vickasta bh vlast, u zemlji ‘gori’ od problema a vlast raspravlja o vicevima : ministar BiH sigurnosti Nenad Nešić nije razriješen na današnjoj sjednici predstavničkog doma bh Parlamenta a njegova smjena je zatražena zbog ispričanog vica o Srebrenici na tv u Beogradu. Nešić nije jedini koji voli viceve o žrtvama, ima ih još …

Od mnogobrojnih stotinu drugih razloga za razriješenje veselog ministra sigurnosti BiH Nenada Nešića koji ih je napunio ihaha, inače poznatog ‘troprstaša’, lajavca i medijskog ‘dopisnika’ Rame Isaka i Zukan Heleza, bh vicksta vlast je kao zahtjev i raspravu za razriješenja ministra izabrala vic. Nije joj recimo, palo na pamet da razriješenje zatraži zbog afere sa Europolom i ‘curenjem’ informacija pisama ili štaznam, sa miniranjem glasanja u vijeću ministara. Nije vlasti palo na pamet ni da priupita za vesele reakcije i prepiske sa Zukan Helezom ili notornim Ramom Isakom, ili da u paketu zatraži da se razriješe i njih dvojica, i oni su veseli i humorni ništa manje od Nešića, i oni nas svaki dan zabavljaju na domaćim tv kanalima i po medijima, sve pršti od smijeha. Jok! Nešićeva smjena je zatražena zbog vica ispričanog u stranoj nam i mrskoj susjednoj državi kod još voljenijeg voditelja i poznatog Vučićevog novinara, gdje inače srbijanski predsjednik sve sa Milomirom Marićem svaki dan priča viceve, zato se i zove vickasto emisija i tv – ‘Happy’.

I, nacijo, Nešić boga mi iako zna pričati viceve i iako je situacija u parlamentarnim klupamam vesela, ‘umro od straha’. Kaže ono najgore što svi kažu kad su uhvaćeni na djelu : ‘izvučen sam iz konteksta’. E, jebiga, jebo vas više taj ‘kontekst’, izludi načisto. Odatle svakog izvlače i razvlače, koga god upitaju za javno izgovorenu riječ on se brani ‘kontekstom’. Pa još Nešić veli kako su mu ‘namjere bile drugačije, ne da povrijedi žrtve Srebrenice vać da ukaže na važnost sagledavanja činjenica bez politizacije i manipulacije’.

A ovako je Nešić ‘ukazivao na činjenice’ sve uz pljesak i smijeh publike i voditelja.

‘Ako dozvolite da kažem jednu šalu, koja je bitna povodom sahrane oca u Potočarima. Pitali malog Muju da kaže osnovne podatke. Kaže: Rođen u Sarajevu. Sahranjen u Srebrenici. Živim u Njemačkoj’.

Dakle, jasno je da je Nešić opet potvrdio ono staro pravilo da su Bosanci odnosno Bošnjaci uvijek u vicevima pobjednici i najpametniji. Vic je poučan i jasan U Srebrenici ima ‘sahranjenih’ onih koji nisu mrtvi, dakle broj žrtava genocida je nakaradan i netačan.

Baš nikakve zle namjere tu nema, ne znam šta je tim parlamentarcima Bošnjacima, osim ako ne prate Reisa i islamska pravila koja zabranjuju pričanje viceva iz više razloga. Zato jer su u njima glupi Bosanci koje IZ BiH ne priznaje kao nacionalnost osim kao bh brand ‘Bosanski Konj’, i zato jer se vrijeđaju imena a time i Poslanici. Fata je recimo hazreti Fatima, Mujo je skraćenica od poslanika Muhameda.

Ima tu još vickastog u bh poslaničkim klupama (ne u klupama Poslanika već delegata) u Veseloj i Nepokorenoj BiH je sve nažalost humorno. Recimo, samo stavljanje na dnevni red ovakvog zahtjeva pa još donošenja odluke o nekakvom naknadnom ‘usaglašavanju’ na Kolegiju kad glasanjem razriješenje nije prošlo, te radnje su same po sebi za vica. Zato jer se zna da se neće to izglasati, ali eto, hajmo se smijati i veseliti, da se vidi da se nešto radi. Pa i ptice na granama a i grane na pticama znaju kako je došlo do sklepanja državne vlasti, i da nije uzalud Ramo Isak vrisnuo nekoliko puta ‘ja sam nezamjenljiv, mene je nemoguće smijeniti‘. Tako će mo i zaboravati i ovu sjednicu, već jesmo.

Ispričani vic Nešića je svakako jedna podvrsta negiranja genocida i po bh zakonima i po onim naknadnim VP Schmidt-a, ma kako ga ‘izvukli iz konteksta’, ali to bi se valjda trebalo raspraviti na sudu a razriješenje slijedi nakon pravosnažne presude. To je do sada među političarima uvijek bilo pravilo. ‘Sve dok se pravosnažno ne dokaže’, svi su čisti i pošteni. Međutim, kao što rekosmo, ovo je predstava za narod, za veselu bh raju i uvijek ima izuzetaka. Ne bih htio biti negator genocida i nisam, ne bih htio ni braniti Nešića, ali kad su vicevi i naša vicologija u pitanju, ima izuzetaka koje ovo pravilo o pričanju viceva razgrađuju i mijenjaju. Kao recimo onaj izuzetak i onaj vic kojeg je za bh medije ispričao u jednoj od svojih kolumni sarajevski školarac a inače Crnogorac, ima on običaj da često ispisuje kolumne za bh raju, ko da je naš lobista. Kojeg je ispričao i printao krajem maja ove godine a vic glasi. ‘Uhvatio Mujo zlatnog četnika, pa mu ovaj kaže: pusti me i ispuniću ti tri masovne grobnice’.

Nemate pojma koliko se bh raja valjala od smijeha, čak se i Reis smijuljio dok je u ulici Mehmeda Spahe u Sarajevu u centrali SDA hitna intervenisala, Bakir se umalo ugušio od smijeha.

Naravno, ne možemo porediti novinara Andreja Nikolaidisa, njegov humor i ministra Nešića, samo viceve možemo. I onaj Nšićev i ovaj našeg kolumniste obrađuju istu tematiku. Žrtve i masovne grobnice. Čak, u ovom zadovoljavajućem vicu koji ne vrijeđa naša osjećanja i sa kojim nije pređena ona ‘crvena linija’ četnici su dobili epitet ‘zlatne ribice’ ali to je sve nestalo u ‘kontekstu’. Činjenica da su masovne grobnice smještene u vic ovdje nema nikakvog značaja jer je Mujo ostao pametan. I jer nije vic ispričan na tv ‘Happy’ već kod kuće, na pravi način. I od pravog pričaoca viceva.

photo : Nenad Nešić ministar bh sigurnosti, arhiv