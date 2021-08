zanimanja u FBiH i njihova klasifikacija : od ‘čuvara štale’ do ‘‘reisu-l-hudžadž-a’

Odgledao sam zvanični popis (sa šiframa i opisom) zanimanja u FBiH i ostao načisto ‘zaibrećen’, hoću reći začuđen onim što stoji u aktima Zavoda za statistiku.

Nema tamo šta nema, zanimanja su pobrojana alfabetski i baš su ‘cool’.

Bilo je za očekivati da tu, obzirom na naše težnje ka EU, demokratiji i suvremenim događanjima na popisu nađem više zanimanja koja dolikuju državi 21. vijeka, međutim ili sam ostario i izlapio ili načisto ne kontam, nema toga.

Posebno bi bilo zanimljivo (jer toga nema uz popis) saznati gdje se i kako može doći do nekih zanimanja i koje su to obrazovne ustanove koje školuju takav kadar.

Recimo, šta radi i čime se bave ‘arhitekti samostalni istraživači’? Pa onda ‘balanseri letjelica’ ili ‘direktori male mjenjačnice‘ (ima i zvanje ‘direktor velike mjenjačnice‘), kao i ‘direktori malog rasadnika’ ili šta radi osoba po zanimanju ‘direktor službe drugdje ne razvrstan’, ko će takvog dasu zaposliti?

‘Crtanac animiranog filma’ je valjda crtač, ‘brojač novca’ (!) pored mašina ručno broji monete i udara recke da ne zaboravi, nemam pojma, ‘domaćica u hotelu’ bi mogla biti i ‘glavna sestra hotela’ ili direktorica, ili gost hotela sa sela, nisam skontao šta je i ko je ‘ipođakon”, zatim ko je ‘istraživač filozofije’, ili ‘klinaš’, dok o zanimanju ‘rukovalac za šišanje tekstila’ ništa nisam uspio razaznati. Ni koga šiša, ni kako ni zašto. ‘Ovlaživač drveta’ bi mogao biti onaj što ‘poliva’ drvo prije upotrebe, ali i ne mora tako biti, volio bih znati gdje se stiče takvo zanimanje.

U moru već poznatih ‘zidar’, ‘tesar’, doktor, farmaceut ili podpredsjednik, predsjednik te direktor, za oko mi zapelo i ovo zanimanje : ‘čuvar staje’ (štale). Šta se za to zanimanje ima izučavati sam Bog zna, o Koledžu ili školi gdje se stiče ovo zvanje – ništa novoga.

Islamska Zajednica BiH je razvila poseban – najnoviji popis svojih zanimanja tako da osim poznate titule ‘Reis‘ (reisu-l-ulema), imamo s pojavom ef. Kavazovića i ovu : ‘reisu-l-hudžadž’. Nešto kao ‘Reis pratilac osoba na hadž’, onih koji po propisima trebaju pratioca. Funkcija izmišljena za pranje love i za one muslimanske guzonje koje na hadž idu po nekoliko puta o trošku Rijaseta. Kao recimo, ‘Hižaslav’ Cerić ili muftija Bihaćki zvani ‘fetvaš’ Hasan ef. Makić, sada penzioner. ‘Fevtva-i emin’ je dobro plaćena titula za osobu koja donosi fetve, šerijatske uredbe sa zakonskom snagom i preporukama, ‘muslimanski dušebrižnik’ je također ‘izum’ ef. Kavazovića u njegovim megalomanskim službama i zapošljavanjima, radi se o osobi koja obilazi muslimane u bolnicama koji su teško bolesni i pred smrću, nešto kao gostovanje popa kod bolesnika, ‘hatib’ je onaj što vodi džumu-namaz, dok je zvanje ‘hafiz’ uvedeno za one koji nauče Kur’an napamet i u BiH je opšta poplava ovih zanimacija. ‘Hadžija‘ je titula koja se dobije odlaskom na ekskurziju u Saudi Arabia-u, najčešće o trošku države, Kralja Nekoliko Harema ili o svom ‘pošteno zarađenom novcu’, i sve češće se ova titula eksponira. Doktori hadžije su ovo zvanje počeli udarati i na ljekarske recepte.

Ali, mom čuđenju nikad kraja. U ovom obimnom pregledu zanimanja nigdje nisam našao zanimanje ‘držač kišobrana’ balkanskm političarima, a ima ga, pune su slike u medijima koje to dokazuju.

Korumpirana i kriminogena elita najčešće za ove usluge angažuje rodbinu (kao Bisera Turković SDA ministrica vanjskih poslova), drugi koriste osoblje osiguranja ili vozače, kao Bakir Izetbegović, Čović ili Dodik, ali to posebno nagrade uz platu. Kišobran se, da prostite drži iznad glave političara i kad sunce grije i kad kiša lije, eno, kišobrandžiju je čim je zauzeo poziciju načelnika Banja Luke pronašao i mlađahni Draško Stanivuković, buntovnik bez razloga i ‘zaleđena simpatija’ nasmijane načelnice Sarajeva Benjamine Karić.

Sebija Izetbegović je na svadbi kćerke Jasmine od prije par dana pokazala svoga ‘držača’ kišobrana, tajkuna kojem se smiješe više stotina milionski poslovi na najavljenom auto-putu Sarajevo-Beograd okolo Goražda, Tuzle, Zenice i Višegrada pa gdje izađe. Riječ je o Omaru Musabegoviću, predstavniku turske firme u Beogradu koja će kako mediji najavljuju biti glavna u gradnji pomenutog auto-puta. Na slikama će te ga prepoznati po zelenom sakou i kariranim hlačama te odnjegovanom bošnjačko-iranskom bradicom. Još jedna karika koja uvijek povezuje dinastiju Izetbegovića sa Beogradom.

Kišobrani koji štite naše vlastodršce su najčešće poznate svjetske marke, jer ne ide najlon kesa na glavu, uz tako skupa odijela, haljine i bijesna auta. Nismo mi Njemci, Slovenci ili nedajBože Norvežani.

Dakle, jedan od najisplativijih zanimanja ‘držač kišobrana u ljetnom periodu ili u sunčanim razdobljima’ (osim na vjetru) se itekako isplati a nema ga u popisu zanimanja.

Plus, mi se tome ‘sprdačimo’ jer ne znamo altenativne i preventivne mogućnosti i domete kišobrana, sprave koja se prvi put pojavila u Kini u 11. vijeku a u Evropi još od 1850 godine.

photo ilustracija : bh političari ispod kišobrana – Bakir Izetbegović, Dragan Čović, Bisera Turković, Draško Stanivuković i Sebija Izetbegović, arhiv Cross Atlantic