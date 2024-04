crtice-dvije da ih (ne)zaboravimo što prije, jedna treća iz Vel. Kladuše-najveća, i četvrta iz Banja Luke od ‘Draška Vuke’ – BAJRAMSKI OSKAR POPULARNOSTI : hodža Kavazović očekivano ispolitizirao Bajramsko džamijsko kazivanje-hutbu, ‘komunisti’ SDPa okupirali džamije, Denis Bećirović odabrao zelenu kravatu i klanjao najmanje dva Bajrama te dostojno zamijenio nevidljivog Bakira, Fikret Abdić dokazao vatrometom da je musliman a načelnik Banja Luke iftarorm i bajramlucima …

Denis – Bakirov penis

Znam, teško je razumjeti Bošnjake, muslimane, Bosance i Hercegovce, maš ta god da su, ali se mora. Po onoj komunističkoj : ‘hoćemo li drugovi-hoćemo. Moramo li drugovi-moramo. E, onda, hoćemo – jer moramo’. Zato, jer mjesec dana prije Ramazana najavaljuju ‘dolazak najdražeg’, mediji poste više od vjernika i svaki dan nam donose vijesti hodžica i džamija, onda isto toliko dugo očekuju ‘još dražeg Bajrama’ i plaču što odlazi onaj ‘najdraži’. Srceparajuća bh klasika u kojoj ne znaš koji je draži i slađi.

Ovogodišnji Bajram je ostao zapisan po klasičnim već viđenim slikama, najviše onima iz Sarajeva, facebook i instagram pa čak i tik-tok familije Isaka i ostalih ‘žestokih momaka Sarajeva poznatih od ranije’, padali su od opterećenja čestitki i selfie uradaka. Uz manji izuzetak. Nema Bakira Izetbegovića i njegove ‘banke’ i rukoljuba sa Kavazovićem, umjesto njega Reis je pronašao dostojnu zamjenu u Denisu Bećiroviću, ‘partizanu i komunisti’ iz redova crveno-zelenih SDPovaca. Umjesto Reisa, Bakir se odlučio prikloniti AFŽu svoje partije koji je uz ‘najdražeg‘ proslavio i rođendan njegove hanume. Koja je kao nekada Jovanka Broz primala pisma, crteže i ruže ljubavi, čak joj se i Bog smilovao. Počastio je rođendanom uz ‘sveti i najdraži’ praznik.

Resiovo slovo : šta nam Srbi i Hrvati rade OVO?

Po Sarajevu se, u stilu ‘Seb’ Elene Izetbegović, slavilo na sve strane (ah, kad se to u Sarajevu ne slavi, nema grada na Kugli koji više slavi, ukrašava, podsjeća i uživa), nasmijana Benjamina načelnica je kao i ‘profesorka’ slavila čtav Ramazan a nastavila uz Bajram. Sa svojom korpicom punom cvijeća, čokolada i bombona, i sa prepunim tepsijama baklava koje je ‘gazala’ i razvijala tri noći za redom. Iz Vijećnice se pušilo na sve strane. Sarajevski praznični vjerski i državni hrkljuš otpočeo je (a ko bi drugi nego političar Reis) hodža Kavazović sa ‘bajramskom hutbom’, govorancijom u Gazi-Husrev begovoj džamiji uz Bajram, a kasnije je žurku nastavio u svojim dvorima na Kovačima. Kavazovićeva hutba je oduvijek poznata kao umjetnički zajebani morotvorni igrokaz. Red ‘ajeta’, hoću reći odlomaka iz Kur’ana, red političkih i poznatih poruka i preporuka o miru i zajedništvu, poruka ‘dušmanima’, red rata, prijetnji i ugroženosti. Iz kojih u najkraćem proizilazi : država, bitka i vjera, to smo mi.

