ĆEVAPI SU DOBILI ZAŠTITU A KAD ĆE SARAJEVO BITI ZAŠTIĆENO OD NAČELNICE BENJAMINE : Umjesto informacije o štetnom ugovoru, dajte nam bar odgovore na pitanja hoće li Severina za Novu Godinu jesti ‘halal ćevape’ ili ‘sarajevske jedinstvene’ totalno zaštićene, da li će imati para da ih plati, zašto načelnica Benjamina uz ćevape reklamira džamiju i zašto je ime ove hrane pogrešno zaštićeno kad mi uvijek jedemo Čevape ?

– Dok u BiH haraju požari, vlast se napucava ko će ih gasiti i vježba mišiće. Ko ima veća muda : Zukan Helez ili Stevandić? Dok se iskuljučuje Sarajlijama plin, već su ventili u Republici Srpskoj zavrnuti, raja se zabavlja pričama koliko su ministri ‘trojke’ ulupali miliona u nova auta kao da su se oni prethodni vozali na ‘baciklu’, dok onkološki bolesnici čekaju i broje svoje poslednje dane jer nema para za ljekove i nema ljekova, mediji drmaju trakavicom o spomeniku ratnom zločincu Alagiću i pljuju po američkom ambasadoru u BiH, ulične sarajevske vehabijske elitne jedinice za moral i haos se sprdaju ispred američke ambasade sa tim ‘najvećim zlom po Bošnjake’ američkom ambasadom, dok glavni bh Grad dočekuje turiste sa hrpama smeća po ulicama, načelnica Sarajeva Benjamina Karić objavljuje kao vijest dana da su konačno bh ćevapi ‘zaštićeni’. Postali su jedinstveni, kako veli, umalo suvereni ili ‘štono’ veli onaj rumeni iz Predsjedništva Bećir-Aga ‘nepokoreni’. Više nema zajebancije sa onim ‘more li deset upola s lukom’. Vesela Bosna i Hercegovina neposustaje još veselija gradonačelnica sa dva zvanična mjesta prebivališta ponajmanje. Odkako ju je crtež ministar Ramo Isak ovjenčao plaketom policajca, čini se da su ipak ‘njena muda’ najveća.

– Imamo konačno našu ‘autohtonu’ hranu kad već nemamo zastavu, grb ili himnu, od sad pa nadalje i u buduće ko god i bilo gdje naruči bh zaštićeni ćevap, moći će tužiti kuhara ili ugostitelja ako nije poređao sve sastojke i namaze (prelive, ne molitvu,molim uljudno) kako je agencija utvrdila. Ili ako umjesto autohtonog kajmaka ili sira zatraži komad ‘feta’ tuđeg sira iz surutke. Šalu na stranu, vijest je u domenu tetovaže starlete Karleuše ili nekog od hiljadu ‘atentata’ na mentalno posrnulog diktarora Ace Srbina, srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića ili njegovog ‘Batman’ bezbjednjaka Vulina. Ipak, načelnica nikad ne odustaje, stižu izbori pa se valja pripremati i začešljavati u kom pravcu je ona prije ćevapa oprala kosu i nabacila ‘titanic’ uvojke pa taj slatki portret uturila u logo zvanične stranice Grada, umjesto Tvrtka ili džamije što obično uvali na sami vrh. Sličice i amblemi Agencije i mljevenog mesa sa lepinjom su preplavili njen album, u dva dana dva puta. Prvo kao najava i odluka Agencije a onda kao poziv na predizborno čašćavanje glasača i birača. Slično kao ono sa fasadom Gospodičine kuće koja je osam puta plasirana kao vijest.

– Kako će mo od sada prepoznati sarajevski od banjalučkog, travničkog ili beogradskog ili leskovačkog ćevapa, ma i onog od Seje Brajlovića, Bog neka nam pomogne. Vidjeli smo na Igmanu gdje se ‘zajedničke snage BiH’ skupa sa dervišima i šejhovima i ahmedijama Reisa mole Bogu za državu klateći se u ritmu i otpuhujući zlo, znači sve je u Božjim rukama. Mora da je tako jer nam Oružane Snage pokazuju sa čim raspolažemo.

