BiH MEĐU PRVIMA U EU PO KORUPCIJI, prvi smo i po njenom zataškavanju i razvodnjavanju : ‘Poskok’ kao deponija zaborava predmeta ‘visoke korupcije’

– Federalni, posebni odjel za suzbijanje korupcije i organizovanog kriminala ‘Poskok’ oformljen u okviru federalnog tužilaštva i Vrhovnog Suda BiH, pompezno se najavljivao godinama, prije nekoliko mjeseci natezanja, razvlačenja pameti i politike otpočeo je sa radom nakon 11 godina od donošenja zakona o njegovom ustrojstvu. Sama po sebi činjenica da je bh vlastela više od decenije odugovlačila sa aktiviranjem i radom ovog odjela govori koliki je interes bh društva da se uhvati u borbu protiv ovog najvišeg i najorganizovanijeg kriminala u BiH po čemu smo evropski šampioni i favoriti. Po navodima CPI, ‘Transparency International’ organizacije koja se bavi praćenjem rada korupcije u vrhu države, za 2024. godinu smo u inedexu percepcije korupcije zauzeli slavno 114 mjesto od 180 zemalja Svijeta, ‘bolje’ od nas po korupciji i organizovanom kriminalu su jedino Bjelorusija i Rusija.

– Jasno je zbog čega su neumoljivi ovi podaci. BiH se decenijama bavi sitnim predmetima korupcije kao što su mito policajaca od 20 KMa ili sječom drva siromaha u državnoj šumi a svjesno i namjerno se zaobilaze teška koruptivna i druga krivična djela ‘kapitalaca’, među kojima ima podosta onih u samom vrhu vlasti. Iako je ‘Poskok’ otpočeo sa radom prije tri-četiri mjeseca, već se u startu vidi odnos vlasti prema ovoj ‘agenciji’ koja će, kakve su prilike postati skladište i deponija za ‘visoku korupciju’ gdje će predmeti čamiti u ladicama dok se ne zaborave ili ne zastare. Odjel je vlast smislila kao masku za nerad, jer već se voditelj tog odjela oglašava kako mu ‘nedostaje kadrova’, kako mu se dodijeljuju i ustupaju predmeti visoke korupcije a sistematizacija nije još popunjena, u odjelu radi svega šest tužilaca umjesto predviđenih devet. Više od deceniju ‘Poskok’ nije zaživio jer ‘nije bilo adekvatnog prostora’, pa onda ‘nije bilo para’ da bi sada, kad je vlada obznanila da ‘Poskok’ radi punom parom došli do toga da nije čak ni sistematski obezbjeđen a predmeti samo dolaze. Od prvobitnih predviđanja da će se ‘Poskoku’ ustupiti oko 300 predmeta ‘vosoke korupcije’, već smo došli do broja od preko 700 ustupljenih predmeta, na što se već žali šef ovog odjela tužilac Hrvoje Čabrajić.

– Vlada Nermina Nikšića je aktivirala rad ‘Poskoka’ nakon 11 dugih godina natezanja i dugovlačenja, znajući unaprijed šta radi. I naravno, za ‘probijanje’ ovog roka optužila SDA vlast. Skinula je sa sebe odgovornost a onda će zapuštanjem i nebrigom, sve što ne valja ostati na ovom Odjelu. Pametno i političko-populistički perfektno odrađeno, ali opet sa istim i jedinim ciljem – da se što više razvodne i zataškaju teški slučajevi korupcije, koja stanuje i u krilu SDP partije i vlade Nikšića a da vlada ‘pokupi kajmak’ dobrote i brige za red i zakonitost u državi. Zasigurno se već može posumnjati u dobre namjere vlasti i njenu želju da se zaobiđe korupcija ‘velikih riba kapitalaca’, tako da se može komotno reći da je akcija vlasti kodnog naziva kojeg smo sami osmislili ‘Whitewash’ (bijeljenje, ispiranje …) već u toku. Vrhovni i drugi Sudovi te tužilaštva su se tome pridružili pa se tako donose ‘rješenja o nenadležnosti’ ili ‘rješenja o ustupanju na postupak’ Poskoku i to onih predmeta iz samog vrha bh korupcije u vlasti. Tako smo poslije bombastičnih akcija borbe protiv korupcije nadahnutih naziva kao što su ‘Incitat’ (konj kojeg je rimski car imenovao senatorom, op. Cross), ‘Koverta’, ‘Kavez’, ‘Index’ i njima slični, došli do ove naše osmišljene akcije, čisto radi toga da ostanemo u ‘trendu’ organa gonjenja.

– Ne znamo koji bi originalniji naziv osmislili, jer samo na nekoliko ‘teških’ predmeta koji paraju oči i uši bh građana, koji su umjesto da već budu završeni a kriminalci osuđeni, ‘prebačeni’ u ladice ‘Poskoka’, vidi se kako će se ti predmeti obrađivati . To su, samo primjera radi neki od njih jer sličnih ima mnogo. Eto, tu je završio krivični postupak protiv bivšeg predsjednika Suda BiH Ranka Debevca, sudije Španca i Bosanca (ima dvojno državljanstvo, op Cross), pa predmet optuženog načelnika opštine Trnovo Ibre Berila koji je iz zatvora odnio pobjedu na zadnjim izborima, pa šta znama tu su predmeti protiv ministara sadašnje vlasti ‘trojke’ Bojana Bošnjaka i Adne Mesihović i mnogi drugi slični samo po korupciji, yloupotrebi i po tome što su optuženi u foteljama vrha vlasti. Oči su uprte u ‘Poskok’ i zbog predmeta ubistva Dženana Memića koji se zataškava devet i više godina jer i ovaj ‘vruć krompir’ će najvjerovatnije završiti u njihovoj ‘rerni’ a zna se i vidi da je u ubistvo ovog mladića uključen sami vh vlasti SDA.

– Pored navedenih problema ‘Poskoka’ valja istaći i ovo. Njegovo djelovanje je predviđeno samo za teritoriju Federacije BiH što znači da je korupcija u entitetu Republike Srpske van njegovog domašaja što je opet nakaradno a sasvim ‘normalno’ u bh državi, dok se, iako rad još nije u cjelosti zaživio, vode polemike i oko njegove spremnosti da djeluje u Hercegovini. Da ne kažem ‘Herceg-Bosni’.

Čija je onda, zmija poskok i koga će ujesti ?

photo : šef federalnog ‘Poskoka’ Hrvoje Čabrajić, arhiv