Utica NY : nesvakidašnji ‘juriš’ Bošnjaka na Opštinu Utica NY

Kako će Mirsen Durmišević i Hanka Grbovica osvojiti dovoljan broj glasova za ulazak u Opštinske klupe kad nisu mogli ‘ući’ čak ni u odbor u svojoj džamiji?

Poznato je da nekadašnji Bosanci muslimani a odnedavno obavezno Bošnjaci vole ‘kruha bez motike’.

U BiH politikom se bave svi, najmanje oni obrazovani i sposobni, većinom po onoj komunističkoj doktrini mudraca Alije Izetbegovića – ‘podobni’.

To znači, oni koji su vjerni svojoj stranci i koji su obavezno ‘prekoračili džamijski prag’ ili koji ne izlaze iz džamije i koji vole svoju zemlju više nego je to normalno, zbog čega drugima ne ostaje puno prostora za ljubav i patriotizam.

Slijedeći praksu iz domovine, ‘naši’ su se u gradu Utica NY posvetili tome. Ako ne ide sa penzijom ili sa socijalom, ili ako želiš da pospješiš biznis, daš se uz džamiju i u politiku. Uglavnom, to dvoje se ne razdvaja.

Koristeći demokratiju kao dubok zaklon i upute svoga ideologa munafika i ratnog i poratnog profitera bivšeg Reisa Cerić ef. Mustafe, prvo su ‘osvojili’ staru Metodističku crkvu uz prozore Opštine prije 19 godina a kako vrijeme odmiče, sve više ‘jurišaju’ i na samu Opštinu.

Zašto da ne, kad je princip isti kao u Bosni.

Džamijski prag je mjerilo ulaska u vlast i mjerilo za dovoljan broj glasova, po istom principu i ‘rođeni’ Amerikanci obilazeći džamije osvajaju glasove zemljaka i postaju načelnici, kongresmani ili senatori.

Davno prije imali smo neuspješnog kandidata Alana Pelesića a poslije njega Nedžada Smajića, ove godine, za mjesto odbornika u Opštini kandidovali su se Hanka Grabovica i Mirsen Durmišević.

Koliko sutra, ‘tko zna, nitko ništa ne zna, znanje jest krhko’, možda nas bude petero, političar možeš biti i ti. ‘Way not’

Ne znaš kojeg bi prije izabrao. Hanka je učiteljica u ‘Gullenovoj’ turskoj privatnoj ugovornoj školi (Charter School) u gradu Utica NY, Mirsen je jedno vrijeme radio u Bank of America poslije se bavio privatnim biznisom u svojoj kafani Tajna Bašča (‘Garden Secret’) u Istočnoj Utici.

Oboje su odlično poznati bh utičkoj javnosti. Demokrate su, imaju svoju džamiju i svoj džemat (Bosnian Islamic Association of Utica NY, crkva konvertovana u džamiju), oboje su bili kandidati februara ove godine za džamijski odbor ali nisu ‘prošli’, i imaju sve ono što se traži za jednog političara, posebno ono najglavnije : ne moraju nikom dokazivati da su ‘prešli džamijski prag’, oni se otuda ‘ne vade’.

Ako im se posreći pa uđu u opštinske klupe, moći će to obaviti u pokućnicama i u pidžami, od crkve-džamije do Opštine nema ni dvadeset metara.

Hanka se proslavila i time što je u svojoj karate školi među prvima ‘zamotala’ svoje ženske kandidate i što po Utica NY promiče ‘našu tradiciju’ kroz dimije i mahrame i našu vjeru, Mirsen što je još dok je radio u banci ubijedio Amerikance da ima pravo petkom izlaziti na džumu, našao svoju demokratiju. Pored toga, Mirsen je sin najvećeg ‘sponzora’ džamije u crkvi (Sejo Durmišević) koji je preminuo a sin nastavio njegovim stopama.

I oboje su to fino ‘podijelili’. Hanka će ‘pokriti’ East Utica, istočni dio grada gdje živi najviše naše raje, a Mirsen Sjeverni dio, North Utica, gdje živi dosta zemljaka koji su se odselili u tu, malo bolju eriju.

Naravno, niko ne postavlja pitanja kako će Mirsen ili Hanka uticati ili popravljati život zemljaka u North Utica kad tamo ni ne žive ili kako će uopšte popravljati situaciju kad od toga ništa ne znaju, to se ne pita.

To se podrazumijeva, u vlast se ne ulazi radi onih koji glasaju već radi sebe.

A ako i ne ‘prođu’ Demokrate će se njima znati odužiti, što je i glavni cilj ovog političkog show programa ‘političar možeš biti i ti’. Samo je dovoljno da imaš svoju bazu-džamiju i dobre veze sa načelnikom. Sve ostalo je već odviše poznato.

Sudeći po slici sa kojom se Hanka pohvalila na svom face profilu, ipak tu nešto ne štima. Iako ona tvrdi ‘kako se našla na ručku sa kandidatom Durmiševićem’ (to mi je baš cool, čuj našla se a svaki dan se nađu), u restoranu “Babe,s” slika pokazuje da samo Hanka jede, a Mirsen ništa nema u tanjiru. Nema ni tanjira.

I kao da su u Mirsenovom restoranu ‘Tajna Bašta’ i kao da jedu chicken nugetts, jedno od glavnih favorita i specijaliteta ovog restorana, kakva diskusija i kakvi bakrači.

No, show je show, vrijedi to i doživjeti i vidjeti.

Od 11 kandidata u ove dolazeće izbore, računajući i sebe lično, načelnik Palmieri i njegove Demokrate na listu je stavio dvoje Bošnjaka. Dakle, za Bosance ovdje nema nade.

photo : Hanka Grabovica i Mirsen Durmišević u restoranu Babe’s, facebook Hanka Grabovica.