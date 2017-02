Jednoglasno, svih nas pedeset odlučili smo u ime tri miliona građana : država BiH ide sa revizijom presude protiv Srbije.

Bakir Izetbegović, u maniru oca Alije, javno je predstavio državu BiH u vijećnici u Sarajevu : zaogrnut grupom ljudi okupljenih oko ‘nevladinih organizacija’, njih ravno pedeset, uključujući i Reisa ef. Kavazovića, u ime države BiH pokreću reviziju presude kod Međunarodnog Suda pravde u Haagu devet dana prije isteka roka, i nakon deset godina. I sve pod maskom ‘brige o žrtvama’ a u stvari najviše zbog zbijanja bošnjačkih redova, zbog fotelja i najviše zbog para. Jer, ne zaboravite nacijo čim vidite iza leđa Bakira ‘majku’ Muniru Subašić i Ejupa Ganića, u pitanju je lova.

Devet dana prije isteka roka od deset godina, Bakir Izetbegović pokriven ‘nevladinim organizacijama ‘Pravda za mir’, Institut za izučavanje genocida Sarajevo i ‘Majke Srebrenice’, krenuo je u suludu avanturu, u pokretanje postupka revizije presude Međunarodnog Suda pravde u Haagu iz 2007 godine.

Podsjećamo, po ovoj presudi Srbija nije osuđena za genocid u Bosni u vrijeme bh rata ali jeste za kršenje Konvencija o ne sprečavanju genocida i Sud je ostavio rok od deset godina za izjavu revizije koji ističe 26. februara ove godine, dakle u nedjelju.

Čitavu deceniju nismo čuli ni slova o reviziji, ništa o agentu u postupku iz 2007 Sakibu Softiću, o silnim ekspertima strancima, čak više čuli smo kako se Softić plaća deset i više godina a ne radi ništa, čuli smo kako je jednog od prvih tvoraca tužbe protiv Srbije (Francis A. Boyle) Bakir izričito odbio iako je ovaj upozoravao na nužnost pokretanja revizije još davno i ranije, sad najednom pred sami istek roka za reviziju Bakir je odlučio : idemo sa revizijom. I bi revizija.

Na opskurnom skupu u sarajevskoj vijećnici kome je prisustvovalo po izjavi Izetbegovića pedeset osoba, ‘jednoglasnom odlukom’ zaključeno je da se kreće u reviziju.

Onda, najednom, saznadosmo da su u reviziju uključena sve sama i sve elitna imena međunarodnog prava, da je pare za reviziju dala bošnjačka dijaspora, a najveći ‘crnjak’ od humora je da je čitavu lavinu pokrenula ‘nevladina organizacija’ ‘Pravda za mir’ pod predsjednikovanjem izvjesne starice Fadile Memišević, a glavni sponzor da je Bakir Izetbegović.

Da nije žalosno i tragično da nam državu predstavlja jedna nevladina udruga, bilo bi tužno.

Onaj ko nije odgledao intervju sa gospođom Fadilom predsjednicom bh najvažnije udruge kod Senada Hadžifejzovića 17. ovog mjeseca može to još učiniti, neka se i sam uvjeri.

Fadila ništa ne zna, čak je i vispreni Hadžifejzović dao javno do znanja da je neće pitati ‘svašta’ a imalo se toga dosta. Šta će drugo, da je kojim slučajem htio, tek bi imali šta i saznati. Ovako, sve je pod maskom tajnosti, ništa ne može reći o ‘novim činjenicama i dokazima’ da ne bi ugrozila postupak, tajno je ova organizacija održavala sastanke i pripremala reviziju, putovala sa Munirom Subašić u Haag i sve tako i u tom stilu. Kao da se radi o odbrani Nasera Orića a ne o državi BiH.

Iako nikada i nigdje nisu pominjani, saznadosmo već slijedećeg dana po sastanku u vijećnici da će u tim biti uključeni sve sami međunarodni eksperti, da agent BiH Softić ima ovlaštenje iz 2007 koje je još na snazi i mediji navališe na poslasticu.

Srbi se ljute, Bošnjaci likuju, Bakir ‘cvjeta’. Neda on Bosnu i brine o žrtvama.

