Bakir Izetbegović tvrdi drugačije od svih ostalih : plate političara su povećane ne za 500 već za 700 KMa.

A stigao i regres od 300 KMa, lakše se diše …

BH raja i građansko svekoliko pučanstvo se zabavljaju performans-protestima i vicevima.

Polako a stidljivo prošla je prije par dana ispod bh radara vijest kako je bh političarima za ovogodišnji regres planirano 300 KMa po osobi, bili smo zauzeti izbjegavanjem smanjena akciza, Izbornim zakonom, planiranjem Potočara i Srebrenice za 11. juli, spašavanjem Željka Komšića, pičvajzom nad stranim izaslanicima, baklavama i ćevapima (na bosanskom : Čevap) nasmijane Benjamine Karić načelnice, odbijanjem rasprave o smanjenju PDVa i cijena benzina i cijena generalno te za divno čudo Ukrajinom i prijemom u EU.

Zato što su prije ovog mrskog i odvratnog benefita iz onog mrskog i odvratnog komunizma zastupnici sami sebi povećali platu za 500 KMa (uz povećanje plata državnim službenicima na 480 KMa ukupno) pa smo mislilili da se radi o istom povećanju. Jok, na redu je novo novcijato davanje samom sebi, da se lakše dihne u ovom vrelom julskom ljetu i vrućini.

Ali, nacijo, ima tu još ponešto.

Prethodno povećanje plata političarima od 500 KMa je netačna vijest ako je vjerovati Bakiru Izetbegoviću, a njemu ne možeš ne vjerovati. Kaže Bakir a novinari bilježe : plata nije povećana za 500 već za 700 KMa. Ovako on pojašnjava ovu netačnost u medijima 08. jula 2022. godine.

“Kada se već odluče da uzmu takve plate, zašto onda napadaju nas koji ne pristajemo na takve plate? Ovo nije pred izbore, pa da kažemo da nećemo tih 700 KM, nije 500 nego 700 KM. Svi ti koji imaju principe koji pametuju i morališu će uzeti tih 700 KM i reći da SDA vodi sadaka politiku”.

Da uzmemo digitron ili zekjat calkulator kako to čudo od tehnike naziva Islamska Zajednica kad izračunava muslimanski PDV na osnovu vrijednosti unce zlata i srebra pa da izračunamo. 700 plus 300 je ravnih ili čitavih 1000 KMa. Na onih 6 do 7 hiljadarki od ranije stabilnih kao bh porez nije uopšte loše.

Dapače, što bi rekli braća Hrvati. DapaĆe, dodali bi Bošnjaci.

Na ovakvu vijest iz usta Bakirovih čistih i zasranih kao dječja guza nije niko od njegovih kolega politicusa reagovao, niti da to potvrdi niti da demantuje, što opet znači da je ovog puta Bakir zaista rekao istinu. Nema primjedbi ni pozicija ni opozicija, sve je to kod nas bratski i isto. ‘U dvajes’ deka žive vage’.

Također, niko iz reda takozvanog bh naroda, raje, nije ovo primio sa čuđenjem, nevjericom ili raširenim očima, sa ljutnjom i bijesom-taman posla. Nije se ni počešao o onu mušku ili žensku dičnu stvar, ne svrbi. Sve je po Fadilovoj premisi (Fadil Novalić nelegalni i nelegitimni SDA tzv premijer, afera ‘respiratori’) ‘naš narod je dobar, znam ja naš narod’. Ono, kad su ga nekad davno pitali da li se plaši pobune, protesta ili štrajkova zbog ovakvog ponašanja vlasti i stanja u državi.

Sva ljutnja se svela na sprdačinu od protestnih šetnji u turističkim grupama od ‘po dvadeset naroda’ u hrpi u svim većim bh gradovima, sa megafonom i par veselo osmišljenih parola: avlije, avlije, pune behara, šaljem ti pozdrav preko drugara. Uz poneki uzvik ushićenosti : nedamo vas lopovi. Ili ovako : lopovi naši baš se snašli. I to po nekoliko šetnji u istom danu da ne znaš je li zajebancija ili zbilja. A ovo prvo naravno. Najbolje su ‘protest’ (ajmo reći performans, nećemo vrijeđati demokratiju) osmilili ovi u Banja Luci ali njih Sarajevo nikad ne shvata dobro ni namjerno. Oni su naime tražili da se plate političarima povećaju za 5.000 KMa, da se donese zakon o zabrani ukidanja akciza i sve u tom stilu…

Vickasta vlast zaslužuje i vickast narod. Jeset da su vicevi zabranjeni po šerijatu ali moram ispričati, zapravo ponoviti već nekoliko puta ispričan stari vic odranije pa makar me kleli u Direkciji za zabranu pričanja viceva o Muji i Fati ili Uredu za borbu protiv viceva pri Islamskoja Zajednici BiH. Čisto zbog raje i vlasti. I jer je medicinski opravdan, daje našu dijagnozu. Ko ga zna, neka se ne smije, neka odplače.

Radnja se dešava u Americi a može i na drugom mjestu, akteri su Mujo i Amerikanac (ili neki drugi stranac) .

Amerikanac naučio sve o nama pa čak i viceve o nacijama prepričavati. Pa veli, kako su ‘kod nas’ Slovenci oni što su škrti, Hrvati su oni što su hladni, Srbi samo lažu, Bosanci (u vrijeme izmišljanja ovog vica Bošnjaci kao nacija su postojali ali nisu još bili ovoliko priznati) su oni što su lijeni, Crnogorci …

‘Ček.. čekaj’, wait, wait my man …, upada Mujo – ‘nije tako’. Amerikanac zastaje a Mujo ponosno popravlja ne dovršeni vic. Crnogorci su oni što su lijeni, Bosanci su oni što su glupi! Ha!

Svi se smiju. Čak i Mujo. Zato što je smiješno toliko da umreš od smijeha.

photo : Bakir Izetbegović-čuvar bh stada, Bljesak.Info, arhiv