Jedan dio se posebno izdvaja jer je hodžu sa horor očima prikazao u pravom svijetlu. Citiraću ga. ‘Ova naša zemlja vapi za mirom. Sukobi, neplodne rasprave, blokade i svađe iznurile su naše ljude. Mladi s nevjericom to sve posmatraju i traže kakva selameta na drugim stranama. Istovremeno, stranci se ovdje kao u svome šire…‘

Dakle, mir i samo mir ali samo sa nama muslimanima u samo našoj državi i vejri. Ostali nam kvare naš rahatluk i sreću. Citat iz njegovog govora je dio i njegovog omiljenog pjesnika iz doba Otomana Safvet-bega Pašagića i ‘Pjesme ‘Bošnjaku’ u listu ‘Bošnjak od 02.07.1891. godine, o otvorenom pozivu na progon ‘nemuslimana’, onako mirotvorno i u duhu vjere, Reisa i države.

“Znaš Bošnjače, nije davno bilo//Sveg’ mi sv’jeta nema petnaest ljeta//Kad u našoj Bosni ponositoj//I junačkoj zemlji Hercegovoj//Od Trebinja to Brodskijeh vrata//Nije bilo Srba ni Hrvata//A danas se kroz svoje hire//Oba stranca ko u svome šire//Oba su nas gosta saletila//Da nam otmu najsvetije blago//Naše ime ponosno i drago.” (“Pjesma Bošnjaku”, Safvet-beg Bašagić).

Bećir – aga i partizanska SDP bagra

Ovog Bajrama, a što je također očekivano, crveno-zeleni SDP ‘lideri’ (koji bajagi baštine multietničkost i zajedništvo te odsustvo vjere u politici u svojim aktima i programima i ‘nasljednici’ su komunista i pratizana antifašista) i državni predstavnici su načisto umjesto SDA uhljeba njihove braće, okupirali i džamije i Reisa. Prednjačio je član bh Predsjedništva Denis Bećirović poznati islamolog, prznica i pisač dosadnih mrzilačkih pisama, još poznatiji suprug najljepše Prve hanume U Bošnjaka. Ovaj rumeno-zeleni tip je, možete zamisliti, klanjao Bajram u Čajniču a nakon slikanja pojavio se u dvorima Reisa i među prvima ga strasno izgrlio i izljubio. Kao da se nisu vidjeli sto godina a iftarili kod Denisa u Predsjedništvu prije par dana. Oči, zagrljaji, stiskovi ruku i pogledi sve govore, vidi se na slici. Jadni njegov vozač je vozio bjesomučno da stigne ‘na vrijeme’, u stopu ga prati i njegov savjetnik i šefić kabineta ‘Gullenovac’ Alija Kožljak, stručnjak za NATO i raspič odnosa BiH i Turske. Bećirović je ovog Bajrama zasluženo odnio bajramski oscar popularnosti, pratili su ga u stopu SDPovci Sarajeva na čelu sa Irfanom Čengićem, Benjaminom Veselom i ostalom ‘pratizanijom’, samo im falio još Nermin Nikšić. Bio bi i ‘Niko’ tu ali ‘ljut je na Reisa’, odbio mu kao Bakiru vjenčati kćerku šerijatski, čak ga odbio i ‘Muderris’ Halilović-čudo bh otpora u redovima mudžahedina ArBiH. Uz Bećirovića umjesto Bakira, ponizno a veselo je rukoljub Reisu dao i Abdulah Skaka i skor sva elita ‘trojke’, bez Konakovića i Forte. Čekajući Sud za svoja ‘dobra djela’. Ovi ‘moderni komunisti i partizani Nikšića’ odavno su u šemi njihovog predhodnika Lagumdžije, i postupaju vickasto a žalosno, moram opet reći, kao Mujo i Suljo u vicu o šljivama. Ono kad pita sin, mali Mujica, svoga babu koje su boje šljive, a on mu kaže plave. A Mujica nezadovoljan odgovorom jer vidi druge boje, opet pita. ‘Pa, zašto su onda ove crvene? A babo odgovara : Zato što su zelene!

