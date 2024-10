Stanje sigurnosti pod kontrolom ‘sistema’ i medija i (ne)kontrolisani haos terorizma – Teroristički akt u Bos. Krupi maloljetnog radikalnog islamiste : ‘uspavane ćelije’ su odavno budne, država spava

– Ako išta može normalnog čovjeka ganuti i protresti nakon svakog terorističkog akta u BiH ili kojeg drugog krivičnog djela, to su sigurno nebulozne i čak bezobrazne izjave ‘sistema’, dakle državnih i vjerskih vođa i službenika koji posjeduju i vode bh državu zajedno skupa sa plaćenim medijima.

– Sav svijet vidi, čuje i posmatra kako se širom države dešavaju ubistva najprije žena a potom i drugih nevinih građana, kako se javno pljačka država i ubijaju njeni građani, kako maloljetnici haraju državnom skalom kriminala, a vlast – ‘sistem’ se marionetski i bahato ograđuje i nikom, ama baš nikom ne pada na pamet da šta poduzme ili nedaj Bože da među sobom nađe krivca za ovakav (ne)kontrolisani haos u državi gdje su njeni građani kolateralna šteta i bezvrijedne žrtve.

‘Stanje sigurnosti je pod kontrolom, naredili smo dodatne mjere sigurnosti’ – reći će tako predstavnik sistema jučer nakon što je maloljetni radikalni islamista u Bos. Krupi Elmir S (15 godina) upao u Policijsku stanicu zamaskiranog lica te uz ‘tekbire’ ubio nožem policajca Maran Ognjena a teško povrijedio njegovog kolegu Avdu Hasanovića.

– Ovaj akt je proglašen terorističkim činom, ali pobogu ljudi, šta se poslije ovoga ima ‘držati pod kontrolom’ kad je ubica odradio što je naumio i kad je uhapšen?

‘Sistem’ – eto šta, nema drugog. Slično smo čuli i nakon ubistva u OŠ u Sanskom Mostu ili nakon serije ubistava u Tuzlanskom i Sarajevskom Kantonu, država nas hrabri i čuva kad je već kasno a zapravo čuva sebe i korak po korak ‘pere se’ od odgovornosti.

Dok zvanični organi u interesu istrage ne mogu reći ništa konkretnije, kao i uvijek mediji mogu i kažu. ‘Nije utvrđeno da je ubica povezan sa kakvom radikalnom grupom’, a onda fino i upakovano maskiranog ubicu ‘presvlače’ da izgleda pitomije pa navode kako je ‘nepoznata osoba imala odjevni predmet preko polovine lica‘, dakle nije ‘maskirana’, te da se ne zna sa sigurnošću da li je ‘maloljetna osoba izgovarala kakve rječi ili rečenice’. Hoće reći, ma nije sigurno uzvikivala poznate ratne islamističke pokliče ‘tekbire’ koje čujemo često u BiH uz kakve proteste ili vjerske obrede, kao nešto najnormalnije u svakoj terorističkoj akciji bilo u BiH ili negdje u dijaspori. Da se unaprijed zna da ‘to nema veze sa vejrom i islamom‘, jer ‘naša vjera to ne dozvoljava i osuđuje’.

– Poslije dolaze slatkaste priče komšija koji o ubici imaju reći sve najljepše. ‘Mrava ne bi zgazio, fino se svakom javljao‘, prenijeta je i izjava jednog komšije koji se čak kladi da je skoro ne moguće pomisliti da je to taj mali uradio. ‘Kada bih se kladio ovdje s hiljadu ljudi, ja bih rekao to on nije mogao uraditi’. Komšija onda dodaje sumnju ‘da ga neko nije nagovorio na to nešto, on to iz svoje glave ne znam da bi mogao, on je maloljetan, odavde niko se na njega nikad nije požalio’.

Jašta, takav je bio i Breivik norveški terorista pa je ukokao skoro stotinu nevinih đaka i studenata u kampu 2011, tako su fini i svi ostali teroristi u Americi ili negdje u Evropi. Poznati džihad-ratnik po internetu i sijač mržnje i rasne netrpeljivosti Emir Suljagić indirektno brani ovog radikalca iz Bos. Krupe prebacujući odgovornost na internet i socijalne mreže i na izjave bh političara, Reis Cerić je u razvodnjavanje okrenuo slično kao i Suljagić (”Nije to više samo porodica, škola, tu su i razna udruženja, društvene mreže, youtuberi, influenseri, mediji. Tu su također i događaji u svijetu u kojima nasilje uzima sve vise maha, ratovi, zločini, genocidi. Svijet nije u dobrom stanju. Najlakše je sve svaliti na ovu djecu, gdje smo mi odrasli u svemu ovome?) da slučajno ne bi previše krivice ‘svalili’ na ovog teroristu, ostali službenici ‘sistema’ još mudro šute. I baš ih briga što će nažalost koliko sutra, opet negdje osvanuti ‘zavedeni maloljetnik’ ili dobri komšija kome je internet ‘popio mozak’.

