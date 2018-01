Utica NY : nova afera u džematu “West Bosnian Islamic Center of Utica, INC”

Sve nevolje svih džematlija i kod kuće u Bosni i u dijaspori, dolaze od ‘unutrašnjih neprijatelja’, dokazano stoposto u praksi. Od džematskog odbora, najčešće od predsjednika, i uglavnom je povezano sa novcem. Para, dakle, vrti, gdje god se zavrti.

Tako grčevita borba za džematski odbor, posebno za mjesto predsjednika, vidljiva je listom u svim džematima, a ima ih ihahaahha, ali kao u političkoj partiji, jednom kad se predsjednik odbora ustoliči, kad deponuje potpis u Banci na žiro računu i kad zagospodari sa ID džemata, ne bi ga estagfirluah ni Bog mogao pomjeriti, ni legalno ni ilegalno. Članove odobora i možeš nekako smijeniti, ali predsjednik se neda. Bori se lavovski. U četvrtom bh džematu u gradu Utica NY kolokvijalno nazvanom Bajrin džemat’, formalno-pravno “West Bosnian Islamic Center of Utica NY, INC”, borba na mjestu predsjednika nije lavovska, već hadžijska. Još od kamena temeljca pa do današnjijeh dana.

Utemeljitelj i odbora i džemata Bajro Smajić, nekadašnji lokalni lola i bekrija a od nedavno novokomponovani hadžija, neće sa funkcije ni po koju cijenu, ne pomažu ni afere ni scandali. Kao u dječijoj igrici kad deran koji ne zna da igra donese svoju loptu, mora biti u ekipi i to ti je.

Hadžija vjerovatno to pravda time što je osnivač džemata, što je na mjestu gdje se zapalila njegova kuća, dakle na njegovom, pa smatra da mora uvijek on igrati. Ostalo spada u domene ‘din-dušmanskih’ začkoljica gdje su svi drugi neprijatelji i smutljivci, već poznato. Kao što je poznato da skoro po pravilu u svakom džematu predsjednik određuje pravila igre.

Pisali smo puno o ovom džematu i o aferama i afericama. I o scandalima, podsjetićemo samo na neke.

Hadžija je kao što znamo zaključavao džamiju, tek da se zna ko je bos a ko hadžija, kao privatnu piljaru, a ljutio se kad o tome pišemo. Imali smo onda nenadjebivu, tobe jarrabi situaciju, kad je ‘neko’ prijavio ‘rođenog’ hodžu kao teroristu u postupku za odobrenje hodžine vize, slučaj efendije Felić Fadila, efendiju koji je od prvog dana i od temelja džamije slovio kao zaštitni znak ove džamije, pa smo imali i sudsku ujdurmu iz hadžijske kuhinje sa prikupljanjem ‘arhive’ džemata, kad je putem advokata zatraženo salijevanje strahe od Omerčević Samira i Kajtezović Huseina zv. Dugi, od Omerčevića da ‘vrati arhivu’ džemata pod prijetnjom izvršenja a Omerčević član odbora, od ‘Dugog’ da prestane kao i Samir da ruši jedinstvo i ljepotu ‘autonomaškog džematskog rahatluka’. Svašta smo imali. Svakog onog koji se suprotstavi hadžiji, čekala je hadžijska kazna. Pored već poznatog mobinga što lično što putem ‘džamijskih jastrebova’ a zapravo usranih bez avdesta vrabaca, oni koji vide između saffova više od predsjednika ‘ne mogu igrati’, budu izloženi ‘fejs’ ili kafanskom primitivnom linču. Gdje te osude, proglase izdajnikom ili alkoholičarem, bilo čime da si nedostojan funkcije ili običnog članstva.

Kažem, afera je bilo i u svakoj nevidljivi prst se upire u predsjednika, kao ‘šefa’ i kao ‘glavnog’, ali jok! Glavni je još uvijek glavni, ne da se. Od osnivanja džamije i džemata frcaju ostavke članova odbora kao kruške, jal’ jabuke, nisam siguran, kako je to hadžija Bajro razdijelio u poznatoj svojoj doskočici kako je ovaj džemat zapravo konačno pokazao ‘šta su kruške a šta jabuke’, odnosno, ko su Bošnjaci a ko autonomaši. Tako, da je faktički odbor ovog džemata skoro u stalnoj ‘tehničkoj vladi’, usljed smjena ili blagajnika ili članova odbora. Samim tim, što javne a što tihe molitve i zahtjevi da se sa mjesta predsjednika ovog odbora pomakne Bajro Smajić, padale su u zaborav nakon smjene u vladi, hoću reći u odboru i, džemat se nastavljao sa predsjednikom također u tehničkom mandatu.

No, da se vratimo malo na najnoviju afericu, povezana je, ah, kao što znamo sa parama, i opet sa predsjednikom.

Član odbora Jasmin Pehlić je, samo što je sjeo u ‘vruću’ džematsku stolicu, naišao na džehenemsku vatru. Ovaj vlasnik renomirane firme ‘Mustang Express’ trucking kompanije je nakon silnih bezuspješnih pokušaja i pregovora sa većinom članova odbora da ‘budžetski’ urazume predsjednika Smajića da se vrati u zakonske okvire poslovanja, odlučio javno zatražiti ostavku predsjednika. Pismenim putem obratio se sa zahtjevom da hadžija lijepo postane samo član odbora, da podnese ostavku na mjesto predsjednika. U pismu je naveo kako hadžija nelegalno i mimo svih dogovora i dalje (što znači da je upozoravan, op. Cross) samostalno i onako kako on hoće raspolaže sa čekovnom knjižicom džemata te kako gospodari i objektom i dvorištem džamije. A poklonio ga, hadžija to protokolarno naziva ‘uvakufljenjem’ i džematu i odboru. U pismu Pehlić to naziva nezakonitim ‘budžetskim poslovanjem’ koje je izmaklo kontroli, za nas ništa novo, kao što rekosmo pisali smo o tome ‘mali milion puta’.

Agencija Utica TracH news saznaje da je ovom skandalčiću prethodio još jedan, također neosvijetljen, a kao po pravilu vezan je uz lovu i predsjednika odbora i blagajnika. Naime, jedan džematlija je donirao pofinu sumu novca za kuhinju a nakon nekoliko mjeseci, bez ikakve obavijesti ili dopisa, na njegovoj kreditnoj kartici se pojavila natrag donirana suma. Nešto kao fino muslimansko pranje novca, šta li ? Jer, niko ne vraća lovu, svako traži pare, džematske sehare su uvijek prazne.

Ostaje nam da vidimo kakav će stav po ovom Pehlićevom zahtjevu zauzeti odbor džemata. Ili će opet biti ‘moja lopta’ ili će biti ‘izbori’ da se zamijeni ‘zalutali’ član odbora Pehlić, trećeg nema. Jer, kao što smo konstatovali. Sve mi možeš uzeti ali potpis u banci i ID džemata, e za to se valja boriti. I boriće se, do poslednjeg autonomaša. I ponekog Bošnjaka pride.

No, kako god da odbor odluči, nama javnosti koja je navikla na ove ili slične ovima afere, ostaje da se zabavljamo. I da objavljujemo. Pišemo, zapisujemo i pjevušimo onu staru poznatu ‘Bajro kuje a džemat ga kune’. Tek da ne kažu da smo prespavali i da nismo muzikalni.