Fikretova muslimanska saga : u bud ž etu je snaga

Bajram se kao zemljotres osjetio u Vel.Kladuši sa 6 stepeni ‘B’ skale, babo Abdić Fikret je opet ‘korak ispred’, a dva nazad. Pokazao je vatrometom sa nekadašnje njegove (Agrokomerc) Robne kuće da je ne samo najbogatiji (kako je nekad trvdio) već i najveći musliman. Baš ga briga što, kako reče SDP bombašica Benjamina Karić ‘vatromet zagađuje okolinu i straši životinje’, osim ako nije uz Bajram. Ima načelnik Abdić i razloga da bajramuje. Njegov budžet kojeg inače sam donosi odkako je načelnik i troši po svom ćeifu u njegovoj familijanoj opštini gdje mu je uhlebljena sva familija uključujući i zeta, od ‘predviđenih 17’ narastao je na 28 miliona KMa. Takvim ga je i proglasio bez opštinskog vijeća. Opština ne radi već godinama zbog svađa i podjela poslaničkih mjesta i funkcija, vrata se tu obijaju redovno i kradu ključevi ali Babo malo u Hrvatskoj, malo na Sudu u Bihaću, vrlo rijetko u kancelariji načelnika koju drži sin, savjetnik i po notarskoj punomoći načelnik Ervin – opalio po vatrometu. Zna on, kao i njegova kćerka Ljilja da raja voli veselice. A i ima brate i 28 miliona razloga za slavlje. Vrijedilo je i raji postiti.

Lakše se diše kad se donatorski ček piše

U Banja Luci je ‘najdražeg’ dočekao i ispratio Draško Stanivuković. Poznati ‘jahač’ sekretarica, estradnih koka i Apokalipse Dodika. Fino i uljudno i bez četničke zastave, kape ili majice sa likom ‘đenerala’. Onako bratski se izljubio sa muftijom ispred džamije, čak i dijelio bajramluke-banke najmlađima, kao njegov šef Dodik po kafanama ili Bakir u džamiji. Bajram je ovdje dočekan u ‘prepunoj Ferhadiji’, ostale džamije su uglavmo nove ili obnovljene ali prazne. Ovdje su se sjatili putnici i dijasporci, neki iz Jajca, Sarajeva ili Cazina, neki iz Švicarske, ali kao i kod Vučića i glasanja, ili nekadašnjih SDA autoprevozničkih iftara i Bajrama po Podrinju, važno je da je sala puna i da se ima sa čim pohvaliti. Tite mi, imam sijaset razloga da povratim na ovakve budalaštine i ovakvo bratstvo i jedinstvo, ali neću, ostaću onako bošnjački saburljiv (smiren i strpljiv), čak i pored činjenice da ovdje skoro i nema Bošnjaka, osim onih što dođu iz Sarajeva i ‘prošetaju’. Postupiću kao i ‘Hižaslav’ Cerić Mutafa kad je onomad dobio ček od Dodika na 250.000 KMa. I reći ću kao i on onda : sad se lakše diše u Republici Srpskoj’. Ako Draško ne svrati u slijedeći petak na džumu, totalno me je razočarao. Podsjetio me na mnoge Srbe i Hrvate u Sarajevu u državnim službama koji svakog petka obavljaju svoju dužnost i vjersku obavezu. Dok kolege muslimani koji su kidnuli sa posla klanjaju džumu, oni vire iz kafića preko puta džamije i kad se vrate, ulaze u kancelarije sa njima u isto vrijeme.

P. S. Bošnjaka Željka Komšića i ahbaba Reisa novinari nisu primjetili ni kod Reisa na prijemu niti u kojoj od džamija, no to ne znači da ‘zlatni ljljan i gazija’ nije jutros poranio. Ili se zamaskirao, ili je na njegov zahtjev pošteđen slikanja, da ne izgubi šta od svoje ‘građanske ideje’. Nezvanično saznajemo da je rekao na molbe medija da upotrijebe neku od silnih slika sa iftara, budući da je pomalo i ljut jer se čitav mjesec morao sakrivati i izbjegavati svoje omiljene posjete kafićima i restoranima.