Dakle, umjesto da nam načelnica pokaže, jer to javnost od je traži već danima, kako je i zašto potpisan ugovor sa pjevaljkom Severinom za novogodišni nastup ‘težak’ 800.000 KMa ili da nam kaže kako je dobila dvije lične karte samo da bi se kandidovala za istu stolicu ali u drugoj opštini (kao nekad Duška Jurišić iz Sarajeva ili muftija Zukorlić iz Srbije kada su samo za glasanje dobivali ličnu kartu Srebrenice sa adresom džamije u Srebrenici), ili kako je kupila stan a prethodno ga uredila i fasadirala, to je sve zaobišla ova vesela domaćica za jufke i baklave pa nam servira priču o ćevapima po kojima će mo se u buduće prepoznavati.

Ona naravno kao i svi bh političari ‘sluša puls naroda’ ali samo ako njoj ne pulsira i potupa po onoj maksimi Srećka Šojića iz ‘Bele Lađe’, koji nikad ne strahauje od novinara i pitanja medija. Jer zna recept. ‘Baš me briga šta pitaju, ja imam svoje odgovore’. Ili još bolje – po onoj nenadmašnog hrvatskog trenera Ćire Blaževića koji je objasnio zašto se ne naljuti ili nasekira na skandiranje ‘Ćiro, pederu’. Kaže Ćiro, ‘kad god oni mene tako prozovu, ja samo pomislim na svoje račune na banci u Švicarskoj i u trenu to zaboravim’.

– Bolesno nasmijana ‘Zelenkapica’ je ipak u ovoj ‘zaštiti’ ćevapa odradila nešto korisno kao i uvijek, neka novinari pišu i pitaju šta hoće. Učinila je pravu stvar za svoje mentore i zaštitinike, za SDA Reisa i IZBiH. Umjesto da na plakatu za degustaciju ‘zaštićenih ćevapa’ zbog koje zaštite će mo, kad prođe ovo sa plinom, požarima i sudijama u BiH, voditi buduće ratove sa Srbima i Hrvatima, Makedoncima, Turcima ili Kosovarima (jer i oni prave ‘svoje autohtone’ ćevape), stavi naziv ulice, Benjka lijepo i ciljano nam uturila na reklamni pano ime džamije. ‘Vidimo se ispred Baščaršijske džamije 14. augusta. ‘How Yes Nou’ i akoBogda. Nije bilo pogodnijeg mjesta za degustaciju, ko bi došao na besplatnu, žderačinu na neko drugo mjesto.

Da li su to, onda, ‘halal ćevapi’ i jesu li sarajevski ćevapi dva puta zaštićeni? Pitanje nije bez veze jer prije ovog patenta Agencije, da kažem vlastelinske i državne, IZBiH je ćevape već obilježila i zaštitila pečatom Agencije za halal hranu, gdje smo među ‘prvima u Svijetu’.

– Poražavajuća je činjenica da je ovu bahatu predizbornu degustaciju podržala i američka ambasada (USAID) protiv koje joj ispod prozora vehabije skandiraju ‘marš kući’ ili ‘svi smo mi ratni zločinci Alagići’. Kao da nema pametnija posla ili kao da ima viška para.

P.S. Agencija za patente je dobro i pravilno spelovala ‘Ćevap’, mada sasvim nije jasno da li su zaštićeni ćevapi ili ćevapčići, i jedni i drugi se traže i jedu, međutim šta to vrijedi kad se zna, vidi i čuje i kad nas sa tim svakodnevno siluju i intelektualci i mediji – da imamo i jedemo ČEVAPE i ČEVAPĆIČE.

photo : reklamni pano za zaštićeni bh Ćevap sa reklamom džamije, arhiv