Zašto BH Tužilaštvo neće krivično goniti Rajka Vasića za njegovu genocidnu i morbidnu izjavu o genocidu?

Uoči samog 11. jula i Potočara, tačnije 10. jula ove godine, na svom twitter nalogu Rajko Vasić, član Glavnog Odbora SNSD stranke Milorada Dodika dao je svoj prilog zločinu nad Bošnjacima, genocidu u Srebrenici.

Kratkim a oštrim kao nož komentarom, Vasić je rekao skoro sve, nema se puno za dodati.

‘Nešto mislim. Ako toliko volite taj genocid nad vama sačekajte sljedeću priliku’.

Možemo to samo pojašnjavati. Komentarisati. Izražavati svoje emocije i prepričavati. Ako hoćemo možemo i strepiti i nadati se, sve je na nama.

Što smo zapravo i uradili. Čitava BiH, bila je na nogama, uključujući ‘majku’ Muniru Subašić bez koje se ništa u BiH i EU ne dešava i ne promiče, ‘majku’ Bakiru Hasečić i ambasadoricu Amerike Maureen Cormack, koja je bila čak i ‘zabrinuta’ podržavajući izjavu druga i ahbaba Valentina Inzko-a u kojoj je ovaj Niski Predstavnik za BiH ‘najoštrije danas osudio posljednje izjave nekoliko javnih ličnosti koje negiraju genocid u Srebrenici, glorificiraju ratne zločine, te sadrže govor mržnje, pa čak i prijetnje.’

I to je to? Nema imena i prezimena, samo ‘neka javna ličnost’, neki N:N: budalaš na internetu, šta li ?

Ma nije, ima toga još. Reagovao je Dodik pojašnjenjem kako je to ‘ličan stvar’ Vasića, Željko Komšić zlatni ljiljan i kandidat za člana Bh Predsjedništva je ‘zatražio hitnu akciju Tužilaštva’, pridružili su mu se Reuf Bajrović i Emir Suljagić, Bakir Izetbegović kao i obično u ovakvim trenucima ne kaže ništa i sve ostavlja ‘majci’ Muniri, Mladen Ivanić i Dragan Čović, ‘ostatatk’ BH Predsjedništva su mudro odšutali ovo ‘tvitovanje’.

BH Tužilaštvo, kojeg smo čekali ‘kao ozeblo sunce’ da se oglasi, da poduzme akciju, oglasilo se brzo i efikasno. ‘Izdali smo nalog da SIPA provjeri nalog Rajka Vasića’.

E, sad je ‘to ono pravo’. Što zapravo znači da će SIPA kopirati ove dvije rečenice Rajka Vasića, kopirati rečenice ‘onih drugih’ koji su reagovali i u međuvremenu, mi će mo sve to zaboraviti jer će nas strefiti neki drugi ‘twett’, face book profil ili najregularnija izjava za medije, Bosna se nastavlja.

Kad se malo stiša bura, javiće se i Vasić sa svojom ‘ekpresijom’, šta je mislio i kako je to zamislio sa budućim genocidom a niko, ama baš niko od pobrojanih se neće dosjetiti da priupita Vasića odakle mu uopšte ta ideja sa ‘eventualnim i skorim genocidom’. Da nije od koga to ukrao, prepisao ili uz odobrenje posudio?

Od ‘šefa’ Dodika, recimo, koji svako malo vremena nagovijesti nešto od budućeg rata? Ili od Bakira Izetbegovića koji također ima pri ruci stalno nešto ‘za nedaj Bože’, kad ti neko nepozvan ‘pokuca na vrata’, kako on to fino opisuje početak ratnog stanja? Ili od bilo kojeg bh političkog fićfirića, koji u svojim svakodnevnim tiradama u medijima ‘brane Bosnu’, ‘otimaju svaki pedalj zemlje’ i sve u tom fazonu? Ili kakvog hodžice koji vazda, skoro svakog petka sa minbere šalje ratne strijele i fetve i vazi o genocidu?

Možda je imao na umu Vasić Ramiza Salkića, i on se grčevito ‘bori’ i ‘ratuje’ iz svoh kalibara po hair česmama kod kuće i u dijaspori ? Ili na generala optuženog za ratni zločin Atifa Dudakovića, znate ono kad je on prošle godine u dijaspori pozvao Bošnjake da kupe rance, puške i čizme.?

