Kako vam se sviđa najnoviji erotski triler bh vlastele : naplata poreza za novac iz dijaspore?

Opštepoznata činjenica je da je BiH po broju svojih stanovnika u dijaspori među prvima u svijetu. Kažu da je ‘negdje’ oko 1.5 miliona bh dijasporaca, rasuto širom Svijeta. Kod kuće nije ostalo puno više, po zadnjem popisu malo više od 3,5 miliona. Što ratom (i uglavnom zbog toga), što ‘trbuhom za kruhom’, sve nas je manje u BiH. U zadnjih nekoliko godina, odliv bh stanovništa je poprimio drastične razmjere, preko 200.000 je napustilo svoje domove odlaskom vani, samo prošle godine 35.000 je kupilo kartu u jednom smjeru.

Dakle, dijasporo mashanlah, ima te ihahaj.

I ima ko da o tebi brine.

I svake godine bh klepto-klerikalna dinastija u vlasti se sa biranim riječima prisjeti svoje dijaspore, ako ne godišnje, obavezno svako dvije godine. Godišnje kada se analiziraju izvještaji Centralne BiH banke, svake druge godine uz izborno vrijeme, koje nas kao poplava ili požar ne može mimoići, tada nas naime ne samo pominju već i obilaze. Političari, ministri, predsjednici i vjerski ‘poglavari’. Bogami, i dijaspora šalje u zavičaj nekakve predstavnike dijaspore na nekakve kongrese, okrugle stolove odakle u ovoj emotivnoj i toplinom nabijenoj zajednici frca ljubav na sve strane.

Najmanje je 2 i pol milijarde razloga ovakve ljubavi u kojoj ruku na srce (na pluća, na što god hoćeš) vlastela i dijaspora se ponašaju kao u krevetu : koliko para toliko ljubavi. Ili još bolje-‘plati pa ga klati’.

Najmanje 2,5 milijardi KMa se godišnje slije u džepove-kase bh vlasti, kažu podaci Centralne BiH banke. To je cifra za lovu koja je ‘prošla papire’, a gdje je tek novac koji se šalje putem prijatelja, rođaka ili se daje lično dolaskom kući u zavičaj.

U ukupnom domaćem bruto produktu to je nacijo ‘oko’ 11, 1%.

Malo ili puno?

Para je kao droga, kao sex, kao varanje u sexu, nikad dosta!

Daj još-pišti vlast nadrogirana i zapjenjena. Ne zaboravi rodnu grudu, patriotizam nije nikad bio jeftin. Evo, još-odgovara dijaspora, ali dajte nas malo u vlast, da se pitamo, da odlučujemo.

Biće, biće, pišti vesela vlastela. Vi ste naša nada, sve imamo u planu, samo još koji mandat pa će sve ‘doći na svoje’. Dajte više glasova-kmeče politički kandidati jureći po dijaspori po džematima. Do sada je bilo tanano, slabašno. Ne zaboravite svoje šehide, nikad ne zaboravite ko ste šta ste i odakle ste. Prijavljujte se za glasanje.

Ove godine dijaspora je snažno i muški udarila na prijave za glasanje. Umjesto 24.000 kao prije dvije, ove godine je blizu 100.000 prijava, a vlast se u znak zahvalnosti oglasila najavom rigoroznije primjene Zakona o porezima.

Kažu, oporezivat će se pokloni iz inostranstva, do sad to nismo činili jer smo bili ‘meka srca’, od sada će mo ‘morati’. Da bi ‘svi bili jednaki pred zakonom’. Vlast brine o nama svima jednako ali i poklon majci, ocu ili bratu sa par stotina dolara, maraka, eura je poklon, nacijo. Oporezivati će doznake putem Western Uniona, MoneyGram, sve doznačeno.

Mora se. Od nečeg vlast mora živjeti, malo su akcize, tenderi, malo su porezi na plate, na promet. I sve se mora oporezovati, sve osim poslovanja vjerskih organizacija i kockarnica.

U praksi to znači da ćeš sam morati prijaviti ako stigne šta crkavice iz dijaspore a poslano je preko koje finansijske institucije. U protivnom, kazne će biti rigorozne jer, iako je tačno da dijspora hrani siromašne, što je pozitivna stvar, ima i negativnosti : promoviše nerad. Tako to vlast ocjenjuje a u stvari hoće još love.

Na zvanične upite medija, vlast se i ne brani plaho. Ama pusti, i do sada je Zakon postojao ali se oporezivalo samo ono veće od 10.000 KMa, sad je to u nadležnosti Kantona. Neki će uzimati 3% a neki i više od 10%.

Dakle, oporezivaće dijasporu, nema vrdanja. A pogoditi sirotinju, narod. Kao i uvijek.

Ali, kaže vlast, može se i to izbjeći ako su doznake manje od 2.000 KMa. Jednostavno, odete kod notara i sastavite ugovor o poklonu. Majko Isusova, to je opet dodatni trošak, to sa notarima. I šta će ostati daroprimcu, života ti, kad banka uzme svoje, Western Union svoje a država svoje Pa još i notar svoje.

Ostaće govno, eto šta, vlast tako ne misli. A vlast je vlast.

Zato nacijo na izbore, takvu vlast ne treba ispuštati i takvo uživanje nema granica. Uostalom, već više od dvije decenije doznakama branite socijalni mir i čuvate svoju vlast i državu. Zar to nije ljubav. Čisti erotski triler. Kao recimo onaj ‘Širom zatvorenih očiju’, ‘Fatalna privlačnost’ ili štaznam, onaj ‘Sex, laži i video trake’ iz 1989 godine. Erotika do bola za obostrano uživanje. Zvali vi to patriotizmom, pomoći rodbini ili investicijama, to se u običnom žargonu kaže ljubav preko kreveta. Prostituisanje. Kojeg nikad dosta. Što bi rekle Sarajlije – ljubav na izvol’te!

photo : prostituisanje, ilustracija