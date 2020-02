Bošnjački član Hrvata u bh Predsjedništvu jezdi po džematima dijaspore boreći se za Bosnu

Kada je onomad, oktobra 2018. izabran po direktivama sa džamijskih sijela (po ko zna koji put) u BH Predsjedništvo, zlatni ljiljan Željko Komšić je krenuo odmah već poznatim populističkim svađama i naprđivanjima, kad treba i kad ne treba. Uvijek treba. Važno je da se ‘talasa’, da se ‘vode bitke’, da, kako ono jednom reče Ćiro Blažević ‘da se svašta kaže kad se priča’.

Obišao je, kao ‘hrvatski član BH Predsjedništva’ sve ratne čuke, sve spomenike bh rata, ni jednu izjavu srbijanskog predsjednika Vučića, Dodika ili hrvatske predsjednice Grabar Kitarević nije propustio iskomentarisati.

Onako ratnički, pijano i samoubilački ali ‘naški’.

‘To care, tako se brani domovina’.

Ali, iako je hrvatski član BH Predsjedništva, on je persona non grata u skoro svakoj opštini gdje ‘stoluju’ Hrvati, no to se njega ‘ne smatra’, zajahao je u fotelju ‘da bi spriječio po svaku cijenu da u Predsjedništvo uđe Čović’.

To je bila jedna među prvima njegovim slatkim lažima, evo ga živa i zdrava u ‘talu’ sa SDA, Fahrudinom Radončićem i Bakirom Izetbegovićem, nakon što je razvalio vladu Kantona Sarajeva, učestvuje u pregovorima sa Čovićem, budući da i bez Čovića i bez Dodika nema vladanja, nažalost, tako kažu propisi i famozni Dayton.

Kada god zatreba, željko Komšić je tu da se ‘potuče’ medijski, čak i kad njegove mecene iz SDA bulumente odšute, tu je Željko da se oglasi.

‘To care, Allah da te nagradi’, iako poslije svake njegove izjave ili ‘reakcije’, situacija postaje još neizvjesnija a ‘bitka’ za državu sve izgubljenija.

Jedno od prvih obećavajućih laži ovog moralnog kepeca i rasturača demokratije na koju se stalno poziva bilo je ono, ma već znate “čim budem izabran i ako budem, prvo ću na dnevni red staviti potpisivanje ugovora Islamske Zajednice sa državom BiH, sramota je da to nije dorađeno”.

Evo, koliko je ono prošlo od ustoličenja pa nešto ne vidjesmo to na dnevnom redu.

Pa onda ono sa Pelješkim mostom, đe je ba zapelo zlatni ljiljane? Nema tužbe protiv Hrvatske a bilo je ‘jedno od prvih mojih zadataka će biti podnošenje tužbe’.

Ih, bilo je svašta ponešto, ali ‘prošla baba sa izbrnim listićima’.

Poslije je onako hiljavo, ‘hadžihafizbegovićevski’ izdrkao bh ljevici u krilo a biračima DF stranke u lice i polako, sve demokratski i nježno, bošnjački, sliku Josipa Broza sa zida sa kojom se hvalio, zamjenio slikom Alije Izetbegovića.

‘Nedam Bosnu, zato sam odlučio da uđem u savez’ sa đavolom, pravdao se polupijano, dok se javljao ‘zvaničnim saopštenjima iz svog kabineta’ kad bi medijski ‘zakačili’ Džaferovića.

I ni da trepne, ni da se zacrveni, u kamere tv ‘Face’ 20.12. 2020. na pitanje zašto je ‘izdao’ suradnike i koalicione partnere a prestrojio se uz Radončića i Izetbegovića, osuo paljbu po hadžiji Konakoviću.

“On je dao 60.000 Zukorliću a ja neću Zukorlića, ja hoću u vladi Marija Nenadića, eto zašto sam”.

Dabome, tako je ‘zlatni ljiljane’. Konaković je na račun nekakve fantomske privatne Bošnjačke Akademije prebacio 60.000 KM u vremenu kad se muftija i političar iz Sandžaka usudio izaći na mejdan Reisu Kavazoviću u tadašnjim izborima a takav ‘gaf’ ne može proći ‘ne kažnjen’.

No, koliko je ‘karakteran’ i ‘čvrst’ u svojim bljezgarijama Komšić je odavno pokazao, da je htio novinar Hadžifejzović, mogao je to lako pred njegovim nosem dokazati.

Samo mjesec dana prije nego će ovako divaniti pred kamerama tv ‘Face’ Komšić je u društvu pulena Islamske Zajednice BiH i o njihovom trošku, ‘proslavljao’ Dan državnosti BiH 25. novembar u Americi u državi Chicago Il, u društvu ‘poznatih gostiju’ i u organizacij asocijacije Bošnjaka (Kongres Bošnjaka Sjeverne Amerike) džematlija, od kojih je ‘najpoznatiji profesor i ‘akademik’ Ramić Emir, direktor famoznog ‘Instituta za izučavanje genocida’ u Canadi. Plus, zvanje ‘akademika’ ovaj učitelj je dobio u ‘Bošnjačkoj Akademiji’ Zukorlića, privatnoj fantomskoj ‘akademiji’ iz Novog Pazara gdje su akademici postali i Zukorlić, i ‘Hižaslav’ bivši Resi Cerić i Ramić, i čak i sadašnji Reis efendija Kavazović.

Zasjeli ahbabi pa sebi dodijelili titule a ‘zlatni ljiljan’ ne može ‘smisliti Zukorklića a tekbira po džematima dijaspore sa njegovim ‘akademicima’.

Aferim, ostaje još da Željko Komšić prouči ‘šehadet’ i da sebi izabere pristojnije ime, bilo bi to časnije i poštenije ali to se od njega ne može očekivati.

Inače, ovaj ‘Institut’ Ramića je nevladino udruženje koje već godinama po Canadi i Americi ‘izučava genocid’ a lova stiže iz džamija i Islamske Zajednice, počesto i iz kase države BiH, dok je Ramić jedno vrijeme bio i predsjednik ove ‘krovne organizacije Bošnjaka’, koja svakog bh državnog praznika organizuje proslave i poziva goste.

U ratu, Ramić je uređivao nacionalistički i fašizoidni časopis (bolje je ne citirati kako je tamo pisao) a nakon što je zgladio u dijasporu, sa ‘istraživanjem’ je nastavio po džematima i preko islamističkog portala Bošnjaci.net gdje se i sada redovno oglašava.

Džemati i hodžice su opet, u povodu 01. Marta 2020. pozvale Željka Komšića u Canadu gdje će se ‘održati’ dernek u slavu ‘Dana Nezavisnosti’.

Kakve su prilike Željko Komšić će biti u društvu Zukorlićevog ‘akademika’ Ramića, bez toga ne ide.

Ranije su ove proslave državnog rođenadana obavezno održavane po džamijama, ‘da se vlasi ne dosjete’, sada se fino ‘izrenta’ sala pa to dođe malo više ‘građanskije’.

Još kad se na skup pozove bh ambasador, onda tu nema šta prigovoriti.

Fali jedino još Zukorlić, ni to nije isključeno. a nije nikad kasno da jednu titulu ‘akademika’ dodijeli i bratu Komšiću.

photo : plakat sa ‘akademije’ u povodu Dana državnosti novembra 2019, Chicago IL, arhiv