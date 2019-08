Stotinu profesija i zanimanja, ova zadnja ‘profesionalni fotograf’ mu najbolje ‘leži’

Nema Bošnjaka a Boga mi ni Bosanca u gradu Utica NY da je promijenio toliko zanimanja i profesija u svom izbjegličkom životu, kao što je to Bošnjak Mujić Nedim. Ne bi to ni bilo tako loše da ovaj ‘šminker’ sa horor očima (koje su uvijek ogledalo duše) od svakog posla ne napravi pravu malu internet priču od uspjeha, zasnovanu na čistim lažima i obmanama.

Nekadašnji desetar iz bivše JNA iz kasarne Bijeljina uz pomoć ondašnje a i sadašnje ilegalne ‘Bosanske Zajednice’ bio je ‘urednik’ mjesečnih bh novina ‘Mostovi’, kad se ‘zajednica’ raspala njegovim ‘marketingom’ i poslovanjem (Refudži Centar je plaćao print a Nedim uzimao lovu od reklama, vidi pod Rođo Radeljaš..), ključeve i arhivu ‘Zajednice’ nikad nije vratio, ‘Zajednica’ još uvijek ilegalno posluje ‘u ime hiljade Bosanaca’ a zapravo je co-servis džamiji-crkvi na Court Street u gradu Utica NY.

Pa je onda postao nekakav ‘menadžer’ gdje je kredite za početak biznisa dijelio svojima (zetu, npr., 5,000 dolara), pa je pokušao i sam izdavati novine (‘Čujemo se’, dva broja), onda su brzinom naše bh gluposti njegove profesije frcale iz dana u dan. Ima svoj radio (Radio 202), ima dozvolu za vjenčanja, on je i Javni Notar, i profesionalni obračunavač povrata taxe iliti poreza, on je i ‘profesionalni’ računovođa kod ‘pajde’ Brimus Muhameda Bričića, građevinca kakvih je puna Utica NY, on prodaje web stranice (po želji), otvorio je na destine web stranica gdje je nudio svega i svašta, poslednja gdje udara i lijevo i desno, kaže nam da je Mujić ‘profesionalni fotograf’, o čemu nešto kasnije.

Svaki svoj ‘novi’ posao Mujić je nudio na internetu kao nešto najbolje i najpoštenije, znajući kratku i blesavu pamet zemljaka, sakrivajući zapravo svoj pravi identitet iza ‘8,000 Bosanaca’, a u stvari uvijek se ‘grebao’ samo o Opštinu, Bosansku Zajednicu’ i ‘plahu’ (donacije i džabaluk).

Pokušao se uglaviti u humanitarnu organizaciju ‘United Way’ (jer tu je džabali lova) ali nije prošlo, probao je i sa retuširanim slikama starih fotografija grada Utica, ne bi li se koja otkupila za zidove načelnika, nema državne institucije u našem gradu o koju se nije ‘očešao’, nema fudbalskog kluba zemljaka ili biznisa a da nije Nedim ‘autor’ logo znaka, jedno vrijeme je surađivao i sa bošnjačkom nacističkom i fašizoidnom organizacijom ‘Bošnjaci. Net’, web portalom koji mu je kao i mnogobrojnim drugim vehabijama i bivšim AIDovcima u dijaspori za njegov doprinos ovoj sraoni dodijelio čak i nagradu.

Ako se održava Teferič, eto Nedima sa svojim ‘idejama’, ako je kakva druga veselica ili nova džamija, Nedim se ne zaobilazi. Nije ga ni utički turbo-hadžija Bajro zaobišao.

Majstor na kompjuteru je svaku svoju ‘novu’ profesiju’ reklamirao do besvijesti a na Face sve vrvi od poziva za donacijama. Klikni i pošalji, svaki dan nova web stranica sa mirisom Mujića. ‘GoDedy’ firma je kod koje je otvorio na stotine stranica plasirajući nam svoje laži svaki dan.

