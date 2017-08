ministar Kurtz nije pogriješio, problem je u ‘našim gloginjama’

Naravno, čim je izjavio kako se ‘u Prištini i Sarajevu ženama plaća da potpuno pokrivene izlaze na ulicu, kako bi promijenile sliku grada’, Austrijski ministar vanjskih poslova Sebastian Kurtz je postao meta za odstrel vehabijskih bošnjačkih glasila.

Posebno se razljutila Islamska Zajednica BiH i ‘vlahomrzac’ Reis ef. Kavazović uz prethodnog Reisa ‘Hižaslava ef. Cerića, i zna se, vehabijska i turska a bosanska glasila.

Jedna sasvim otvorena, tačna i ubitačna izjava evropskog ministra je ‘pogodila u sridu’ i detektirala i pravi uzrok i problem. Arabizacija i šerijatizacija Bosne je uveliko ušla na otvorena vrata a rekacije dolaze po sistemu ‘svako se češe tamo gdje ga svrbi’. Da budem precizniji, na ovu izjavu su reagirali jedino oni koji su za kritikovano stanje najviše odgovorni, oni koje najviše boli istina.

Zbog toga su izostale izjave zvaničnih institucija, ako ne računamo izjavu ministra Dragana Mektića koji je izjavio da ‘nema dokaza da se u BiH plaća pokrivanje žena’, kao da se uz takva plaćanja izdaje potvrda sa PDVom. Dok je umjesto zvaničnih državnih organa, Austriji protestnu notu austrijskom ambasadoru lično uručio Reis Kavazović. Što opet pokazuje ko u BiH ima i vrši vlast.

I kao po običaju, tako se to u BiH radi, uz negiranje ovakve izjave ministra krenule su i uvrede i omalovažavanja, tipa kako je ministar ‘svileni’, hoće reći gay, kako su centrale vehabija u Beču a ne u Sarajevu, te kako je i u Srebrenici ubijeno ‘toliko i toliko’ majki i žena zbog marame na glavi.

Klasično podmetanje i namjerni kukavičluk.

Austrijski ministar Kurtz je naravno mislio na totalno pokrivene žene na ulicama, marame, ‘šamije naših nena’ nisu uopšte predmet njegove analize.

Medjutim, niko nije lud da se sam pozabavi svojim problemom, posebno ne oni koji su ga i proizveli a to su upravo ovi ‘najžešći’ napadači na ministra i njegove konstatacije. ‘Najlakše je tuđim Q..rcem gloginje mlatiti’, kaže stara izreka, a zaobići ‘svoje gloginje’.

Nije, dakle, austrijski ministar glup i neobrazovan, ali smo ‘mi’ zato obrazovano bezobrazni. Pa se pravimo da ne vidimo da je potpuno pokrivanje poseban ‘projekat’ koji nije ni blizu ‘slobode’ žena i da iza njega stoji Islamska Zajednica BiH sa vehabijskim-selefijskim grupama koje su uz saglasnost i plan SDA i Alije Izetbegovića pred početak bh rata i kasnije okupirale Bosnu. Uostalom, ovo pokrivanje žena je samo jedan od problema koji godinama odlažu potpisivanje Sporazuma ili Ugovora Islamske Zajednice BiH i države BiH, budući da je takav sporazum već davno potpisan sa Pravoslavnom i Katoličkom Crkvom. A nije potpisan jer Islamska Zajednica BiH traži dodatne i posebne uslove koji regulišu i ovu oblast.

No, kao što reče Cerić ‘Hižaslav’, nama i ne treba taj Sporazmu, nama nema šta bilo ko određivati šta će mo mi radit, ovo je ‘naša država’. I tako se i ponašamo.

Iako je austrijski ministar govorio o nikabu (veo za lice sa prorezom za oči) i o burki (jednodjelni pokrivač čitavog lica i tijela, sa mrežom preko očiju), ‘naši’ advokati pokrivala su to razvodnili pričom o šamijama i do rata prepoznatljivim maramama žena muslimanki koje nikom nisu sporne. Međutim, njima nisu sporna ni totalna pokrivala, u tome i jeste ovakva reakcija na izjavu ministra.

