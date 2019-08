# Organizaciju 22. Krajiškog Teferiča u ime grada Utica NY 2019. ‘dobio’ ‘Krajišnik FC’ u St. Louis–u augusta prošle godine a Teferič organizuje i vodi ‘Krajišnik SC’!

# Ovaj ‘SC’ je oduvijek imao problema sa ‘obrascima za porez’, računima, donacije je najviše volio u kešu

# Kako je na 10. Krajiškom Teferiču Utica NY, menadžerica banke HSBC Cheryl Caposacale razotkrila mućke sa fakturama Samira Ružnića, Nedima Mujića i Nade Šabića, još se ni danas ne zna da li je ova banka isplatila obećanih $1,000.00

Kandidaturu dobio ‘FC’ Teferič vodi i organizuje ‘SC?

Od 26. septembra 2017. godine, fudbalski klub ‘Krajišnik SC’ je prestao zvanično postojati pod tim imenom, kada je izabrano ime ‘Krajišnik FC’ na sastanku rukovodstva tog kluba a zadržan isti logo znak uz glasanje prisutnih članova Odbora, o čemu smo opširno pisali u reportaži pod naslovom ‘Kad Krajišnici pikaju loptu’ aprila ove godine, tekst se još nalazi na web stranici.

A sve zato jer je klubu zatvoren račun i onemogućeno poslovanje i jer IRS potražuje od ovog kluba taksu-porez za period od 2013. do 2016. godine. Cross Atlantic posjeduje zvanične kopije ovog američkog državnog organa (IRS). Međutim, kao što znamo, i poslije toga ‘Krajišnik SC’ je i dalje aktivan, sudeći prema face profilu tog soccer Kluba i glavni je nosilac organizacije ovogodišnjeg ‘Krajiškog Teferiča’, 22-og po redu ovdje u dijaspori. ‘Kajišnik FC’ se totalno ogradio od Teferiča, niti ga organizuje niti provodi niti je provodio ikakve aktivnosti organizacije.

E, sad, kako onda može fudbalski klub ‘Krajišnik FC’ prijaviti se pod tim imenom i učestvovati na prethodnom Teferiču u St. Louisu-u prošle godine a onda kao organizator i voditelj Teferiča ove godine pojavit se ‘Krajišnik SC’, to je za pravu našu bosansku i Krajišku priču.

Pod prvo, Teferič se ‘mora’ održati jer on je odavno postao veselica za najuži i uglavnom isti broj ljudi u gradovima naše dijaspore i odlična prilika za zaradu, jer raja voli drmež i jebu a organizatori zaradu. Nije ‘mala stvar’ drmnuti za jednu ili dvije noć nekoliko desetina hiljada dolara, vrijedi se potruditi. Zato, umjesto nekadašnjih ‘Krajiških Teferiča’ koji su nastali kao potreba na podsjećanje izbjeglištva i tragedije u egzodusu naroda Krajine koji su se održavali u zadnjoj sedmici augusta svake godine, imamo ‘ašik kaldrme’ pod istim nenadjebivim nazivom ‘Krajiški Teferič’ koji se mogu održavati kad hoćeš, datum više nije bitan, imali smo ih i po dva u istom gradu i istom danu.

Ove godine u gradu Utica NY sutra 17.08. se održava 22-gi poredu ‘Krajiški Teferič’, kao što rekosmo vodi ga klub koji niti je pod tim imenom učestvovao na prethodnom Teferiču niti se zna kako i na koji način je prethodni domaćin dao organizaciju ovom klubu kad se pod tim imenom nije u St. Louisu ni pojavio ‘Krajisnik SC’. A tamo se odlučuje o slijedećoj kandidaturi.

No, kad smo mi u pitanju, sve je moguće. Najvjerovatnija pretpostavka je da je ‘stara ekipa’ u ‘Krajišniku SC odlučila nakon cijepanja kluba u inat zadržati i klub i Teferič, posebno Teferič.

SC Taxo moja, pređi na drugoga. Ili, zovi Nedima.

Međutim, tu dolazio do drugog važnog pitanja, a to je kako posluje ‘Krajišnik SC’ kad mu je IRS zatvorio račune i posebno, kao će sortirati ovogodišnje donacije i ‘zatvoriti finansijsku konstrukciju’ bez bankovnog računa? Jer, nacijo, neće svi davati u kešu, je li tako?

Ima varijanti, znamo mi nas, važno je da ‘se Teferič ‘mora održati’ kako reče Šabić Nado dugogodišnii predsednik ‘Krajišnik SC’ kluba, nema te državne ili propisne zvarzlame koju mi Bosanci nismo u stanju premostiti kad je lova u pitanju. O posljedicama, neka se maltretiraju drugi.

Da li je ‘Krajišnik SC’ isposlovao novi bankovni račun i kako to ne znamo, ali da je imao ‘problema’ sa taxom (porezima) oduvijek, to nije utvrdo samo advokatski tim kluba ‘Krajišnik FC’, to se vidjelo i u organizaciji 10. Krajiškog Teferiča u gradu Utica NY, augusta 2007. godine.

Naime, tadašnji velikodušni sponzor Teferiča bila je i banka HSBC u gradu Utica NY sa $1,000,00 međutim, nije htjela isplatiti donaciju sve dok joj ne donesu taxeni broj i obrazac za taxu-porez a što je Šabić izbjegavao danima. Ne znamo ni danas da li je ta donacija isplaćena ili ne, ali znamo jer smo razgovarali tada sa menadžericom bnake gospođom Cheryl Cpocasale kako su to ‘drugovi’ zamislili odraditi, da dobiju donaciju a nemaju obrazac za porez.