O sebi, sve najbolje. On je iskren, voli jazz i klasičnu muziku, voli životinje i šalu, on je talentovan i fin, na ranu da ga previješ, tako on o sebi.

‘I love spending good time with my friends, listening to jazz, blues, classic, modern music & watching latest movies. I have always been an achiever. I am a very simple, caring, soft spoken, creative, talented (I hope), understanding, trustworthy and kind hearted human being. I believe in the motto ‘Live and let live’. I hate liars. I am fun loving, down to earth and very much an optimist. I have a great sense of humor. I think Life is like a Boomerang: What u throw in life is what will return to you.’

I sve o sebi daje u etar. Kao Karleuša, kao starleta iliti kurva, kako se to fino kaže na našem jeziku.

Iz svog legla u kući jarana Brimusa, svaki dan nas iznenadi sa nečim ‘novim’, a mi budale mislimo kako Nedim ima ‘studio’ odakle frcaju emisije ‘uživo’, odakle dolaze šarene laže ovog šaljivdžije, iako se zna kako to ‘hoda’ : snimiš na kasetu pa odneseš u izrentani termin u studiu.

On brine o bošnjaštvu (njegove kritike Dini Merlinu koji ‘kvari bosanski jezik’ u svojim pjesmama), on toliko voli društvo i ljude a pola grada Utica NY ga ne poznaje, osim po njegovim karticama novog biznisa koje svake druge hefte ostavlja na pultu trgovine kod Rame Libića ili kod Ružnića, on je ‘čekao’ za državljanstvo sve dok nije sa funkcije otišao George W Bush, kojeg je toliko volio da je pristao biti emigrant sve dok nije pobijedio Obama, jer zna se, Bush ‘ne voli Bosnu’, njegov moral je svaki njegov post na ‘ferhadija.com’.

Kad je za lokalne američke novine o Americi sve najbolje, iza leđa, u društvu vehabija i selefija na Bošnjaci.net. sasvim druga strana medalje. Tipično bošnjački, džamijski.

Toliko je fin i učtiv da je svu svoju biografiju dao javno na uvid da se ‘budale čude’, nešto od toga je ipak ‘prešutio’. Kao na primjer da je skoro dvije godine vodio web stranicu pod imenom moje malenkosti, koju je kasnije preformulisao na pogrdan naziv, gdje je naslovima tipa ‘Ko je Đulaga Alibegić, jebite mu mater’ ili ‘Cross Atlantic manijak’ dao prostora da se njemu slični jebivjetri mogu iskazati svojim bošnjaštvom bez granica i mržnjom, ne otkrivajući da je uz mjesečnu cijenu od 250 dolara u kešu, sklapao isti taj Cross Atlantic dok je izlazio u printanom izdanju šest mjeseci, a sve zbog ‘istrage’ Cross Atlantica o horor očima Nedima Mujića i njegove uloge u ‘Bosanskoj zajednici’.

Tačno, onako hinjavo i muslimanski, Mujić je pod prijetnjom advokata morao ugasiti taj svoj web uradak, ali ostala je arhiva i lik i djelo Nedima Mujića koji se nije libio da čak i javno prijeti Cross Atlanticu objavljivanjem nekakvih fantomskih video zapisa o Cross Atlanticu, vlasniku i njegovoj djeci. ‘Koja dilaju drogu’.

Kad ga je sustigla advokatska i zakonska palica, onda je plakao kao pičkica,

‘Atlantic mi je uništio karijeru i posao, ne mogu izaći pred ljude’, tako je pisao advokatu lista, dok nije rekao šta ga u tim pisanjima boli. Lažne njegove fakture za izdavanja WCa za Krajiški Teferič o kojima je Cross pisao su, umalo ‘koštale glave’ ovog prikrivenog i hinjavog dobročinitelja i ljubitelja svih ljudi, kod kojeg je osnovni moto: lova i briga za Bosnom po mjeri njegovih saradnika.