Niko više ne spominje šta se čekalo sa revizijom deset godina, šta je sa parama koje je Softić uzimao kod Fadile i njene ‘nevladine’ organizacije pred redovne plate, čak više niko ni ne spominje otkud sad najednom BiH ima ‘nove činjenice i nove dokaze’ kad ih nije imala do jučer. Niti iko priupita Bakira ako već Softić ima validno punomoćje, zašto je sa njim oktobra prošle godine sačinio ugovor o djelu po kojem se Fadila Memišević obavezala isplatiti ovom agentu 150.000 KMa za prikupljanje novih dokaza za reviziju, od čega je ‘isplaćeno 30.000 KMa’ kako je novinarima pet dana ranije potvrdila Memišević, ‘a ostatak kad podnese nove dokaze i činjenice’?

Ili, kako će Bakir ostvariti najavljeni angažman četvorice stranih stručnjaka, ko će njima dati punomoćje?

Bakir ili Fadila?

Bilo ko da ih ovlasti osim predsjedništva BiH pokazaće da je u pitanju klasična lakrdija i veliko je pitanje kako će se ovi eksperti uključiti u postupak bez legalnog i zakonitog ovlaštenja. Od predsjedništva takvo ovlaštenje neće i nisu dobili pa je čak i ovaj sastav aplikacije za reviziju koji su sačinili pravno ne važeći.

‘Nove činjenice i novi dokazi’ na koje se Bakirovo društvo poziva su već odavno viđeni i prepoznatljivi u medijima (suđenje Mladiću i Karadžiću), a oni najvažniji dokazi već su odavno poznati Haagu i Haag ih nije razmatrao ni u prvostepenom postupku a neće ni u reviziji. To su odluke najvišeg političkog i vojnog vrha Srbije o vojnom angažmanu Srbije u bh ratu, a što je maknuto iz dokaznog postupka po dogovoru Haga i Srbije radi kooperativnosti i suradnje sa Haagom. Na koje Bakir računa uzalud i najviše.

Zato jer, ako bi se Srbija proglasila odgovornom za genocid, onda bi morala plaćati i ogromnu reparaciju /odštetu/, na što se najviše cilja. Sa takvom odlukom, Bakir bi Srbiju mogao ucjenjivati decenijama, tolike pare Srbija nema niti će ih ikada imati. Zato, čim vidite ‘majku’ Muniru iza leđa Bakira i uz nju Ejupa Ganića, znajte da se ne radi o borbi za žrtve, radi se o parama. Nešto slično Munira Subašić već deset godina pokušava ostvariti sa tužbom ‘u ime majki Srebrenice’ kod sudova u Haagu, gdje vodi sporove i protiv Holandije i UNa, Bakir ‘plaća’ advokate. Sa tuđim parama.

Imena stranih stručnjaka koji se ‘planiraju’ uključiti u postupak revizije su impozantna.

Grupa advokata i pravnih eksperata, u sastavu David Scheffer iz SAD-a, Phon van den Biesen iz Holandije, Francuz Alain Pellet te Italijan Paolo Palchetti, ‘najvjerovatnije će biti u sklopu ekspertnog tima koji će zastupati Bosnu i Hercegovinu pred Međunarodnim sudom pravde u predmetu BiH protiv Srbije’ a dok se to ‘najvjerovatnije’ ne ostvari, ostaje ‘naš’ Sakib Softić i ‘naša’ Fadila Memišević.

U ‘eksperte’ najvjerovatnije upada i lovac na Haag Vasvija Vidović, stari znanac AIDa i Alije Izetbegovića, zna ona nanjušiti lovu, dok je od ‘stranaca’ najeksponiraniji David Scheffer. On je inače i profesor međunarodnog prava na više Univerziteta u Americi i jedan je od učesnika u stvaranju Međunarodnog Tribunala u Haagu kako onog za Yugoslaviju tako i onog za ratne zločine Crvenih Kmera u Kambodži, te je jedno vrijeme bio i savjetnik savjetnik Madeleine Albright, u vrijeme dok je ova vremešna gospođa koja je najavila prelazak na islam služila kao ambasador u Ujedinjenim nacijama.

