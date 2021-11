Pitanje: ­šta povezuje Benjaminu Karić, Draška Stanivukovića i predsjednika Francuske na ovoj slici, osim osmijeha?

Odgovor : dobra hrastova bijela vrata Jelisejske Palate !

Otkud čavrljiva i najslikanija twitter načelnica Sarajeva u Parizu, otkud opet skupa sa drugom i osmijehom velikim kao Benjamina Stanivuković Draškom načelnikom Banja Luke, to znaju samo njih dvoje i Emmanuel Macron, ne vjerujem da iko drugi može to pojasniti.

U Parizu, u Jelisejskoj Palati je održan ‘Pariški mirovni forum’ na kojeg su pozvani šefovi država, vlada i međunarodnih organizacija, tako piše u pozivnicama, stoga na prvi pogled začuđujuće djeluju slike načelnika sa francuskim predsjednikom, gdje logično, očekujemo pozvane, među kojima nema u pozivnicama načelnika.

Ma, jok, kakvi, to je ‘na prvu’, poslije je sve jasnije, jer kada je u pitanju BiH, logika ne važi. Čudno je jedino što tamo nije nahrupilo još stotinjak ovih i ovakvih samopromotora, u BiH načelnika ne fali. A ne fali ni razloga za putovanja, našim bh vlastodršcima je najbitinije da se negdje nešto održava, odmah glasi naredba : piši nalog, daj dnevnice, rezerviši hotel i avion, uz dodatak taxija. Za njih i pomoćno osoblje, posebno za prevodioce. Tite mi, mogli smo olako otuda dobiti i sliku Munire Subašić, tako je ona jednom objavila i tekst i sliku sa ‘Ekonomskog i socijalnog foruma’, negdje u dijaspori, gdje se ‘sastala sa’, i obavila ‘značajne razgovore’. Iako svi znamo Muniru i njen djelokrug rada.

Tako umjesto šefova država BiH i premijera (by the way i iskreno,: bolje i njih dvoje tu vidjeti nego barabu i kriminalca premijera Fadila Novalića ili beživotnog metiljavog predsjedavajućeg Vijeća ministara Tegeltiju, ili traljavog i pokvarenog Bakira Izetbegovića, kabadahiju Dodika, ili samozaljubljenog Komšića i još narcisoidnijeg Zvizdića.. dodaj koga hoćeš od bh ‘lidera’ nećeš pogriješiti a broj nije konačan), napunismo ‘fejsbuk’ account naših omiljenih mladih snaga i naša srca, sa načelnicima. Predsjednicima Opština. Lokalcima, eto.

Koje su, te mlade snage još, gle ovo čudo, sa francuskim predsjednikom razgovarali o ozbiljnim temama. Draško je ‘furao’ mlade naraštaje u politici, Benjamina je vazila uz nakaradni i vječiti ‘smajlić’ o ulasku BiH u Evropu, i o tome kako nas ‘Evropa treba’. Kako piše na ‘twitteru’ ovih ‘novih nada države BiH’, oni su sa Macronom vodili ‘sadržajne razgovore’, album sa slikama Benjamina je poduprla još osim Macrona i sa slikom jedne savjetnice francuskog predsjednika Francuske za Balkan te sa nekim predsjednikom ‘Asocijacije prijateljstva’ za Zapadni Balkan.

Bog te malov’o, to se zove bh diplomatija. Nas ‘Evropa treba’, ej! O tome umjesto šefova država i vlada, načelnici ‘ćakulaju’ sa Francuskim predsjednikom. Na isti način nam se javio preko medija i inertini i dosadni Šefik Džaferović, ulovio je nekog 0pomoćnika asistenta u predsoblju EU a sastao se i sa predsjednikom grupacije ‘Renew Europe’ (Obnoviti Evropu) a mi čitamo kako Šefko ‘praši’ po Bruxellesu u ime države BiH i kao lobira ‘od šesnaest’.

Ne znamo koji je bio motiv Stanivukovića da prisustvuje ovom forumu ako izuzmemo dogovaranje susreta sa bratskim opštinama Francuske i Republike Srpske, što mu došlo kao pokazna vježba pripreme za njegov mandat budućeg predsjednika ovog entiteta gdje planira zasjesti jednog dana, za Benjaminu znamo.

Ona je bolesna ako svaki minut nema nove slike i novog susreta dok pješači jer je prodala službeni auto i dok ‘blica’.

No, ovo joj je bila odlična prilika da vidi ‘Svjetla Evrope’ koja ‘nas treba’, da se susretne sa Draškom i da obnove njihov zadnji slatki susret u Banja Luci (kad su onomad otvorili hair česmu, fiskiju u Banja Luci i obećali još jednu u Sarajevu ali je odložena zbog šajkače Stanivukovića na slici poslije susreta a Benjamina ne miriše šajkače), ujedno-dobila je opravdanje za odlaganje komemoracije u znak ‘Dana sjećanja na žrtve Kazana’, zakazanog događaja u 09. novembar, u dan kojeg je vesela obećavajuća načelnica sama utvrdila. Kao dan ‘strašnog zločina’, iako taj dan osim što znači dan kad je donešena ova sramna odluka o spomeniku na Kazanima kojim je sakrila ratnog zločinca Mušana Topalovića Cacu, ne znači ništa drugo.

Na svom twitteru je Benjamina objavila da se Dan sjećanja odlaže zbog kiše, pa ko veli, ‘ajde kad kiši i kad ne mogu na Brdo ni uzbrdo, idemo malo u Evropu. Ima vremena za Kazane. Kao kad je ministar bh vojske Sifet Podžić odložio vježbu oružanih snaga BiH i Srbije ‘zbog corone’, jer mu vojska navodno nije pelcovana a zapravo jer nije htio da ‘vježba’ sa Srbima.

E, a sad obratite pažnju na sliku gdje su vesela i bezbrižna načelnica i perfektni ‘jahač’ Stanivuković (poznat po mnogim slikama na kojima uči rasne sekretarice kako se jašu i mamuzaju rasni konji), ‘ćapili’ francuskog predsjednika Macrona i obavili ‘važne i sadržajne razgovore’. Gdje mu je Benjamina čak uspjela pokazati i lični i intimni album, kako se vidi na jednoj slici. Zato, jer su ove slike nastale na istom mjestu i iste minute. Ispred masivnih debelih hrastovih vrata Jelisejske Palate ofarbanih u bijelo. Kao da je bilo ‘hajd’ sad ti, ja sam se uslikao’. Tačno, tu su nekako uhvatili predsjednika i slike su ‘pukle’ twitter blješti, tačno tu negdje na’margini’ kako se to diplomatski kaže za ‘put prema izlazu ili WCu’. Ili na putu ka odlasku u hotel.

Tako se prave važne vijesti, moliću fino a kaže se onako kako ste dobili i pročitali. Tako nastaju slike na mnogim sličnim ‘panel konferencijama’, ‘forumima’ ili drugim ‘važnim događajima bh diplomatije.

Što bi se reklo, ja dobre hrastovine, majko mila! ‘Japije’!

photo : Francuski predsjednik Emmanuel Macron se sastao sa Benjaminom Karić (lijevo) i Draškom Stanivukovićem (desno), ispred vrata Jelisejske Palate, na forumu u Parizu, novembar 2021, arhiv