamak u sramotu i cirkus.

* A kad su vlasnici, onda su zamkom po samo njima znanim ugovorima raspolagali u talu sa svojim ahbabima privatnicima, kafedžijama i rukovodstvu lokalne SDA, tako da je to od svršetka rata prava oteta oaza ugostitelja, posebno Delić Seada zv. ‘Hebin’ koji je svoj kafić-restoran prilagodio krajoliku. Dovučeni su i topovi da svjedoče o ‘hrabroj borbi’ i još većoj pobjedi i skoro trideset godina osime eksploatacije zamka nisu tu ugradili ni ciglu ili mistriju maltera. Ali zato ‘apartmane’ u kućama okolo zamka naplaćuju po 100 KMa za noć, iako kažu posjetioci u mnogima nema ni vode i sve je dotrajalo. Nema čak ni po sobama tv marke ‘Grunding’ njih stotinjak koji su opljačkani iz skladišta Agrokomerca, onako u kutijama, još ne raspakovani, a bili su namijenjeni ovom turističkom kompleksu.

Neki kažu da je uzrok požara Fadil Novalić nepravosnažno presuđeni kriminalac i premijer te osoba sa crne američke liste, zato jer gdje se on pojavi tu obavezno ‘gori’ (daj Bože da ne plane i u pogonima Agrokomerca koje bezobrazno obilazi ovih dana hvaleći se sa nekadašnjim proizvodima ove uništenje i opljačkane firme koje su prisvojili sarajevski, tešanjski i drugi SDA tajkuni i maše kao i brat mu Bakir sa ‘topsom’ ili ‘mazom’ kao da je to njihov patent a ne ukradeni recept Agrokomerca. Drugi pak tvrde da je uzrok struja (zašto da ne, i Rim je izgorio zbog slabih instalacija) i repetitori iznajmljeni telefoniji, ali šta god da je uzrokovalo požar dobro je odradilo posao. Naime, ovaj zamak iako pravi dragulj kulture i istorije grada još je na čekanju u čekaonici ‘spomenika značajnih za državu’, za razliku od svake džamije u BiH koja čim se obnovi ili sagradi postane značajna i spomeničarska, spomenik državne kulture.

* Kad je već tako a znajući i poznatu ‘sadaka politiku’ bh vlastodržaca te posebno maćehinski i kažnjenički odnos Sarajeva prema Vel. Kladuši kojom se ne kažnjava samo Abdić već čitava Opština, još dugo će mo slušati dramčenja hedije i para da se kula obnovi, ‘nema više Babe’ da to sanira. Oni koji su tu sa svojim biznisima ili SDA koja je vazda ispod kule, neće se odreći ni jedne KM da išta obnove, oni su naučili kako izgleda biti ‘većinski vlasnik’ i samo uzimati. Mnogi od njih su na Stari Grad nasrtali još dok se vodila bitka za oslobađanje Vel. Kladuše skidajući drvene basamke naručene iz Italije i skladištili ih u podrumima naselja Zagrad (postoje u arhivama AIDA i slike i zapisnici o uviđaju neka to objave) ispod zamka, skupa sa poskidanim vratima sa opljačkanih stanova u Vel.Kladuši gdje su ‘oslobađajući grad’ nahrlili Bužimljani, Sanjani i Cazinjani pa sve uz tekbire trpali i odvozili, uključujući čak i dječje krevetiće. Danas ‘gazije’ i ‘borci’ plaču nad ovim požarom očekujući da sanciju odradi vlast ili dijaspora. Kao da ne znaju da, kao u onom filmu, ‘lepa sela lepo gorijo’, samo sela fino gore. Slike vatrogasaca sa ‘Starog Grada’ sa lotrama /ljestvama/ kao u požaru Bihaćke bolnice umjesto sa pravom i modernom opremom znak su snage i moći ‘većinskih vlasnika’ i nas i naše sudbine, ali to je za neku drugu priču.

P.S. Elvira Ljilja Abdić je nedavno sa svojom ekipom entuzijasta iz ‘Laburističke stranke’ održala školski čas upravo ispred u požaru uništene kule pitajući se ‘Čiji je Sari Grad u Vel. Kladuši’ hinjeći da ne zna pa joj to došlo kao dobra tema za fejsbučenje, lajkove i nadmudruvanje. Kad se već nema šta pitati u vlasti koju je izgubila čak i u Opštini. Valjda je sad otkrila, no ne treba gajiti iluzije da bi nešto drugačije i posebnije bilo i da je kojim slučajem Abdić ostao, odnosno da je ‘pobijedio’ u krajiškom bratoubilačkom ratu. Zasigurno bi da se to desilo, on stolovao ‘gore’ i ‘odozgo’ bi svaki dan umjesto sijela SDA omladine, žena i džamijskih stručnjaka Medžlisa Vel.Kladuša ili promocija knjiga sandžaklija, slušali njegove tirade i mudrosti. Dok bi umjesto Delića i kompanije prostore za biznise dobili neki ‘mornari’, ‘drajveri’ i slične face koje su Babu čuvale u ratu sklapajući sa njim ugovore šta će kome pripasti ‘kad se uđe u grad’. Od glavne ulice Maršala Tita ili Izeta Nanića-kakogod, do Starog Grada.

Radi osvježenja pamćenja ‘Laburistima’ i kao prilog građi za odgovor na to ‘pitanje od milion KMa’, ako već ne znaju ko je vlasnik ‘Starog Grada’ da li znaju ko je vlasnik Robne Kuće ‘Agrokomerc’ u centru grada, isto prepoznatljivom znaku ove Opštine? ­Ne znaju, jer su ga onda kad su još bili DNZ sa Babom ‘mahnuli’ trgovcu i biznismenu ‘koji je bio uz nas’.

Hoću reći uz njih.

photo : požar na kuli ‘Stari Grad’ Vel. Kladuša, arhiv