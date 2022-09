Dženan Ćamović (22) osuđen u USA za pljačku policajaca i teroristički napad na policajce New York-a na 30 godina zatvora : uz povike ‘Allahu ekber’ izbo policajce nožem a onda ih pokušao ‘dokusuriti’ njihovim vatrenim oružjem

Da mu je suđeno u BiH, Dženan Ćamović bi vjerovatno za svoje ‘terorističke nestašluke’ zadojene religijom, džihadom i ‘Islamskom državom’ dobio uslovnu osudu, godinu dana zatvora sa pravom da kaznu otkupi ili u najgorem slučaju do tri godine. Da je kojim slučajem u USA ambasador Bisera Turković, ona bi kao u ranijim sličnim terorističkim aktima naših bh državljana osudila ‘taj gnusni čin zločina’ ali bi dodala kako se radi o djeci žrtvama rata pogođenim PTS sindromom, te kako to zapravo nije terorizam. Njegovi advokati bi, da mu se sudi kod nas, tvrdili da ‘to nema veze sa islamom’, citirali bi njegovu mladost kao olakšavajuću okolnost za ubijanjem, i Sud bi našao milosti. Takve su naime blage i pogodne kazne za bh državljane povratnike sa ratišta Sirije i Iraqa optužene i osuđene za terorizam u BiH, tako je i Bisera Turković branila bh teroriste prije Ćamovića, i tako na suđenju odbrana bh terorista navodi svoje argumente.

Međutim, teroristu Ćamovića je osudio američki sud koji prema takvim opasnim tipovima nema respekta niti emocija, da je čak i biserna Bisera ovdje, ne bi mu pomogla. Ovaj ilegalni bh emigrant je za pljačku i napad na policajce te za vezu sa terorističkom organizacjom ‘Islamska država’ dobio 30 godina zatvora, uz obavezni izgon iz države nakon što odsluži kaznu. Da ga prebace u BiH odmah, ne bi on svu kaznu ni odležao, imamo mi i za to lijeka : uslovni otpust zbog dobrog vladanja.

Juna prošle godine Ćamović je u vrijeme demonstracija u New York-u iz religijskih pobuda i mržnje napao policajce koji su obezbjeđivali mjesto demonstracija. Prišao je jednom od njih sleđa i ubo ga nožem uvrat a onda napao i slijedećeg. Poslije im je opljačkao oružje i sa njihovim pištoljima pucao na policiju koja ga je uspjela uhvatiti i savladati. Dok je to radio uzvikivao je ‘Allahu akber’ a nakon hapšenja policija je pretresom kod njega našla i materijal ‘Islamske države’ u mjestu stanovanja. Jedan policajac je ostao bez prsta ranjavanjem nožem. Dakle, jednostavnije rečeno Ćamović je bio ‘uspavani vojnik’ džihada koji je ocijenio da je pravo vrijeme da reaguje protiv ‘kršćana’ kako je i postupio. U obrazloženju presude sutkinja federalnog suda u Brooklyn-u Rachel P. Kovner je navela kako je kazna primjerena radnjama optuženog za njegov radikalizam, teroristički akt i džihadističku propagandu.

Uz presudu ovom terorizmu treba istaći još par stvari.

Prvo, ‘Islamska država’ ma kako to tvrdili da je uništena i pokorena, još egzistira i ima je. Drugo, koliko god se religijske vođe, posebno naš sadašnji Reis i Reis prije njega trudili da dokažu kako ovakvi teroristički akti nemaju ‘veze sa islamom i religijom’, stanje u realnosti ih demantuje. I treće, u BiH se iz petnih žila napinju dokazati da naša država nema veze sa terorizmom međutim svako malo vremena nas ‘iznenadi’ neki postupak za terorizam uz tekbiranje i vjerski radikalizam, i neka drugačija mišljenja. ‘Naš terorizam’ na žalost ne ostaje zaboravljen u redovnim izvještajima State Department-a, često na njega upozoravaju i sa web stranica američke ambasade za svoje državljane koji putuju u BiH, dok smo obzirom na broj stanovnika bili među prvim državama po broju vojnika u ‘Islamskj državi’

I što je još tužnije i najopasnije : kod nas u BiH su pokliči Ćamovića zvani tekbiri postali ‘najnormalnija pojava’, dio našeg folklora.

U džamiji, na sahranama, uz optužnice protiv ‘naših’ generala, uz rijetke demonstracije na ulici, uz izborne skupove kao onaj nedavni u Šerićima kod Zenice pri dolasku Bakira Izetbegovića…

photo : osuđeni bh terorista Dženan Ćamović i mjesto napada na američke policajce, Brooklyn New York, arhiv