Promotivni spot Halida Bešlića ‘Ostani kod kuće’ doživio svoju corona premijeru u Golf Klubu u Sarajevu, Šerif Konjević samo za ministra Stašu Košarca odpjevao onu poznatu ‘Vukovi sa Drine’ zbog čega se sav ‘naježio’ Milorad Dodik

Stara latinska poslovica kaže što je dozvoljeno Halidu, Košarcu, Šerifu Konjeviću, Hariju Varešanoviću ili doktoru Šabanoviću i epidemiologu Nihadu Fejzoviću, nije dozvoljeno volu. To se piše ovako : ‘quod licet Iovi, non licet bovi’, a ako iole to pažljvije prevedemo ‘ispadne’ ono što je dozvoljeno Bogu Jupiteru nije dozvoljeno volu.

Ovi su Latini baš bili pametni ali šta vrijedi kad volovi ne govore latinski. Ma šta govore, ni ne pišu tako. Volovi su stoka krupnog zuba to se zna, za njih nije ni bosanski a kamo li latinski.

Corona ramazanski dernek u Sarajevu u prestižnom Golf Klubu za prestižne Bogove 04. maja ove godine iznenadio nas je samo u jednom. U volovskoj interpretaciji učesnika, sve ostalo je dio svakodnevne bh aferaške tradicije.

Kao što smo već vidjeli, pored zakonskih zabrana, Štabova, promotivnih spotova i intervjua, sarajevski tajkuni su se u povodu rođendana poznatog sarajevskog hirurga Jusufa Šabanovića sakupili i napravili pravu domaću iftarsku atmosferu vlasti i poznatih guzonja. Pored doktora, stručnjaka za coronu bilo je tu i poznatih pjevača, folkerka Slađana Mandić skupa sa momkom inače nedavno osuđenim za kokain i slične supstance na godinu dana zatvora, se još dok je party drmao pohvalila na instagramu i neko je pozvao policiju koja je ovaj sramni nastup prekinula uz još sramnije sankcije.

Vele, svi će biti kažnjeni sa 500 KM, sa vlasnikom restorana će se pozabaviti inspekcija. Taman onako volovski. Za običnog starca zatvorenog u četiri zida ova kazna se doima kao bakšiš u kafani slavljenika kojima je još samo falio naš uvaženi nosilac trećeg stuba islama ‘lord’ Hadžihafizbegović glumac i ministar sa flašom chivasa u rukama. No, da ugođaj bude potpun, potrudio se jedan drugi ministar iz dragog nam entiteta Staša Košarac, ministar Milorada Dodika koji je došao na rođendansko slavlje u znak ‘zahvalnosti i prijateljstva’ sa doktorom Šabanovićem.

Vijesti govore kako je Halid Bešlić sa Šerifom Konjevićem zgladio kroz prozor ali ih je policija našla kod kuće i uručila im kazne, doktor Šabanović je promptno smijenjen sa čela hirurgije u Kliničnom centru, dekan veterinarskog Fakulteta Fejzić je smijenjen sa pozicije Naučnog tijela za praćenje i analizu situacije izazvane coronavirusom u Kantonu Sarajevo. Istovremeno je Milorad Dodik oštro najavio kako je za Košarca ovo ‘kraj političke karijere’.

Na ovim ‘sankcijama’ će se sve akoBogda i završiti jer kao što rekosmo, zna se u Bosni Veseloj šta je kome dozvoljeno a šta zabranjeno, a zna se šta kaže i zakon koji u ovoj naprasno prekinutoj šrdnji ne važi i šta kaže latinska izreka koja uvijek važi.

Zakon kaže da se ovakvi počinioci mogu kazniti do godinu dana zatvora ali kad već nismo kaznili našeg Fadila Oprosti ministra Novalića za žurku na početku corone u Konjicu zbog koje je četvero mrtvih, kad nismo kažnjavali šefa Kriznog Štaba Fahrudina Solaka za ‘posjet kafani u renoviranju’ ili kad nismo kaznili ni načelnika Srebrenice Grujičića za partijanje sa crkvenim klerom što je sve snimatelj Ćamil Duraković zabilježio i distribuirao, što bi onda kažnjavali ove naše bratstvojedinstvujuće ahbabe, nema smisla ni logike.

No, više od svega, u ovoj papazjaniji običan puk žeste i bole izjave ovih veseljaka. Boga mi, ili da kažem ovako ‘šerifovski’ Allaha mi, to najviš ‘bode oči’. Kaže ova nepismena i prosta pjevačina Konjević kako ga je ‘sram države’ zbog ovoga te veli da ‘nije pjevao jer je vidio alkohol, a i zbog žene koja je vjernica…’ i sve u tako zasranom patriotskom stilu. Samo je svratio da ‘preda poklon’ i zgladio kroz prozor, na slici i na snimku se odlično i čuje i vidi kako ovaj nezasiti hapač love pjeva ‘od šesnaest’. I dekan Veterinarskog fakuleteta je ‘samo svratio’ ali nema ni maske ni rukavica, dok smo ga mogli i vidjeti i čuti 20. marta ove godine u dnevniku Face TV kako skrušeno i pokajnički izjavljuje da moramo držati distancu, čuvati se i naučiti da ‘živimo sa coronom’. Žurka je znači, spas.

