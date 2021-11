Ima li iko da valja Bošnjacima? Palmer-u prebrojavaju krvna zrnca i ‘nabijaju ga na kolac’ od Biden-a očekuju pomoć!

Kao što smo i predviđali, bošnjački mediji u suradnji sa vladajućom klikom bh vlasti, nasrnuli su na jedinog preostalog prijatelja BiH, na Matthew Palmer-a, specijalnog izaslanika amerčkog predsjednika Joe Biden-a za Zapadni Balkan.

Dakle, nakon što smo načisto iskasapili svaku mogućnost suradnje, prijateljstva i pomoći u inostranstvu sa Rusima, Kinezima, Srbima ili Hrvatima, našu poznatu mržnju i svojeglavost evo šaljemo i Preko Atlantica, u Ameriku. Prije toga smo ‘rasčistili’ sa Njemačkom i gospodinom Christian-om Schmidt-om Visokim bh predstavnikom, od nas je kako stvari stoje, digao ruke i brat Erdogan, ‘nema ga nigdje’.

Zapravo, iako izrežiran u Sarajevu, hatiferman Palmeru stiže iz Amerike. Poznata bh novinarka Envera Selimović uputila je oštar ‘face status’ kojeg su prenijeli svi bh mediji, poprilično je odjeknulo i u Regiji a Bošnjaci stratsveno prihvatili i prigrlili. Ostaje da se vidi kako će na ovo reagovati ‘Dragi Joe, sviću nove zore’ – američki predsjednik, koji je kako smo do jučer tvrdili osvjedočeni prijatelj Bošnjaka, a sada nam uvalio ni manje ni više nego ‘srpskog zeta’ da rješava naše probleme u korist Srba i ostalih kršćana u BiH.

Plus, Bošnjaci imaju primjedbe i na još jednog izaslanika američkog predsjednika Gabriel-a Escobar-a, osim njih dvojice, primjedbe idu i na račun trećeg člana stranog pregovaračkog tima u BiH gospođe Angeline Eichorst. Nezvanično se šuška da će Biden uvažiti ove primjedbe i smijenit Palmer-a, za sada zvanične reakcije bh stranaka na ovaj skandalozan istup novinarke nema ­ali ga niti ne osuđuju.

Kao što smo također tvrdili u svojim analizama ranije, ni Amerika ni Biden uopšte ne poznaju Bošnjake niti Bosnu i našu balkansku mafiju u vlasti.. Biće i bili su naš prjatelji i ‘partneri’ čak sve do onog momenta dok povlađuju Bošnjacima, čim to prestane, eto Avde Avdića i njegovih internet jastrebova, eto ‘Slobodne Bosne’, ‘Oslobođenja’, ‘stavova’ i ‘saffova’ da nam osvijetle put, eto i bh novinarke iz Amerikekoj aim se pridružila na najbizarniji način.

Novinarka je zaigrala na oprobanu nacionalističku kartu prebrojavanja krvnih zrnaca, kad već nema šta drugo reći ni istaknuti. Pa je tako, nakon prvih opipljivih rezultata sastanaka sa bh mafijom u vlasti gdje se vidjelo da će ovi strani pregovarači pritiskati bh mafijašku vlast, jer drugačije sa njima ne ide, ‘otkrila’ kako je Palmer oženjen srbijanskom doktoricom Danicom sa kojom ima dvoje djece, kako je Palmer specijalista za odnose muslimana i ortodoks pravoslavaca, da je službovao u misijama u zemljama (Kavkazu, Cipru..)gdje su također kao u Bosni ‘Turci nabijali na kolac’, te da čak i ‘da je od kamena, Palmer ne može ostati neutralan’.

Naravno, ovo ‘otkriće’ je novinarki koja živi i radi u Americi kao i bh javnosti bilo poznato odavno ali ‘vrela voda’ se pljusnula tek sad kad su pregovori oko Izmjene izbornog zakona, bh Ustava i izmjena u Domovima Parlamenta krenuli sa mrtve tačke. Kad se vidjelo da pregovarači nisu oduševljeni potezima Bakira Izetbegovića i SDA te njegovi prijedlozima i kad su se u pregovor uključile i ostale ‘elite’ u BiH, lideri opozicionih stranaka.

Zapravo prve iskre prema Palmer-u kreću sa njegovim razgovorom sa Bakirom Izetbegovićem kada Bakir objelodanjuje da bi se moglo razgovarati o Fileovom modelu izbora u bh Predsjedništvo (Stefan Fule, jedan od evropskih komesara, dao prijedlog za bh Predsjednistvo još 2014) , po kojem ne bi Komšić mogao izigravati građanina a uzimati glasove Bošnjaka kao Hrvat. Komšić koji se po treći put planira kandidovati iduće godine je reagovao pa se Bakir oko tog prijedloga umirio. Također, drugi razlog se opet veže za Bakira i Komšića. Naime izmjene Izbornog zakona Izetbegović je dogovorio sa Čovićem prije izbora u Mostaru ali bježi od ispunjavanja dogovorenog na što upućuju strani pregovarači, ni Komšić se s tim ne slaže, pa su Bakir i Željko kad su vidjeli kuda idu razgovori, pod hitno uključili i opoziciju. Da saperu dio odgovornosti, navodno ‘neće bez njih da pregovaraju’.

Bošnjaci sada osim Palmera imaju primjedbe i na Escobar-a i na izaslanicu iz EU, a svi prigovori se odnose na to ‘oni su pristrasni’, ‘oni navijaju za Čovića ili za Dodika’, i dileme nema njima ne odgovaraju nikakve promjene već samo status quo. Uz političku ‘likvidaciju’ Dodika i Čovića. Posebno Dodika i to bez odlaganja, jer isti ‘ruši državu’ i ‘državni poredak’.

Kako će na ovakve prizemne i pokvarene objede američkog visoko pozicioniranog službenika reagovati zvanična Amerika, ostaje da se vidi. No, činjenica da im specijalistu američkog predsjednika posipaju ovakvim nacionalističkim i uvredama samo da bi spasili Komšića i Bakirove dogovore u kolopletu sa Čovićem i Dodikom neće moći više izbrisati. A tek smo na početku reformskih procesa. Ako Palamer kao što sada tvrde gleda BiH kroz ‘spske naočari’ zbog supruge i srpske kuhinje i ako je ‘Trampov’ a do jučer bio ‘nada’ i čvrsta ruka prijatelja Joe Biden-a, u što onda gledaju Amerika i Joe Biden? Bošnjačke naočari i njihovu dioptriju svi osim njih već znaju : kmeče ko jarad i traže pomoć, kad im se ponudi što im ne odgovara proglase te neprijateljem.

Dakle, skoro se usuđujem reći : nije to dioptrija, to je dijagnoza.

photo : Donald Trump i Matthew Palmer, ilustracija, arhiv