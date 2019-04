Before and After, Bisera Turković – Konačno na pravoj destinaciji, u državi Qatar

Iako se vlast još nije ‘sastavila’ u BiH (već sedam mjeseci traju sastanci, dogovori, natezanja i potezanja, Parlament ne radi, Vijeće ministara nije uspostavljeno..), ‘nove’ ambasadorske fotelje u BH Predsjedništvu su svako u svom ‘domenu’ već ‘usjekli’. Ili stare potvrdili. Među prvima Milorad Dodik, potom Željko Komšić, a ni Bakirov ‘Mali’ Šefik Džaferovć nije ostao ‘kratkih rukava’.

Zapravo, to je nemoguće, to sa ‘kratkim rukavima’ jer kod nas u BiH postavljanje ambasadora je kao i imenovanje savjetnika. ‘Predstavnici’ u Bh Predsjedništvu to sve, uz slovo zakona, mogu obaviti onako kako oni hoće i poslati da BiH predstavlja onaj koga oni odrede. Ne mora imati škole, ne mora znati nijedan strani jezik, važno je da je iza njega stranka i da ga njegov ‘lider’ kandiduje. Ne mora čak biti ni bh državljanin, imali smo bh ambasadora u osobi Arapina Samera Rašedata, pa opet ‘ostali živi’.

Kako to ‘hoda’ vidimo svaki dan u Bosni Veseloj.

I dok strani ambasadori ‘praše’ Bosanski kao da su u Bosni rođeni, naši ne znaju dovoljno ni svoj maternji. A jezik u zemlji gdje ‘predstavljaju’ Bosnu, ta mani se ćorava posla. Ima para za prevodioce, za konsultante i stručne suradnike.

Najvažnija pretpostavka za ovu udobnu i skupu fotelju je preporuka stranke i odanost ‘lideru’. Rođački odnosi se podrazumijevaju. Tako smo jednom imali oca, majku i sina u ambasadorskim bh foteljama (familija Arnaut), rodbinske veze su još aktualne.

Imamo zeta Bisere Turković bh ambasadora u New Yorku gdje je prije njega bila njegova punica, opet Bisera Turković.

Ona, Bisera je od pojave Alije Izetbegovića i Harisa Silajdžića, za kojeg je vežu ne samo službeni odnosi, poseban ambasadorski fenomen. Neće nigdje da radi već u ambasadi. Nakon što je jedno vrijeme ostala bez ambasadorske stolice, nije htjela prihvatiti dugo posao u jednoj od Direkcija, konačno se skrasila na pravom mjestu. U ‘Bratskoj’ državi Qatar.

I ima ambasadorskih kostima onoliko koliko i kad zatreba. Kad je vrijeme ona je emancipovana i suvremena, kad zatreba-zamotana kao bula. I uglavnom je sva njena aktivnost po džematima, nekavim ‘institutima’, udruženjima i drugim sličnim neprofitnim organizacijama dijaspore.

Ovu praksu imenovanja Bošnjačkih ambasadora iz redova Alijinih savjetnika i suradnika SDA je razradila do perfekcije, ni druge stranke nisu odoljele tom receptu.

Tako je Bisera bila i ambasador u Belgiji, u Mađarskoj, U Hrvatskoj, u Stalnim misijama u UNu ili u Beču, jednom riječju-jednom ambasador, uvijek ambasador.

Ili, recimo ovo, bh ambasador iz Australije Bakir Sadović kojeg su sa bh funkcija smijenili stranci prije Australije, prebacio se u bratsku Tursku, Mirza Hajrić, savjetnik Alije Izetbegovića dolazi na njegovo mjesto u Australiju, prije toga je bio u … Nije ni važno.

Jedini uslov Bisere Turković da napusti Washington DC je bio da je naslijedi njen zet Haris Hrle, i to su ‘drugovi’ u Predsjedništvu ispoštovali.

Dodik i Komšić su posmjenjivali ”svoje’ prethodne a postavili ‘svoje’ sadašnje kandidate, po istom šablonu, no njima njihova a nama naša avlija. Dojučerašnje savjetnike, jarane iz kafane ili bizismene. Jer, nacijo, oni, ambasadori, ne idu ‘tamo’ da predstavljaju državu Bosnu. Oni predstavljaju svoje ‘lidere’, svoju vjeru, kulturu i tradiciju.

Zato imamo ambasadore koji samo obilaze džamije i džemate, ili druge vjerske organizacije, ručkove i konferencije, a kad treba državu predstaviti onda se svađaju i brukaju. Kontrolišu ‘njihovu’ poštu, šalju tajno pisma ‘svojim liderima’, kao u Bosni Veseloj.

Bisera Turković je konačno našla za sebe pravu destinaciju.

I baš joj sliši ova najnovija odora. Primjer emancipovane Bošnjakinje, uzor bh ambasadora koji predstavlja jedinstvenu, multietničku i demokratsku Bosnu, kakva nam i jeste.

Ako se pitate da li je takvo oblačenje obavezno za svakog ambasadora u arapskoj i muslimanskoj zemlji, umjesto odgovora preporučujem vam da pogledate slike nekih drugih ambasadora u ovim zemljama.

photo : Bisera Turković, vječni bh ambasador, arhiv Cross