– A kad smo kod interneta, da zavirimo malo na ‘fejs’ radikalnog ubice iz Bos. Krupe gdje ne zalaze službenici ‘sistema’, šta tamo ima a što ‘država’ ne vidi. Kažu oni rijetki koji su to već vidjeli i objavili, maloljetnik je iz vehabijske porodice i vjerski zadojen mržnjom prema nemuslimanima. Poruke koje je postirao tamo govore za sebe i daju i motive i razloge koje ‘zbog interesa istrage’ a zapravo zbog sebe, ne daju zvanični organi gonjenja. Napada policiju zbog ‘podržavanja cionista’ i ‘želje za ulazak u EU’, i zato jer ‘se ubijaju nevini muslimani’ i jer je ‘ubijen šejh Jusuf Barčić’, bh prvi zvanični vehabija koji je poginuo pod sumnjivim okolnostima u saobraćajnom udesu davno. Na njegovom profilu se nalazi i hvalospjev “Abdullah Azzam” brigade uz silne zastave i obilježja ratnika i ‘braće’ sa Bliskog Istoka. Čisto je k’o suza da ‘uspavane ćelije’ vehabija i radikalih islamista u BiH ne spavaju odavno, ovdje kod nas su namjerno uspavane službe države i sistema sve skupa sa Rijasetom, zato nam je ‘tekbir’ ‘nekakav povik ili rečenica a maska ‘pokrivalo preko polovice lica’.

– Jednostavnije je optužiti generalno internet ili socijalne mreže jer takva optužba uvijek ima logike i smisla, nego priznati da je ovaj mladi ubica instruiran vjerom i mržnjom, a što se želi sakriti. Mediji u BiH koji decenijama uz dobru lovu štite i bh islam i vodstvo države, od napada Hamasa na Izrael pa do sada permanentno razvijaju i potpaljuju bitke ‘protiv cionista i neprijatelja muslimana’ ma gdje da stradaju, veličaju ‘uspjehe Hamasa i Hezbollaha i njihovih brigada’, Sarajevom se svaki dan ‘šeta’ ili protetira protiv ‘cionista’ i mrskog Zapada koji ‘ubija muslimane’, maloljetni ubica je samo prepisivao iz bh medija. Česte su i političke hutbe po džamijama u kojima se skoro preporučuje bitka za muslimane na svi frontovima, kao da nam je to ‘farz’ iliti obaveza, i ako ni zbog čega drugog, Reis ne može za ovakve akcije kriviti samo internet. Tim prije jer su tipovi slični vehabiji Barčiću preplavili ne samo internet kanale već i džamije, na svojim predavanjima sakupe na desetine hiljada ‘budnih ćelija‘, neki radikali islama BiH su u direktnoj sprezi sa IZBiH i SDA strankom, a permaentno su ‘nedostupni organima gonjenja’.

– Činjenica što je navodno uhapšen i otac maloljetnika (vijest nije zvanično potvrđena) neće ništa promjeniti jer vlast u BiH neće da se išta mijenja. Niti Reis odstupa u svom viđenju BiH kao šerijatske države a vlast pripomaže, usljed čega u Bos. Krupi ima džamija, hafiza i šejhova više nego omladine. Radikalni bošnjački nacionalizam vjerskog karaktera je ušao u svaku poru društva i nije isključeno da je ovog klinca ubicu neko instruirao da odradi posao. Ko god da je, taj je veći neprijatelj državi od njega samog. Interesantna je i pojava da se radikalno djelovanje u BiH sve više okreće na maloljetnike. Oni svakodnevno šalju prijeteća teroristička pisma i parališu državu i institucije a zbog maljoljetnosti, država im kao ne može ništa’. A može da hoće.

Umjesto što ‘sve drži pod kontrolom’ poslije, da hoće može prije iskontrolisati i donijeti zakone po kojima bi i ovakvi mladi teroristi završavali u zatvoru a ne poslije par godina bili slobodni. Što čeka i ovog teroristu iz Bos. Krupe – pet godina maloljetnog zatvora u odgojnoj ustanovi otvorenog tipa i može poslije kao legenda i ‘gazija’ nastaviti započeto.

Nama jedino ostaje da zapamitimo ove slike ‘sve je pod kontrolom’ ispred Policijske stanice u Bos. Krupi do nekog sličnog ‘nemilog događaja’ kao ‘mrtvu stražu’ posrnulom haosu ‘sistema’ i države. Ništa drugo.

photo : policijska straža ispred Polcijske stanice u Bos. Krupi, arhiv