Da se pokrivanje plaćalo od strane zvaničnih SDA organa i vlasti u to nema dileme, sad već kad je ‘uzelo maha’, biće toga i ‘besplatno’. Naime, Mirsad Veladžić i Bihaćko Muhtijstvo su još davno, odmah poslije rata bili zaduženi za plaćanje pokrivala onim ženama u Velikoj Kladuši koje su za 50 KMa dodatka to i činile, kao npr. prodavačice u nekadašnjoj Robnoj Kući Agrokomerca. Ministar Mektić nikada neće naći na platnim listama stavku novca izdvojenog za nošenje marame i zato on može izjaviti ‘kako nema dokaza’. Nema dokaza ni o porijeklu imanja i skupih vozila za vehabije, mualime i hafize, pa ipak se vozi i živi. Kod nas nema dokaza ni o teroristima povratnicima sa ratišta Bliskog Istoka, oni uz rat i poslije su nestali kao da ih nikad nije ni bilo a Bosna se uvijek veže uz terorizam i teroriste. Uostalom, eno, na prošlim izborima izvjesna gospođa Indira Sinanović na listi aSDA uslikala je samo svoje naočari, drugo ništa se tamo ne vidi, a bila je kandidat za Opštinsko vijeće u Zavidovićima.

No, sve dok protestne note drugim državama u okruženju piše Reis a ne vlast, još će mo se mi nagledati svega i svačega.

Austrijski ministar je izjavu dao u kontekstu sve izraženije radikalizacije islama na Balkanu, ali ‘ko je on da nama govori kako će mo se mi oblačiti’. Ovako ozbiljne kritike evropske države su totalno neozbiljne od države koja pretendira da uđe u Evropu. Nema od toga ništa. Arapi kupuju bh grunt, šerijat je u Bosni na široko i nadugačko ušao u sve pore države i života, slike sa ulica Sarajeva, Zenice ili Bihaća zorno pokazuju da je naš put prema Istoku, deklarirani put u Evropu je samo zbog toga ‘da se vlasi ne dosjete’.

Kod nas je i nošenje zastave ISILa/ISISa na majici, na ulasku u vehabijska naselja i zajednice ‘koje ministar Mektić drži pod kontrolom’ ili u rukama sasvim normalna stvar, neće nama niko određivati šta će mo mi raditi i kako će mo se ponašati. Vehabijsko glasilo ‘Saff’ se tako posprdno pita ‘hoće li nam austrijski ministar zabraniti i nošenje zastave’ pored ‘maHrama’ i pri tom ponosno pokazuje sliku jedne bh porodice u Zenici na kojoj dječak na ulici nosi terorističku zastavu o ramenu. ‘Nalik na terorističku’, a pravo teroristička. Kao da dijete šeta bh državnu zastavu a ne zastavu sa sabljom, u crnoj boji, sličnu onoj zelenoj iz Saudi Arabia-e.

Neće, ko je austrijski ministar da nam to može zabraniti. Kad mi to hoćemo, kad je to zapravo ‘naša zastava’.

U ‘sekularnoj’ Bosni. Među ‘gloginjama’ na putu prema Evropi. Čiji ministri, policajci i generali vojske o trošku Kralja Arabia-e putuju na hadžž a ministar sigurnosti ‘traži dokaze’ koje ne može naći. U građanskoj državi u kojoj se na javnom protestu protiv terorizma u Španiji sakupi petanest osoba a znamo šta je nama i za nas učinila Španija, od podrške do donacija, dok se za Palestinu ili za ‘godišnjicu neuspješnog vojnog udara u Turskoj’ ili u povodu rođendana Saudi Arabia-e slije čitavo Sarajevo. U ‘građanskoj državi’ sa evropskom orijentacijom u kojoj se imena ulica daju ustaškim hodžicama i handžar efendijama zatirući i svaku pomisao na antifašizam. I gdje će se uskoro i uzgajanje kamila proglasiti bh tradicijom. Svašta!

photo : Zenica, august 2017, terorističke a naše zastave, arhiv Cross