Gdje i kako ga Bakir ‘iskopa’ nakon deset godina i koliko će sve to skupa koštati, nikoga ne zanima. Fadila Memišević se ne brine za lovu. Iako kaže da je najviše para dobila od Bošnjaka Sjeverne Amerike, ne krije kako joj ponekad ‘prebaci’ koju marku i Bakir, kao 1,5 miliona KMa oktobra prošle godine.

Ovim cirkusom Bakir je isplanirao ‘jednim metkom’ ubiti dva zeca. Ojačati svoju poljuljanu poziciju i prikazati se borcem za žrtve i već poznatim ‘bošnjačkim patriotizmom’. A koliku će štetu nanijeti državi Bosni nije niti će ikad izračunati.

Bh marva od naroda se sada ima čime zabavljati sve do izbora, budući da će revizija potrajati godinama.

Ali, Bakir je ‘opalio’ ovim svođenjem države BiH na razinu udruge Fadile Memišević jedan metak i prema Republic Srpskoj, usljed čijeg praska profitira jedino Milorad Dodik. Naime, svi Srbi u bh institucijama već najavljuju snažnu reakciju na svim nivoima vlasti, šta će od svega toga ‘ispasti’ ostaje da se vidi, a neće ‘ispasti’ dobro. Umjesto potrebnim državnim poslovima, bavićemo se ‘našima’ i ‘njihovima’, pitanje je veliko kako će se vlast i održati poslije ovog postupka i ko će sve u vlasti u buduće i participirati.

Jer, ovaj puta, iako je računao na podršku međunarodnih faktora i ambasadora, te podrške nema. Čak više, bilo je i javnih preporuka da se ne ide u reviziju jer da je to jalov i izgubljen posao koji će samo još više podgrijati i rasplamsati ionako zapaljivu situaciju u BiH i FBiH, kao što je to učinio Jonathan Moore ispred OSCEa i neki drugi međunarodni radnici, sugerišući da je sasvim normalno da se ide u postupak revizije ako za to ima uslova, ali da treba sagledati i posljedice ‘ako revizija bude odbijena’.

Međunarodni Sud pravde je do sada imao samo tri slučaja revizije i nijedna nije usvojena. A i kako će isti Sud odlučiti drugačije nego je to učinio prvi put. I to još nakon deset godina.

Posebno kad nema nikakvih novih dokaza ni činjenica, i kad je upitno i ovlaštenje i agenta u postupku i pravnih eksperata.

Ugledni David Scheffer je poznato ime međunarodnog prava koji se odlično ‘nosio’ sa Crvenim Kmerima u Kambodži. Međutim, ne zna on još ‘naše Crvene Kmere’.

Evo mu prilike da ih upozna. I da zgrne ogromne pare.

Ako Sud i odbije reviziju, i on će kao i Bakir moći mirne duše to pojasniti ne pravno, jer sve je ovo više politika nego pravo, ovako : ‘probali smo sve što smo mogli, Sud je nažalost odlučio drugačije’.

ANTRFILE: zvanična državna korespodencija kurirskom vezom

Da je Bakir Izetbegović odavno BiH sveo na privatni Sultanat, da je pored Dodika još veći i ‘žešći’ inicijator kriza i privatizacije države, pokazuje i njegov postupak od jučer. Ministar vanjskih poslova BiH Crnadak je prema pisanju medija uputio pismo Haagu u kojem je Sud izvjestio da Sakib Softić nema ovlaštenja države BiH u postupku revizije, međutim pismo nije stiglo u Haag putem ambasade budući da je ambasadorica BiH Mirsada Čolaković po zahtjevu Bakira Izetbegovića stopirala to pismo, a znamo da države takvu zvaničnu korespodenciju ostvaruju preko ambasada. Ministar je kako je izjavio ‘uručio pismo drugim putem’, a najavio skupa sa srpskim članom bh Predsjedništva Ivanićem konferenciju za štampu u Banja Luci za sutra, 19. februara, gdje će javnost upoznati o antiDaytonskom djelovanju Izetbegovića i njegovim paralelnim organima. Nije pojašnjeno kako je ministar uručio ovo pismo na drugi način, jedino možda ‘kurirom’.

photo: jedan dio učesnika savjetovanja o reviziji u Sarajevu, 17.02.17