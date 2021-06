Utica NY : Muslimanski PDV zvani zekjat sakupljaju sve džamije u Americi ali različito ga troškare, no jedno im je zajedničko : za sve njih to je ‘prihod’ za krpljenje ‘rashoda’

Polemika i oštra analiza kritika koju je otpočeo publicista i novinar Fatmir Alispahić u seriji emisija ‘Defter hefte’ prema Islamskoj Zajednici BiH izbacila je tone kriminala, nepotizma i korupcije u ovoj sa SDA zbratimljenoj firmi čime bi se, osim organa Zajednice trebalo pozabaviti i tužilaštvo. Međutim, kao što je ‘red i zakon’ u bh stvarnosti, sve se svelo na ciljanje mete u čelo Alispahića sa položaja bijelih ahmedija (optužuju ga da ruši ‘glavni stub islama’, još davno prije su ga proglasili neformalnim vođom vehabija u BiH), blijedi demantiji iz dana u dan daleko su blijeđi od oštrih i dokazima podastritih optužbi Alispahića o bezobraznoj i drskoj milionskoj pljački novca vjernika koje se troše nenamjenski i bahato. Posebno se apostrofiraju sredstva sakupljena na ime muslimanskog PDVa zvanog zekjat, kurbana i vitara, sredstava namijenjenih i po Božjim i zemaljskim zakonima za siromašne čije cifre godišnje dosežu do 14 miliona KMa, od čega se samo 1 milion raspodjeljuje onima kojima je pomoć namijenjena, ostatak se potroši na plate, luksuz i privilegije.

Plus, ovaj porez kojeg Islamska Zajednica BiH traži isključivo preko posebnog fonda (Bejtul-l-mal) a nikako drugačije jer nije ‘sahi’, neće biti priznat ako se pare dadnu direktno kome su namijenjene, sakuplja se i u BiH i po dijaspori, gdje se primaju i uplate za kurbane i vitre, pa obzirom da broj džamija i džemata raste i kod kuće i u dijaspori, može se pretposatviti kolika je lova u ‘igri’, te zašto je Islamska Zajednica kao ranjena reagovala na ovo ‘skrnavljenje’ čistoće vjere i ‘čistoće islamskih novčanika’.

Samo grad Utica NY ima četiri bh džamije u krugu od dva kilometra, a država New York broji preko 400 objekata islamske zajednice, što džamija što mekteba ili islamskih centara. A kolika je tek Amerika, pa Evropa i Australija, a svuda smo muslimani ‘više nego je to normalno’, takva vremena.

Od svih utičkih džamija, po pitanju zekjata najinteresantnji je ‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY, Inc’, ‘autonomaška džamija’ a zapravo privatna bogomolja turbo-hadžije Bajre Smajića, ranijeg člana odbora crkve konvertovane u džamiju, sadašnjeg ‘Bosnian Islamic Association of Utica NY Inc’, koju je sagradio na mjestu svoje kuće koja je nestala u požaru. Ostale džamije slijede upute iz Sarajeva i predstavništva IZ u Washington DCu i uvezane su u propise iz Sarajeva i njihovu vlast i pravila po pitanju sakupljanja zekjata kojim se prljavi novac čisti od grijeha, kako to fino pojašnjavaju, nešto kao moderno pranje novca, šta li, dok je ‘Bajrina džamija’ kako se kolokvijalno naziva ova najnovija u Ulici 763 Bleecker Street van tog ‘sistema’. Nit’ je hodža u toj džamiji po dekretu i sa dekretom iz Sarajeva niti ovaj džemat kome u Sarajevu ‘podnosi račune’. Nikom osim Bajri Smajiću i njegovom ‘odboru’.

Međutim, vjera je jedan, ista, i Bajro kao i sve ostale džamije imaju svoje blokove i sakupljaju lovu za zekjat, za kurbane, donacije i za vitre. Kome onda i gdje idu te pare i da li je to ‘sahi’, šta mislite?

Džemati koji su uvezani u strukture IZa u Sarajeva zadrže, ‘sve po propisu’ za sebe 30% od sakupljenih para jer su se mučili sakupljajući a ostalo šalju centrali, tako je propisano, koliko u stvarnosti putuje by Western Union ili u diplomatskoj vjerskoj torbi, znaju samo odabrani. Koji mogu odlučiti da uzmu i više za sebe, niko neće istraživati, međutim kako je onda Bajri kad ne mora paziti na te trice i kučine. Sve ostaje kod njega i u džematu.

Vjerovatno se pare troškare na ograde, na truck i ostale građevinske mašine koje ovaj hadžija parkira kao kod svoje kuće u dvorištu džamije, možda se sa njima plaća i hodža, i održavanje džamije ko to zna. Samo Bajro, Bog i blagajnik. Ko drugi i treba znati.

Uz ovaj već prošli Ramazan mnogi su dobili poziv od Bajre putem telefona i pitanje koliko daje za zekjat i ‘za našu stvar’, zbog koje ‘stvari’ i Bajrin zekjat dobi ime ‘autonomaški zekjat’, kad je već takav i džemat, valjda. Ali odgovora kuda će sa parama, ne dobismo.

Da Smajić ne vjeruje plaho u blokove Islamske Zajednice BiH već u one obične, printane u Kini a mogu se kupiti u svakoj poslovnici ‘Family Dollar’ u gradu to je nama svima poznato. On ih, kako zna za sebe nosa po džepovima i popunjava. No, za razliku od ostalih, ne mora izvještavati Sarajevo. Samim tim, oslobođen je pojašnjenja gdje će pare i potrošiti. Dovoljno je da sve što sakupi fino rasporedi. Ono što je ukupio u rubriku ‘prihodi’, ono što je troškario u rubriku ‘rashodi’. Tako uostalom rade i oni sa skupim ‘bejtu-l-mal’ blokovima, za čije štampanje godišnje potroše blizu 100.000 KMa.

photo screen : ovako je počelo 2015, prvo smo bili Islamic Community tj islamska zajednica a onda smo postali ' islamski zapadnobosanski centar'