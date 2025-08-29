sLIČNOSTI – IZRAEL KOPIRA BAKIRA IZETBEGOVIĆA: Izraelska vojska a strategija naša i domaća

Kada je marta 2019. godine novinara portala ‘Žurnal’ Adija Kebu napao SDA kadrovik iz vrha ove mafijaške vlasti, tajkun Huso Ćesir, Sin Velikog Oca Bakir Izetbegović je nakon sjednice odbora stranke dao ‘historijsku rečenicu’ koja je kasnije postala moto i prepoznatljiv slogan u napadu na medije, u juriš na novinare. Po onom. “Ko ide?” – Novinar sa kamerom. “Novinar naprijed, kamera – stoj”. Od kada je u BiH postalo ‘normalno’ mlatiti novinare a da niko ne odgovara jer sudovi uvode u praksu napad na kameru a kamera svašta trpi i nije ljudsko biće. Fino je pojasnio, citiramo ovog ‘JR Mudraca’, mlađeg.

“Huso Ćesir je napao kameru, nije, dakle, napao čovjeka, nije napao kamermana”. Naravno, osudićemo svaki vid nasilja. Kad novinari sankcionišu i isključe samo jednog takvog kome istina nije sveta, onda ćemo i mi iskljućiti Ćesira. Popustili su mu živci i uradio je nešto što nije trebao“.

Prije dva dana izraelska vojSka je napadom na bolnicu ‘Naser’ u južnom pojasu Gaze ubila dvadeset lica, među kojima i pet novinara. Izraelski general je nakon ove akcije na optužbe da se ubijaju i novinari, bio decidan: “Gađali smo Hamasovu kameru, nismo novinare. U tom su kontekstu vojnici djelovali kako bi uklonili prijetnju gađanjem i uništavanjem kamere, a istraga je pokazala da su vojnici djelovali s ciljem uklanjanja prijetnje.”

Šta smo iz ove dvije izjave naučili?

Prvo. Da je ‘naš’ SinVelikog Oca mudar i vidovit kao što je bio i njegov ‘ćaća’. Drugo. Kamere su opravdan cilj i meta u napadima i dozvoljeno ih je gađati i uništavati u odbrani ‘svetih ciljeva’ i po domaćim i stranim propisima i Konvencijama. Treće. Izrael kopira Bakira Izetbegovića. Četvrto. Novinari moraju smisliti novi uređaj u svom poslu ili naučiti da rade svoj posao onako kako treba.

photo : montmontaža Cross Atlantic, izjava Bakira Izetbegovića i izraelskog generala, arhiv