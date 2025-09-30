SLIKA I PRILIKA BH PRAVOSUĐA : Razim Halkić SDP parlamentarac, napasnik sopstvene žene, Bošnjak, Hrvat i član izvršnog odbora Medžlisa u Cazinu i presuda za korupciju i kriminal Kantonalnog Suda u Bihaću

Zbog korupcije i kriminala iz 2022 (krivično djelo trgovine pozicijama utjecajem uz nagradu i naknadu) Razim Halkić bh parlamentarac je pred Kantonalnim Sudom u Bihaću danas nagrađen i spašen. Prvostepena presuda Osnovnog Suda u Bihaću kojom je tobože osuđen za teško koruptivno djelo uslovno na devet (9) mjeseci uz rok kušnje ili uzdržavanja od činjenja krivičnog djela od (5) pet godina, izmijenjena je presudom Kantonalnog Suda tako što je uslovna osuda smanjena nagradom uslovnom-osudom od šest (6) mjeseci i (2) dvije godine kušnje. U prijevodu : nećeš u izrečeni zatvor ako u roku od dvije godine ne počiniš krivično djelo. Višem Sudu Kantona je bila prva ‘osuda’ preoštra i nesrazmjerna krivičnom djelu pa ga je ‘uslovio na kraće’. Da čovjek ne čeka toliko do slijedećeg kriminala. Podsjećamo da je riječ o famoznoj korupciji o kojoj se bruji i zuji u BiH decenijama, a ovamo ‘ispade’ : nemoj Razime, boga ti raditi ove nestašluke bar par mjeseci ili godina.

Naravno, Sud je ovdje našao mnogo ‘olakotnih’ a malo, reklo bi se nimalo ‘otegotnih’ okolnosti jer ova presuda je nažalost slika i prilika bh pravosuđa. Nije Razim bilo ko, ej! SDPovac je i njihov parlamentarac u Sarajevu a tamo je ‘šljego’ jer se izjasnio Hrvatom i tu je itekako potreban. Da u ime Hrvata glasa kao Bošnjak, kad zatreba a Hrvati ‘ko levati’ ne mogu tu ništa. Propisi u BiH kažu da se može nacionalnost promijeniti svake dvije godine, kako se i mijenja uz svake dije godine kad aimamo izbore, sve od potrebne nacionalne krvne slike u mandatima. Po kojem se u Republici Srpskoj, primjera radi, Nina Bukejlović presvukla u Bošnjakinju, po kojem je Dragana Čavka također postala ‘prava’ Bošnjakinja a ne ostala Srpkinja, ili Haris Pleho i Rasim Smajić pretumbali se iz Bošnjaka u Srbe pa u bh Parlamentu ‘zastupaju srpske interese’. Šta znam, ima toga koliko hoćeš nije Razim ‘repa bez korjena’, evo još malo. Goran Opsenica Srbin je po potrebi postao Hrvat, Zulfikar Handukić se u Bihaću iz Bošnjaka vinuo među Hrvate (iz US Kantona ima najviše Hrvata u bh Parlamentu, blago Hrvatima) da ih tamo predstavlja, u Posavini je Elvis Živković nekadašnji Hrvat izrastao u stasitog Srbina i onda se pojavio u Domu naroda bh Parlamenta …

Nije Razim samo poznat jedino po hrvatskoj nacionalnosti, ima on još zasluga dobričinstva i ljudskosti iskusnog bh političara. Zna recimo da premlati sopstvenu ženu što je i učinio, zna i zaposliti ljubavnicu što je također uspješno odradio postavljajući je na mjesto direktorice jednog Doma Zdravlja u Krajini, ali to nisu uopšte krivična djela već također potreba svakog pravog vjernika muslimana. Za takve zasluge je opet nagrađen jer je predodređen za dobra djela i nagrade tako što je kao ‘žestoki’ SDPovac imenovan i u izvršni odbor Medžlisa u Cazinu. Zbog toga ovakvu ‘presudu’ Razimu Halkiću treba posmatrati malo drugačije, sudska riječ je zadnja i ona se ne komentariše već analizira. Razimu nije izrečena mjera zabrane bavljenja politikom jer on je ogledalo bh politike na koju misli bh pravosuđe a presuda Razimu ogledalo bh pravosuđa. Ta mjera bi bila sasvim pristojna i adekvatna kriminalcu Razimu, međutim ne može Sud tako, mora paziti na dobročinitelje i patriote ove države, još i uzorite vjernike. Jer, da je kojim slučajem takvu mjeru izrekao, onda bi se sudačka odluka i mogla nazvati presudom. Ovako, to je očinski i vjerski ukor nestašnom dječaku Razimu. Zbog čega je i CIK ostao ‘uslovno’ zamrznut, ne može ga udaljiti iz fotelje Parlamenta jer je ‘kažnjen uslovno’ a ne zatvorom, što propis za smjenu mandata nalažu.

Krug od istrage i optužnice iz nekadašnje ‘afere Razim’ pa do presude i fotelje je tako ovim zatvoren. Razim ostaje da uživa i da se zabavlja korupcijom i blagidetima političara statistika će (i već jeste) ubilježiti još jedan uspješan riješen predmet korupcije.

‘Presuda’ (p)ostaje kao pravi podsticaj za neke buduće korupcionaše u politici i vlasti.

photo : Razim Halkić SDP bh Parlamentarac, arhiv