Hari Varešanović se također ‘stidi’, valjda ne zbog kazne, za prošlu novu godinu Abdulah Skaka mu je iskeširao blizu 200.000 KMa za par sati zabave sarajlijama, može i kaznu platiti i nabaviti novi rolex, namiriti onaj što mu je ukraden nedavno u Beogradu. Ova ljiga od pejvača, Hari Mata Hari ima i dodatne pogodnosti, nije to samo veza sa poznatim doktorom, njemu Kanton uredno plaća i penzijsko i zdravstveno, 500 KMa mjesečno, ima razloga da se postidi.

Istu privilegiju od države ima i Šerif Konjević a ima penziju i Halid Bešlić, dok za Semira Cerića Koketa ne znamo. Za ovog, osim što dobro pjeva znamo da odlično surađuje ne samo sa doktorima već i sa političarima, imali smo prilike u poznatom ‘slučaju’ hapšenja Radončića prije par godina odslušati i njegovu izjavu u vezi sastanka sa Radončićem u njegovom tornju u vezi kupovine Cerićevog stana i famoznog narko dilera Gašija, ali sve je prošlo kao i corona party. Neosjetno i šutnjom pokriveno. ‘Ubi ga prezime, odviše muslimanski liči na ‘Hižaslava’ i ‘akademika’ Cerića, bivšeg Reisa i smutljivca političara.

Halid Bešlić je posebna naša tradicija i priča. Iako nikada nismo dobili informaciju o ‘saobraćajnoj nezgodi’ u kojoj je učestvovao 2009. godine u blizini svoje benzisnke pumpe u kojoj je jedva preživio, i danas se mogu vidjeti tragovi na njegovom deformisanom licu kao i tragovi operacija (novinari su tada pominjali i vezu sa sarajevskim podzemljem ali se sve ušutalo, Halid nije tražio nikakve istrage, ostala nam u sjećanju samo slika njegove uništene ‘Škode’), godinama poslije toga nas bombarduju sa sladunjavim Halidovim intervjuima, dok nijedno Bajramsko sijelo prije corone nije se moglo zamisliti bez ‘našeg kralja sevdaha’.

Još koliko jučer, 27. aprila ove godine u ‘Avazu’ Halid se pohvalio kako ‘poštuje preporuke nadležnih organa uz pandemiju i da uglavnom sjedi kod kuće kod supruge Sejde u svoja četiri zida’ a zatim je dodao nešto kako su mu ‘Ramazani posebni, atmosfera je drugačija’. Eto, to je bilo koliko jučer kada smo mogli odgledati i njegov promotivni spot ‘Ostani kod kuće’ a koliko danas mogli smo vidjeti Halida kako drži ‘distancu’ i kako sa stručnjakom Fejzićem ‘poštuje pravila i propise’ u četiri zida kafane, slavljenički i na osjetljivoj distanci. Od morala i licemjerja, kao i sve muzičke ‘zvijezde’ i pjevači. Prije ovog ramazanskog naglabanja, Halid se čak i požalio kako ne može živjeti od svoje penzije, sreća što ima motel, benzinsku i fabričicu kafe, pa se ‘izgura’. U ‘četiri zida’ . Po onoj ‘ma daj lovu care, za ostalo će mo lako. I među ‘bogovima’, ostalo je za volove, jasno.

Nezvanično saznajemo da je Staša Košarac od Šerifa Konjevića naručio onu poznatu Šerifovu pjesmu ‘Vukovi sa Drine’, onu omiljenu Šerifovu za koju dok se kiseli po srbijanskim televizijama tvrdi da je izmišljena i nepostojeća, sa kojom je i žario i palio uz bh rat kao sada uz coronu. Ma znate, to je ona ‘Kud si pošo Babo, sa puškom u ruci, idem sine gori Bosna, napali je bjesni vuci’, u kojoj nasred refrena drekneš ‘Kakvo ćeš odjelo ti da nosiš sine, šest Ljiljana zlatne boje simbol Bosne moje…

Nakon čega je Košarac sav ‘naježen’ kao njegov stranački šef Milorad Dodik zapalio tompus i drmnuo dvije tri naiskap, a Šerif se postidio ‘svoje države’.

Saznajemo također nezvanično da će ove ‘postiđene’ partijaše odvesti u karantenu na 14 dana kako propisi {abanovi’ Jusufdr Šabanovićnalažu i gdje se trpaju svi ostali koji propise prekrše, budući da postoji opravdana sumnja da mogu ugroziti zdravlje, osim ako se ne ispostavi da su oni već ‘sigurni’ i da su se testirali na vrijeme, što uopšte ne bi bilo iznenađenje a ne bi bilo ni ništa senzacionalno kad se već zna kako se dođe na spisak za testiranje.

