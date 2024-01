predsjednički izbori u Americi 2024 : u zemlji sa više od 300 miliona stanovnika nema ‘normalnog kandidata’ za predsjednika, Amerika po svoj prilici nastavlja istu staru priču sa isluženim i senilnim kandidatima Joe Biden-om i Donald Trump-om !?

U svojoj dugogodišnjoj demokratskoj i liderskoj istoriji Amerika nikad nije imala lošije predsjednike od sadašnjeg (Joe Biden) i prethodnog (Donald Trump), kakve su prilike i nagovještaji i ove 2024. godine u predsjedničkim izborima jedine dvije političke stranke planiraju u osvajanje Bijele Kuće sa istim kandidatima.

To će dodatno urušiti međunarodni ugled Amerike koji je već dobrano poljuljan kao što je već pod upitnikom i liderstvo ove svjetske sile u svjetskim odnosima i događajima, dok će kod kuće i među građanima još više porasti nezadovoljstvo i produbiti ionako podijeljeno stanovništvo.

Dodatnu težinu i krizu u ovim dolazećim izborima dali su svakako ratovi u Ukrajini (gdje je zapravo Amerika neformalno u ratu sa Rusijom uz Ukrajinu) i u Palestini (u kom ratu neskriveno podržava i pomaže Izrael) iza kojih nema dileme stoji i politikom i logistikom Amerika i njena vanjska politika, koji ratovi su poprilično iscrpili i finansijski i politički njene građane čijim parama se i vode ovi ratovi bez njihove volje i odluke.

U Zemlji, podijeljenost i građana i biračkog tijela nije nikad u istoriji bila više izražena kao danas ali ni Demokrate ni Republikanci ovaj problem namjerno ne vide i kampanja za predsjedničke izbore uprkos negativnim anketama i mišljenjima građana pokazuje da će se i ovaj put kao i prethodni, kao kandidati na glasačkim listićima pojaviti isti tipovi : Joe Biden i Donald Trump. Stoga je sve otvorenije pitanje čak i pored podijeljenih i cenzurisanih medija kuda ide Amerika i da li među više od 300 miliona ove velike sile i države ima uopšte ‘normalnih’ i pravih kandidata koji bi mogli prekinuti ovaj niz biranja istrošenih pa i korumpiranih likova koji su načisto svojim politikama i vođenjem države ogadili i državu i američku demokratiju?

No, na to jednostavno a logično pitanje nema odgovora. U komplikovanom i kreiranom izbornom sistemu države gdje se u vlasti smjenjuju samo bogati tajkuni iz jedine dvije a skoro iste političke opcije u vlasti koje zapravo ne odabiru građani već moćnici snažnih kompanija koje drže zemlju kao taoca i pljačkaju njen narod, teško da će se išta promijeniti. Podsjećamo, po izbornim pravilima iako građani biraju predsjednika, po sistemu elektora to pravo pripada njima tako da iako neki kandidat ima više glasova ne mora značiti da je pobjednik. Elektori o tome odlučuju a zna se, oni su izabrani po sistemu ugleda i bogatstva i faktički njih 250 odlučuje konačnog pobjednika. Ako se ne mogu dogovoriti onda to odlučuje vrhovni Sud koji je također predmet kritika u izboru i postavljenju, budući da se popunjava onako kako pokažu izbori i izborni pobjednik.

Dakle, Amerika je ponovo pred istom dilemom : da li birati starog, senilnog i totalno izgubljenog Biden-a Demokratu ili Republikanca strogog desničara i influencer milijardera? Koju god opciju da uzmu država i njeni građani, u nezavidnom su položaju, između dva zla neće se i ne može se izabrati ništa dobro. Ista stara priča se nastavlja. Dok je beskućnika sve više, dok plate i benefiti radničke klase stagniraju i ne podmiruju ni minimalnije ljudske potrebe porezi se stalno povećavaju a grupa od 1% miljardera se enormno bogati na račun sirotinje, dok domaći terorizam uzima sve više maha u kojem se građani ubijaju kao glineni golubovi narod je na to već naviknut jer država ništa ne poduzima u tom problemu a svaki dan se puca i ubija po školama, bogomoljama i trgovinama, dok cijene rastu u nebo a socijala postaje sve manja i sve je više ‘čopaju’, dok velike korporacije diktiraju i hranu i zdravlje i lijekove, Biden troši pare građana nemilice za Ukrajinu ili Izrael pravdajući to ‘borbom za bezbjednost zemlje’ kao što je njegov prethodnik Trump grabio lovu za svoje kompanije umjesto za ratove. I oba ističu kako su ‘spasioci’ Amerike.

A oba joj ‘rade o glavi’.

Cirkus u komitetima Kongresa ili Senata protiv obojice pa i neki sudski postupci protiv Trumpa dodatno svojim ‘istragama’ dolijevaju ulje na predizbornu vatru, zabavljaju narod dajući promociju ‘istraživanima’, jer unaprijed se zna da od tih performansi nema nikakvog sidskog epiloga niti će ga biti. Birati ovakva dva metuzalema koji su skoro zakoračili u devedesetu godinu života i zabavljati narod sa njihovim fizičkim i mentalnim sposobnostima dok oni permanentno ratuju parama naroda a van države je prava pljuska i narodu i demokratiji i ugled Amerike je pred velikim iskušenjima, liderstvo je odavno poljuljano pa i izgubljeno u Svijetu.

Krajnje je vrijeme da se Amerika pogleda u ogledalo. Ali i ono je odavno i na žalost – napuklo.

photo : Donald Trump i Joe Biden, arhiv