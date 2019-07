Remake poznatog ‘kaubojca’ na bh način : Đe ćeš Skupštinu zakazivati petkom u 12 sati

Dileme nema, društvo bh kompozitora, umjetnika i muzičkih stvaralaca BiH popularno nazvano AMUS načisto je podijeljeno. Posvađano, politički rastrgano, i, zadnja odgođena Skupština pokazuje da je i vjerski obojeno.

Dana 05. jula 2019. godine, zakazana Skupština je odgođena po ko zna koji put, jer ‘nije bilo kvoruma’.

Prije toga, sastanci ovih umjetnika su mahom i redom otkazivani, maja 2018. godine kormilo Skupštine je napustio hadžija (baš pravi hadžija, bio čovjek na Kabi) Dino Merlin, naslijedio ga je Davor Sučić, poznatiji kao Sejo Sexon, frontmen ‘Zabranjenog Pušenja’, međutim dio ‘umjetnika’ je sebi izabrao drugo vodstvo, tako da paralelno egzistiraju dva, ne zna se koji je onaj ‘pravi’.

Hajde de, muzičari, čak i kad su umjetnici, vazda se svađaju zbog love i tantijema i autorskih prava, zbog love se svađaju i manje važni ‘lokalci’ koji se nazivaju ‘estradnim umjetnicima’, i to nije nikakva novost. Zbog love se posvađaju i lokalni štreberi na mikrofonu, recimo u kafanama grada Utica NY, iako im svi ‘tepaju’ da su ‘estradni umjetnici’, političari i vjerski poglavari, što ne bi onda i ove ‘zvijezde’ koje barataju milionima. AMUS je organ koji raspravlja i raspoređuje na desetine miliona KMa od honorara i autorskih prava i izvođenja svake godine, pa gdje god ima para ima i logike za svađu.

BH umjetnici su ‘pukli’ i po političkim šavovima, što je opet, obzirom na bh (ne)prilike slaba vijest. Tako, svi znamo da je Dino Merlin SDA omiljeni umjetnik, a da je Sučić iliti Sexon recimo zaštitni znak Željka Komšića i DF braće po nijetu (namjerama), da ne nabrajam dalje i šire, nisu oni jedini. Ima i naznaka da Srbi iz Republike Srpske hoće svoju, zasebnu organizaciju umjetnika i stvaralaca, ima svašta ponešto.

Međutim, zadnja Skupština zakazana pa odgođena ‘usljed nedostatka kvoruma’ (joj što je ova dobra, i uvijek se ponavlja) dana 05. jula ove godine, pokazala nam je da je kalendar održavanja sastanaka, skupština, manifestacija i sveg ostalog što prati drušveni život jedne zajednice u BiH usklađen definitivno sa Takvimom, kalendarom Islamske Zajednice BiH. I da su se tome priklonili i ‘naši estradni stvaraoci’.

To je fino pojasnio Zlatan Fazlić Fazla, umjetnik, tekstopisac, kompozitor i pjevač, inače i sam član AMUSa.

– Ovo je jedan u nizu ponižavajućih gesta koje ima rukovodeći kadar AMUS-a. Oni ne poštuju ni nas ni autore koji punimo blagajnu. Danas mi dođemo, ostavimo obaveze i njih nema. Nijednog člana Upravnog odbora, niti njihovih kolega iz Nadzornog odbora. Ne kontam ko može zakazati Skupštinu u petak u 12 sati. Ljudi su otišli na džumu, pola ih je na godišnjem odmoru. U ljeto zakazivati bilo kakve sastanke je suludo, a tek u petak u 12 sati. To stvarno nema veze sa zdravim razumom.

Stvarno, samo luđak i budala može u BiH bilo šta planirati petkom u 12:00 pa nadalje, dok se ne otklanja džumma namaz. U to vrijeme opuste državne fotelje, kancelarije, škole i Univerziteti, dječji vrtići i banke, trgovine rade po skraćenom postupku, čak nisi siguran ni da možeš izvaditi rodni list kod matičara, dok ‘ne vagne’ podne. Kao što znamo čak i Bakir Izetbegović ostavlja delegaciju EU i odlazi put džamije, ma kad bi ‘orilo-gorilo’, jer zna se šta je crvena linija državotvornosti, znamo da se prije par godina odložio i festival filma u Sarajevu ‘Sarajevofest’ jer je ‘pao’ u vrijeme Ramazana, ma čak i Saša Popović je svoje ‘Zvezde Granda’ podudario sa ovim ‘petim ili šestim farzom’ prije dvije godine.

Dakle, ne kaže se u BiH ‘Vlak za Yumu 3:00′ za poznati western iz 1957, kasnije remake 2007. godine sa Russell Crowe i Christian Bale u glavnim ulogama, kada ozloglašenog bandita hvataju pa hoće da ga živog predaju na voz za Yumu, u državi Arizona, kod nas se to prevodi ovako: ’12:00 To Džumma’.

Jer, kako ono reče pozat bh umjetnik Fazla u sekularnoj i građanskoj Bosni što samo što nije ušla u Evropu. ‘Samo budala petkom u 12 sati zakazuje …’ Skupštinu, sastanak…, bilo šta.

To stvarno ima veze sa zdravim razumom, povezano je.

photo : Zlatan Fazlić Fazla, arhiv