Istražili smo i utvrdili da je Vasić ovu ideju sa genocidom otkrio u izjavi Nasera Orića ! Tačno tako, od heroja i gazije, kriminalca i ratnog zločinca, vjernika i turkofila, trenera mladih turskih askera u BiH.

Tačno pet dana prije Potočara, poslije džuma namaza, Orić je na Islamskom pedagoškom fakultetu u Zenici u svojstvu promotora dao Vasiću briljantnu ideju. Tu je Naser promovišući knjigu Esnefe Smajlović-Muhić ‘Život prije i poslije Srebrenice’ onako muški i gazijski predvidio šta bi se ‘s nas’ moglo desiti u buduće. Ovo ‘s nas’ sam ukrao od ef. i Reisa Kavazovića (‘ko zna šta bi se s nas dogodilo da nije bilo Alije..’). Ovako je zborio Orić poslije džumme.

“To je ono što mi treba da razvijamo u budućnosti, da našoj omladini pričamo šta se dešavalo. Nažalost, sva ta omladina koja ne razumije… Meni kada su pričali, ja sam mislio da rata više nikada neće biti. Ali, slijedeći rat će se desiti, brže nego što mislite. To vam ja kažem. Što kaže Matija Bećković, njihov srpski akademik, „ćeraćemo se mi još“. Svega će biti, sem da se nećemo ćerati. Nikad se niko nije ćero da se nije naćero…”

Ha, ha ! Orić se dubokoumno pozvao na srpskog akademika Bećkovića i njegovu poznatu poemu ‘Ćeraćemo se još’, na balkansko ćeranje i naguravanje, što bi u slobodnom prijevodu komotno mogli nazvati bošnjačko-srpskim ratom koji ‘nikada nije završen’, Vasić je ideju bratski prihvatio i razradio u par rečenica.

Suština je u tome da u razmišljanjima naših ‘ćerologa’ postoje samo male razlike u ‘nijansama’. Genocid-rat-teški zločin-to je ono strašno što nam se desilo … Da li će mo se ‘ćerati’ genocidom ili ratom, to je jedino sporno, sve ostalo je isto.

No, za BH Tužilaštvo to je više od formalne razlike zbog čega od istrage za ‘ćeranje’ nema ništa. Ima tu nekoliko razloga zbog čega je tako, prvi i najvažniji je da je Tužilaštvo kao i država razbucano po političkim šavovima i samo jedno od sredstava politike. Drugo, BiH nema jedinstvene zakone koji sankcionišu ovu oblast, a to nema opet iz istih razloga. Ono što je za jedne govor mržnje, za druge su pohvale svom narodu, za jedne njihovi ratni zločinci su heroji a zločinci za ‘one druge’ i obratno. Čak i kad zakona ‘ima’, različito se primjenjuju i još ‘različitije’ tumače. Zato nećemo vidjeti ‘taj film’ kako se pokreće istraga ili optužnica protiv Vasića, tragom čega bi morali pokrenuti istragu i protiv Orića, a što se nikako ne uklapa u istražno ‘ćeranje’. Niti smo mogli čuti i riječ osude za ovakav ‘performans’ gazije Orića u džamiji od obične raje, od vjernika, pogotovu od bošnjačkih političara.

I da se zna, nije do Matije Bećkovića, sve je do našeg ‘Ćeristana’ i naših ‘ćerologa’.

photo ; Naser Orić i Rajko Vasić, može i ovako – Naser Vasić, Rajko Orić, arhiv

*ANTRFILE : Matija Bećković, Ćeraćemo se još

Sve može biti

Sem da se nećemo ćerati

Iz raja smo išćerani

Ali iz pakla nije niko

I niko se nije ćerao toliko

Da se nije mogao ćerati više

I koliko se god ćerao

Nije do kraja doćerao

Na mladima ćeranje ostaje

Ćeraćemo se još

Ali se više nećemo ćerati

Napamet i osumice

Brže — bolje i kako bilo

Tek onako od duga vremena

Na pola srca

Nadvoje

Natroje

Svako na svoju stranu

Ne znajući šta bi drugo

Pa ajde da se ćeramo

Nego ćemo se ćerati pametnije

ledene glave

Po planu ćeranja

Koji smisle najmudriji

Ćerolozi

Sa katedri za ćerologiju



Onaj ko hoće danas da se ćera

a ne prati razvoj i domete

ćeranja

Nema šta da traži

Na ćeralištima i ćerijadama.