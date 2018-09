Utica NY : Da li će ef. Kazaferović ‘dobiti nogu’ u ‘Bajrinom džematu’ zbog tehnike ili zbog toga što ne svraća u džamiju ?

Jedan od utičkih hodža baš nema sreće sa svojom stolicom, riječ je o imamu ‘Bajrine džamije’, formalnog naziva ‘West Bosnian Islamic Center of Utica NY, INC Refiku Kazaferoviću.

Naime, od silnih džamija u našem malom gradiću ovdje na sjeveroistoku Amerike, u Dolini Indijanaca Mohawk, gdje se efendije smjenjuju i mijenjaju kao državni porezi, za Kazaferovića nije bilo godinama nikako sreće. Vazda su džematski odbori ‘dovlačili’ hodže iz Bosne, iz Sjeverne Evrope, ganjali nekakve hafize i naučnjake a hodža im tu ispred nosa.

Sve dok efendiju prije dvije godine nije ‘usjekao’ turbo hadžija Bajro Smajić za svoju džamiju, čak i pored javno proklamovane tvrdnje efendije Kazaferovića da ‘Bajro nema milona kojima bi ga mogao kupiti’.

Pa ipak, hodža je rekao i porekao, ništa novo za sve vrste hodža, i obreo se u ‘autonomaškoj’ džamiji, kako ovoj novosagrađenoj bogomolji tepaju njeni utemeljitelji, iako sa Autonomijom ima veze koliko i Aljaska sa frižiderima.

No, ovaj, iako najmlađi džemat u našem gradu, kao i svi ostali džemati je permanentno u aferama i scandalima, najnovija čaršijska priča kaže da je efendija Kazaferović pred otkazom.

Odbor ‘nije zadovoljan sa njim’, velike su vjerovatnoće da mu uskoro ‘daju nogu’, ako to već nisu učinili do sada.

Kažu, hodža rijetko navraća u džamiju, nije kao onaj ‘Sakibov’ (Bosnian Islamic Association of Utica NY, INC) koji tamo i jede i spava, iz džamije izlazi samo kad treba šta fasunge kupiti ili slatkiša za dječicu koju mami u džamiju na video igrice, pizze ili bilijar, ili kao onaj Mehmedović ‘Junior’ (American BH Islamic Center of Utica NY, INC) koji također džamiju napušta samo kad treba putovati po džematima širom Amerike ‘radi uvezivanja u halku’.

A insan nešto konta, što bi hodža uvijek bio u džamiji, ima i on dušu, osim toga u ‘Bajrinom džematu’ se malo toga vjerskog događa, od nastanka više se raspravlja o aferama, šef Bajro je više u ‘mrskoj’ Sakibovoj a njegovoj bivšoj nego u svojoj džamiji, nema djece u mejtefu, međutim Odbor ‘Bajrinog džemata’ je načisto ‘šćorlao’ na ef. Kazaferovića i hoće da mu utvrdi ‘krivicu’. Čak se išlo dotle da su pojedini članovi odbora pregledali danima džamijske kamere kako bi utvrdili ‘gluho bilo’ da hodža ne svraća u džamiju. Pa našli da ga sedmicama nema na ‘traki’, pa ga napali.

A hodža ko hodža tvrdi suprotno, dolazio je taman koliko je trebalo. Osim toga, ako se hodža ne vidi na kameri, možda je neko namjerno ubacio ‘čarke’ ili kakve zapise da naškodi hodži, svašta se danas može očekivati od ovih džemata i njihovog džematovanja. Kao kad su kamere pregledali u ‘Sakibovom džematu’ prije nekoliko godina da bi dokazali da kod njih nema vehabija, svi navalili na kamere. Kada nijedan nije pronađen, što je pravo čudo : vide se golim okom a nema ih na zapisu.

Vehabije su inače neuhvatljive kamerom, za razliku od hodža, ali naš izvor u odboru ‘Bajrine džamije’ tvrdi da su razlaz ef. Kazaferovića i Bajre hadžije a samim tim i odbora sasvim druge prirode, nije u pitanju samo odsustvo u džamiji, što je najveći grijeh ovog hodže kako tvrde ovi iz odbora, uz opasku da ‘efendija Kazaferović dolazi u džamiju samo kad treba preuzeti ček ili kad traži povišicu’. Kao da to nije normalno.

Nešto tu mora biti dublje i žešće, čuće se kao i sve ostalo, kad malo vrijeme zaliječi rane, gdje si vidio da hodža dobije otkaz zato što ne dolazi u džamiju, estagfirlluahhh. Ahhh.

Kao što su trakavicu sa prethodnim efendijom Felić Fadilom, ‘zabašurili’ najžešći ‘protivnici’ Bajre hadžije koji su se sa njim ‘slizali’ a ‘otkačili’ efendiju iz Bihaća koji im je ostavio čak i punomoćje da idu na Sud protiv ‘Bajrinog džemata’ koji je ovog hodžu na pravdi Boga strpao u zatvor proglasivši ga teroristom, o čemu smo opširno pisali.

Oni su, ovi, predvođeni džematlijom Kajtezović Huseinom zvani Dugi, poznatijem kao ‘Golden Hammer’ po svojoj firmi u gradu Utica NY, čak sakupljali i novac potreban za odbranu efendije Felića protiv Bajre Smajića i njegovog odbora u više navrata, dok ovih dana sa Smajićem razvlače ‘trotoare’ i betoniraju skupa, kao da su najveći ahbabi. Sakupljeni novac su navodno vratili, međutim niti se zna koliko je sakupljeno ni koliko vraćeno. A sve po zakonu i po Božjoj pravdi. Niko ne zna ni gdje su spiskovi, ni koliko je para ukupljeno, efendija Felić je u Bihaću a njegovi opunomoćenici u Utica NY.

Na pitanje jednog od donatora za efendiju Felića kako može dobiti svoje pare nazad kad već nema ništa od tužbe, dobio je još ‘finiji’ odgovor : ‘traži od onoga gdje si ostavio donaciju’.

Tipično muslimanski, nema šta, i klasično džamijski, međutim tek će se o ovom scandalu čuti kao i o prethodnima kada se Bajro hadžija naljutio na hodžu pa da bi dokazao čija je džamija istu zaključao ili kada su hodži Feliću ‘smjestili’ dopis da je terorista pa čovjek zaglibio 45 dana u prdekanu nakon čega je pušten pa otputovao za Bihać, za sada nam ostaje da pratimo da li je fendija Kazaferović ‘nastradao’ zbog tehnike i security kamera.

Ili će opet biti da su se muslimanske ruke pomirile i kao u svakom džamijskom scandalu sve pasti na ‘fejsbučenje i fejsbuk nadmudrivanje’ a u ‘kući’ ostati sve po onom našem dobrom šerijatskom pravilu : nije musliman ko (se) ne povrati.

photo : West Bosnian Islamic Center of Utica NY, INCorporated, ulaz pokriven zastavama, arhiv