Kaže ona, tada za Cross Atlantic, ‘banka drži do reputacije i ugleda i nikako ovi momci da me razumiju. Samir Ružnić, inače lokalni trgovac koji nije ni član odbora tog Teferiča dolazio je nekoliko puta tražeći donaciju ali bez prateće dokumentacije, da bi najednom donio nepotpune ‘papire’. Nekakve fakture koje je odboru Teferiča dao Nedim Mujić (o, da ništa bez lole i bekrije Nedima kad je lova u pitanju) od neke Insurance Kompanije i za mobilne WC kabine, što je u zbiru bilo skoro kao iznos donacije nismo uvažili jer Klub nije to potkrijepio obrazcima za obračun taxe, nije imao taxeni broj’.

Tada smo uslikali te Nedimove fakture koje je Ruznić donio u banku i radi se o računu Turnbull Insurance Service na iznos od $564.00 i Portable tolite Units na iznos od $479.60 što je sve dalo ukupno $1,043.00. i objavili u listu a što je izazvalo revolt i ljutnju i Šabića i Ružnića.

Da stvar bude još slađa, Odbor Teferiča je tada već imao besplatne kabine za WC žurku, poklon od grada, ali ‘drugovi’ su se u silnoj želji da se dokopaju donacije načisto ‘pogubili’. Dakle, sutra je ‘ašik kaldrma’ u našem gradu ali ne pitajte me nikako kako će to oragnizator izvesti, ima na hiljade načina. Faktura neće faliti, imaće IRS šta analizirati jednog dana.

Najvažniji je saldo. Ono na kraju kad sve ‘platiš’ a tebi ne ostane ništa.

Na ‘fejsu’ ‘Krajišnik SC’ sve pršti od dobrote i donacija, takmičenje se odvija nesmanjenom žestinom i svi se utrkuju ko će dati hiljadu a ko petsto dolara, da ti pamet stane. Koliko tu ima onih ‘navlakuša’ da se drugi upecaju, ne zna se, a znaće se, znam ja nas, kad već ‘kaldrma’ završi, no i dalje ostaje u zraku pitanje kako će ‘Karjišnik SC’ koji nije ni podnio ni dobio kandidaturu provesti ovo druženje, napose, kako će čekove realizirati. Da li preko privatnih računa ili preko svog novootvorenog, ostaje za neku drugu analizu.

Ako su prethodnim Teferičima u našem gradu dirigovali kafedžije i trgovci, po svoj prilici ove godine su stvari uzeli u svoje ruke šoferi i automehaničari, te građevinski stručnjaci. Najavljuje se i tombola ‘cadilac 2007’ (nema odometra i miljaže), ticket je $20.00 pa navali, isprintani su i bilboardi, ljudi se vole reklamirati. Kajtezović Husein zv. Dugi i njegova firma ‘Golden Hammer’ se natače i takmiči sa dilerom autima Huskić Asimom, ko će biti veći i jači, nađena je i pjevačica ‘Bosanska Shakira’ Enela Palavra, agentica u jednoj agenciji za nekretnine u Chicagi Il, po stasu nešto između Indire Radić i Selme Bajrami, a što nama treba, nećeš se baš opustiti najbolje uz lokalce pjevače Damira Bajrektarevića te Ismeta Jasenčića Ćerima, koji, uzgred, i zaslužuju da zabavljaju Krajišnike jer su uvijek tu kad treba pomoći a nema se para, vrijedi im se i odužiti kad para ima da ‘bidne’.

Ima i miss Teferiča, samo da je izaberemo, sve ima, dođite da se družimo. Stig’o je čak i Džemo, sa bratom Lilom, došao i Fiko Rizvić, oštre se mikrofoni lokalnih neangažovanih pjevača. Putokazi su postavljeni da ne bi ko promašio od exita 31 sa auto puta pa sve do livade koja je traktorićima i kosilicamma poravnala sasušenu travu. Sve je spremno, para ima, kokošji bataci se odmrzavaju, Walmart je dao vode neće se ostati žedno, jufke i pituljice se razvlače, ćevapi kisele, dobre volje Krajišnika ne fali, udri brigu na veselje.

Ma ima i ‘otvor Teferiča’, ali to je ‘iznenađenjeeee’, to će tek biti ‘bum’.

I sačekaj kad se stvari ‘malo slegnu’. Da vidiš ono već poznato. Prihodi toliko, rashodi takvi. Štampanje plaketa i pehara toliko, ‘estradni umjetnici’ tako i ovako. Sala uz noćnu zabavu ihaha, security, majičice i penkala… Troškovi ovi, troškovi oni.

Saldo ‘0’. A ‘naskupili’ love samo tako, lova isparila. Pare znaju ispariti.

A onda ‘okrugli stol’ i novi organizator 23. Krajiškog Teferiča je … Znamo ga, znate ga i vi. Pa malo nostalgije fejsbučenjem ‘joj raja baš ste bili pravi domaćini, ničega nije falilo’, ‘to Krajišnici svaka nam čast’ i tako redom i stilom.

Do slijedeće veselice.

photo : gornji dio slike lažne fakture sa 10. Teferiča Utica NY, ispod tabela učesnika na prošlom Teferiču u St. Louis-u, gdje je Utica NY predstavljao ‘Krajišnik FC’, arhiv Cross