Prikrio je u svojoj biografiji Mujić još nešto gore i grđe, ali ne može se istina sakriti. Naime, oko četiri godine je radio i kao ‘menadžer’ u Citizens Bank, ali je otuda isfrcio zbog seksualnog harassment-a. Nakon prijave da je neku žensku osobu (ime i prezime poznato ovom listu) ‘uznemiravao’, samo su mu poručili emailom da više ne dolazi.

Pokušao je Mujić na sve načine da se opravda a na kraju je ispalo da je nogu dobio zato ‘jer je Bosanac’, iako je u duši čistokrvi Bošnjak.

‘So many things but I’m Bosnian and i never had a chance to be promoted. I applied few times for Assistant Manager and never had a chance to prove my self as one. when the time came to be the one i was fired for sexual Harassments. OMG My Manager and other girl made the story about that after i went home and they send email to HR and to the Regional Manager. I was called not to come back and that was my end in Citizens Bank after almost 4 years. So sad. I couldn’t prove it anything but 2 against one its hard to get any chance. I called so many times someone to talk about, but they said they have emails and denied everything. I sold so many products and brought so many customers to this bank. This is thank you? They don’t understand you and they don’t want to talk to you’.

Najnovije, Nedim je ‘profesionalni fotograf’, ima da se svi slikamo samo kod njega. Instagram, face profil, pisma tipa ‘so amazing’, navalite na foto aparat. Ajmo curice, ajmo dječaci. Od 99 do 400 dolara i dobiješ ‘profesionalnu fotografiju’ iz studija kod Muhameda. Iz Nedimovog dnevnog boravka. Kao Lupino (Stephan Lupino), evo Nedima na trista web stranica, slika na ulici, u kuhinji, na livadi. Hajmo raja na slikanje. New York, Paris, Brooklin … Boga ti, ‘ispade’ Nedim je već modno ime, lajkovi frcaju a sa njima i slike.

Puno je naše omladine koja pokušava u svijetu mode i biznisa pronaći sebe, stari lisac Mujić je to odlično primjetio. Cjenovnik je tu, foto aparat sa metarskim objektivom i foto kišobran, sve je spremno, kud ćeš veću šansu za ‘novi biznis’.

Ali, opet, ne može Nedim bez merhametluka i džabe. Samo traži donacije i volontere, dok njegove sličice imaju itekako profesionalnu cijenu.

Znam da je majstor foto shop-a i lažov bez granica ali ova zadnja njegova profesija je pravi pogodak ‘u sridu’. Međutim, samo zbog njegovog izbacivanja iz Banke, ja mu ne bih nikada poslao ni svoju kćerku ni ženu na slikanje, taman da ima milion ‘lajkova’ za kojima je propatio i već ostario.

I, iskreno, od svih ljepotica sa njegove zbirke na instagramu, meni se najviše dopale ona njegova sa odvnutom kragnom na kojoj glumi modela, ona gdje se Hanka Bićo Grabovica, naš kandidat za opštinsku stolicu uslikala stojeći i naš lokalni pjevač Zuhdija Zuda sa previše gela na frizuri. Sve ono drugo je čista elektronska laža i paralaža za lakovjerne.

Kao što reče u svom komentaru pjevač Zuda ‘ne može mene Nedim Mujić poružniti koliko sam ja lijep’, tako i ja kažem : ne može Mujić izmisliti nijednu istinu u kojoj ne mogu pronaći sakrivenu laž, jer ga odlično poznajem.

Tipična bošnjačka Karleuša. Koji ne može laž smisliti a sav se u njoj spetljao. Bio i ostao. Makar se na njegovom instagramu pojavio i Kajtezović Husein zvani Dugi, njegov srebrenkasti sponzor.

Jer, kao što vidimo, on je neuništiv, laž je da mu je Cross Atlantic upropastio i život i karijeru, njemu je samo nebo granica.

photo : Nedim Mujić, pfotograph i model, posuđeno od Nedima Mujića sa jednog od web profila, arhiv Cross