Dokument usvojen u američkom Kongresu u vezi očuvanja Daytonskog Sporazuma, sankcija bh političarima i nalog u provođenju presuda Evropskog Suda za ljudska prava nije uopšte postao zakon, koga lažemo?

Bh mediji su u trenu pustili u eter naslove i vijest : američki Kongres usvojio zakon kako bi spriječio destabilizaciju BiH.

‘Nezavisni’ novinar Erol Avdović se potrudio da se to desi, a onda je krenulo od Avde Avdića pa nadalje, i uzduž i poprijeko.

Sa onim našim a poznatim. Sad su neprijatelji BiH gotovi, odzvonilo je Dodiku, Čoviću a svanulo Bakiru Izetbegoviću. Bosna je spašena, Amerika je evo donijela zakon o Bosni?!!

Ne znam kako da pojasnim ovo bh medijsko proizvođenje a ne prenošenje vijesti po sistemu ‘babi je milo što joj se snilo’, zašto sve što nam se posije prihvatamo zdravo za gotovo čak iako ne niče? Jer je prenio ‘uvaženi i poznati novinar’ Avdović a potvrdio još ‘uvaženiji’ Avdić? Erol Avdović je nekada zaista slovio kao nezavisni i objektivni novinar koji piše za više svjetskih medijskih kuća i tv, odavno je postao klasičan režimski izvještavač čije vijesti i informacije iz dijaspore nisu ništa drugo nego li patriotske plaćene tirade politički orijentisanog (SDA) i otpisanog novinara, kojima se ne može i kojima se ne vjeruje kao nekad.

Što bi rekli najkraće ; ili izvjestio Avdić ili Avdović, razlika je samo u nijansama.

No, vratimo se američkom Kongresu i donešenom aktu u ovom Domu 20. septembra ove godine. Riječ je o dokumentu ‘Upholding the Dayton Peace Agreement Through Sanctions Act’ (Podržavanje Daytonskog Mirovnog Sporazuma kroz sankcije) koji bi kad bude usvojen postao jedna vrsta propisa, ili zakona, za sada on to uopšte nije. Iako bh mediji, bošnjački posebno, akt jednog Doma američke vlasti u startu nazivaju gotovom stvari, taj dokument kojeg je predložila kongresmenka Ann Wagner još nije postao zakon. Da bi se to desilo, nakon Kongresa potrebno je da to potvrdi i Senat, USA kao i BiH (Predstavnički Dom i Dom Naroda) imaju dvodomo zakonodavno tijelo. Dokument je nakon usvajanja u Kongresu bio pripremljen za dnevni red Senata 22. Septembra ali je skinut sa dnevnog reda, nije bilo dovoljno glasova za njegovo usvajanje. Kao što znamo, u Senatu tijesnu većinu imaju Republikanci, pa iako je ovaj propis pripremala kongresmenka Republikanka, još nije ‘stvar gotova’, oko njega će biti još ‘trgovine’ dok se ne usvoji. Dakle, ‘propis’ o kojem bruje bh mediji nije uošte postao propis ali vijest je otišla, tako se to kod nas ‘radi’.

Da se razumijemo, ne radujem se tome, samo pojašnjavam. Inače kongresmenka Ann Wagner je i u Komitetu za vanjske poslove, dolazi iz St.Louis-a i lobistica je Bošnjaka tog grada u državi Missouri, zajednice koja je u USA najbrojnija, tamo ima i živi oko 50.000 Bošnjaka. Koji su zapravo platili i inicirali donošenje ovakvog dokumenta i koji svojom brojnošću u lokalnim zajednicama grada odlučuju o načelniku skoro uz svake izbore, za uzvrat imaju u Parku St. Louis-a kopiju sarajevskog Sebilja, imaju nekoliko džamija (sa munarom, da se zna) i redovno glasaju za svoje lobiste u američkoj vlasti.

A sad par riječi o dokumentu, eventualno budućem zakonu. On u neku ruku ‘potvrđuje’ Dayton, nagovještava dodatne sankcije za one koji ga ne poštivaju kao bi se svakog ko to čini odvratilo od destabilizirajućih aktivnosti u BiH. Dokumentom se ‘podstiče’ BiH da provede presude Evropskog suda za ljudska prava”(bošnjački mediji likuju što nije pomenuta presuda Ustavnog Suda BiH ‘Ljubić’ jer ta ‘pogoduje’ Hrvatima), naglašava se suverenitet i integritet države BiH, multietnički karakter, podržava se OHR i Visoki bh predstavnik, ovim se želi ‘podstaknuti’ EU da uvede sankcije Miloradu Dodiku kao i USA i prijeti se da će se sakcionisati i nosioci mita i korupcije u BiH.

Dokument je više deklaracija ili rezolucija nego propis, pod jedan. Pod dva, čak iako se i kada usvoji, ostaje neriješeno glavno pitanje ; kako provesti taj propis u BiH? Kako će se EU prema njemu orijentisati, ko će ocijeniti ko ruši i napada Dayton te ko je nosilac mita i korupcije? Treće, ako se potvrdi u Senatu biće to svjetski primjer da se neki političar uvodi u zakonske propise, kao da je propis samo zbog njega, te ako se budu sankcionisali političari za mito i korupciju ili rušenju Dayton-a, sankcionisaće se i još mnogi uz Dodika, valjda nije on sam u tim vodama, glavni jeste.

Najzad i ovo. Ako stanje u BiH bude uređivano propisima druge države, to će biti dodatni dokaz da država nije suverena već da se radi o klasičnom protektoratu državi, a BiH svi govorimo – nije takva.

Plus, ne vidi se nijedan valjan razlog za ovakvo ‘izokola’ i zakrabuljeno djelovanje na ovaj način. Ako nam USA hoće iskreno pomoći a još vjerujemo u to, i ako podržava OHR i Visokog bh predstavnika i čuvara Dayton-a, zašto komplikuje jednostavne stvari? Zašto jednostavno OHR ne suspenduje ‘one koji ne poštuju Dayton, ruše državu BiH, ne provode presude Međunarodnog suda za ljudska prava, ruše BiH i vrše korupciju i druga krivična djela ..’ !? Kad se znaju i kad takve možemo i žmureći nacrtati. I mi i Amerikanci.

Za početak, kreni od Dodika pa dalje, nije jedini.

Ovako, bespotrebna i neefikasna papirologija i novi ‘kamen smutnje’ u tumačenju i primjeni. Ništa novo, osim što balkanski ‘baja’ ulazi u američki propis. Ne treba bolja reklama.

photo screen : raspored sjednice američkog Senata, sa dnevnog reda suspendovan dokument o BiH, arhiv