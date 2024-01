Da, Djed Mraz postoji, ukazao se u Vel. Kladuši u liku zamjeničkog načelnika Opštine Ervina Abdića sina Babe načelnika : od 200.000 KMa iz budžeta namijenjenih nevladinim udruženjima grada ponovo je Udruženje za zaštitu nezaposlenih radnika i dioničara Agrokomerca kojeg vodi dr. Mujić dobilo najviše – 68.919,80 KM

* Iako je izabrani načelnik Velike Kladuše Fikret Abdić pod optužnicom iz 2021. godine zbog zloupotrebe ovlašćenja i položaja u vezi raspolaganja novcem budžeta 2019/20, između ostalog i zbog navodno nezakonitog dotiranja novca ‘Udruženju za zaštitu nezaposlenih radnika i dioničara Agrokomerc’ Vel. Kladuša’, njegov notarskom punomoćju postavljeni načelnik i sin Ervin Abdić je i ove godine objelodanio istu odluku totalno nevidljivog u Opštini načelnika Babe. Iz budžeta je kao i prethodnih godina iz sredstava namijenjenih za nevladina udruženja isplaćeno 200.000 KMa od čega je za pomenuto udruženje dato najviše. Skoro trećina planiranih sredstava opet je leglo kod Udruženja nezaposlenih radnika i dioničara, ostalo je udrobljeno sićom po par hiljadica za sve ostale udruge Opštine, među kojima ima daleko potrebnijih i važnijih. Tek da se pokaže kakao načelnik vodi računa o ovom sektoru.

* Vodeći i glavni u ovom, može se reći fantomskom udruženju, Dr. Ibrahim Mujić je, kažu dobro informisani a namjerno neidentifikovani izvori, nakon ovakve vijesti samo kratko uzviknuo na čistom bosanskom ‘Santa really exist’, što su neki mediji odmah preveli kao ‘Djed Mraz zaista postoji’.

Ovo udruženje treba razlikovati od drugog sličnog naziva poznatog još i pod imenom ‘Odbor za naplatu odštete po Presudi suda u Strasbour-u’, koje se također bavi ‘zaštitom’ dioničara i radnika Agrokomerca, prikuplja punomoćja i dokaze te naziva prvoosnovano udruženje ‘udruženjem besposličara’, međutim i jedno i drugo imaju skoro isti rezulat : jedno fino ­ništa. I, da, kao što imamo u opštini dvije vlasti pod jednim krovom, tako imamo i dva zaštitinika prava dioničara i radnika Agrokomerca.

Oba uduženja svoju ‘snagu’ crpe iz odluke Međunarodnog Suda u Strasbour-u br. 6495/09 19. juna 2012. godine u kojoj je aplikantima Fikretu Murtiću i Raski Ćerimović radnicima Agrokomerca u tužbi protiv države BiH dosuđeno svakom po 3.600 eura na ime nematerijalne štete uz nezakonistosti u ovom poduzeću. Čime ‘Odbor’ kao i ‘udruženje’ na bazi presude za dvoje radnika dioničara traže novac i za sve ostale. Koliko su uspješni i jedni i drugi vidi se po kilavosti postupka i po onoj narodnoj : što više brane dioničare oni su sve više ugroženi.

* Svjedoci smo da se imovina ‘Agrokomerca’ pljačka i otima javno pred očima javnosti i čini se da više umalo nema šta prodati od imovine ovog giganta kojeg je vlada u Sarajevu otela od radnika i upisala u svoje većinsko vlasništvo, o tome smo pisali više puta, no ‘Udruženje dioničara i radnika’ i dalje od Opštine dobiva lovu i stvara privid da ‘radi’ na planovima i ciljevima udruge. Za Laburiste familije Abdića, ‘Agrokomerc’ je još uvijek politički joker u rukavu.

U stvarnosti, to je fantomska udruga kojoj je na čelu pomenuti Dr. Mujić Ibrahim profesor na Bioteničkom Fakultetu u Bihaću i predavač na Poljoprivrednom odjelu u Poreču Sveučilišta u Rijeci, inače nekadašnji poslanik u US Kantonu i savjetnik Fikreta Abdića. Mujić je nepravosnažnom presudom Suda u Bihaću osuđen 2019. za kriminal na Biotehničkom fakultetu na 27 mjeseci zatvora za nezakonito sticanje preko 50.000 KMa, ne znamo da li je ikada presuda postala pravomoćna. Piše knjige u Rijeci o kestenu, smokvama i medu, davno je unovčio projekte i recepturu ‘Agrokomerca’ i vodi Babino udruženje dioničara koje je ove godine dobilo ponovo pogonsko gorivo za svoje ‘projekte u spašavanju Agrokomerca’.

* Podsjećamo da su ti i takvi projekti čiste ublehe, rad ovog udruženja se svodi na održavanje ‘skupštine’ jednom godišnje i pisanje nekakvih bespotrebnih stidija i elaborata koje plaća Udruženje te i iz razloga da se opravda lova iz budžeta opštine koju Udruženje ‘pere’ i uzima. Jedan od zadnjih ‘projekata’ ovog Udruženja bio je predstavljen 26.09.2022. u Vel. Kladuši pod bombastičnim sloganom ‘Agrokomerc novi’ u Gradskoj dvorani. Tobože novi koncept razvoja Agrokomerc, novi pristup, prosperitet, novi kadrovi , neće se dozvoliti uništenje Agrokomerca niti će se dozvoliti da ovo ime ode u zaborav … Sve već viđeno sim ‘Agrokomerca’ koji se vidi jedino po starim slikama uspomenama.

Bilo je i ovoga : borba za prava dioničara, najavljena je čak i nekakava tužba ko zna koja po redu u Strasbour-u (za koju se davno iz Udruženja i kabineta Abdića tvrdilo da je pokrenuta), spektakl za glupost i šarene laže. Svi vidimo i svaki dan čujemo kako se jedna po jedna nekretnina ili objekat ‘Agrokomerca’ rasprodaje javnim dražbama i izvršnim postupcima Suda, uz advokate zelenaše koji zastupaju dioničare a zapravo samo uzimaju lovu. ‘Agrokomerc’ je definitivno uništen politkom iz Sarajeva, a Tite mi dobrim dijelom i politikom Abdića i Udruženja. Projekat ‘Agrokomerc novi’ je sličan već propalom i zaboravljenom projektu iste kuhinje Fikreta Abdića i dr. Mujića ‘AS Agrofeniks’ ali neka nas to ne čudi.

Projekat je potreban : u budžetu ima love a ona se ne može uzeti bez projekta. Zato će sličnih projekata biti još, sve dok je Babo živ. Ne kaže napamet stara folk pjesmica Šabana Šaulića ‘ne ruši se projekt lako dok je Babo živ’.

Dr. Mujić ima razloga da vjeruje u Djeda Mraza. I on kao i čitava familija Abdić dolazi iz EU, iz druge države Hrvatske na posao u Vel. Kladušu. Gdje bajke postaju stvarnost.

photo : Fikret Abdić i dr. Ibrahim Mujić, 2022, projekt ‘Agrokomerc novi’, arhiv