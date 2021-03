Ili : dokle vrelom vodom zalivati kaktuse?

***

Vodu hladi, vodu sladi

Ako je Alija Izetbegović rekao da, citiram : “Ako hoćemo BiH onda ne smijemo previše pocrtavati nacionalno pitanje. Trebamo pokušati biti, ako je moguće, Bosanci što više”. (Govor u sarajevskoj Zetri, 2.10.2002), a jeste, to ponavlja i Sin Mu Bakir, zašto smo i kako smo na prijedlog familije Izetbegovića bez referenduma jedinog zakonskog puta promijenili naciju, postali Bošnjaci preko noći a onda to digli na pijedestal i nacije i vjere i države, na prvom i zadnjem Bošnjačkom Saboru septembra 1993. godine? Kontam, zašto onda i tada nismo (p)ostali Bosanci, sad bi nam bilo puno lakše da razumijemo Ivanu Marić, Bakira Izetbegovića ili da bez trunke grižnje savjesti začepimo usta Miloradu Dodiku, ovako : ‘začepi Bosanac’. A lakše bi i primili k srcu i svu medijsku mašineriju i kamaru ratobornih i radikalnih botova SDA sa ‘Hižaslavom’ Mustafom Cerićem, glasnonovogovornikom Islamske Zajednice BiH na vrhu te piramide.

Znam zašto ali ne kontam da moramo uvijek ‘paliti kasno’ i ‘na guranje’, plus pride posipati pepelom mudrosti najmudrijeg od svih mudraca Svijeta, sebe dovoditi u poziciju da nam svako može reći da pričamo jedno a radimo drugo. Mislim, ono ‘na sabahu jedno, oko akšama drugo’. Prevedeno na bosanski : ‘odi mi dođi mi’.

I, naravno, treba to reći, za Bosance nema više mjesta u državi Bosni kad ih nema u Ustavu i Zakonu. Još kad je došao vakat da se u knjigu rođenih kao Bosanac možeš upisati samo na osnovu sudske presude, onda pozivanje na ‘bosanstvo’ dođe kao naše klasično podjebavanje stvarnosti, u kojoj nam je pod tom imenicom preostao jedino život na vlastitu odgovornost ili kao literarna ili diplomatska igra. U samo zadatim situacijama i po potrebi, u dijaspori obavezno.

Da smo na vrijeme ‘krečili’ ne kažem da bi svi Srbi i Hrvati listom postali Bosanci, ali bi ih sigurno bilo više nego što imamo danas Bošnjaka srpske vjeroispovijesti ili Bošnjaka Katolika.

***

Jadi starog Reisa

Ako nam je Reis ef. Kavazović sa tajnog vjerskog puta potpuno i javno prešaltao na jednopartiski (SDA) politički žargon ne/miješanja u sve pore društvenog i državnog života u BiH i u Regionu, svuda gdje ima Bošnjaka (a ima ih mashanllah) izjavom (“Eto, pravi se dom za majke Srebrenice, koje nemaju nigdje nikoga u Potočarima. Kad njih pokopamo, pitamo li se što ćemo. Ne, glumimo nekakve multietničke stranke po Sarajevu… Jad i velika tuga..’ avaz 08.03.2021. nakon što je predsjednik SDPa odbio potpisati izjavu-deklaraciju o Srebrenici) a jeste, dokaza osim ovakvih ima još od govora 2016. u Švicarskoj i harama za sve koji glasaju za Vlaha u Srebrenici, pitam se zašto nije i ovu mudrost ubacio pod tačku 11. u Izjavi-deklaraciji koju je sročio skupa sa Zlatkom Lagumdžijom “slučajnim prolaznikom” u cilju spašavanja Izetbegovića umjesto Srebrenice?

Znam zašto ali ne kontam da može sa tako odgovorne i značajne funkcije da zaliva kaktuse vrelom vodom kad bi morao znati da će se osušiti ma kako bili otporni na vrele temperature.

Možda da dokaže da sto puta izgovorena laž jednog dana postane istina!? Ili da popljuje bh inteligenciju uključujući i onu za njega najvažniju – Bošnjačku?

Jok, nema od toga vajde. Tuga i jad pregolemi, starog Reisa.

Za početak, mogao bi umjesto podpredsjednika Sabora IZa, najvišeg organa ove vjerske zajednice Bošnjaka postaviti nekog drugog umjesto što je ustoličio podpredsjednika SDA Softića, imamo mi predsjednika partija više od stotinu. Ovako se samo izblamirao i ubacio u vrtlog ‘političkih populista’, u glib je povukao i Srebrenicu nažalost, jer sve pare predviđene i ‘usječnen’ ovom deklaracijom će otići na još koju džamiju koja će biti nova a prazna ili na plastenike, freze i bolesne junice odabranima. Ali, više od toga, zakasnio je 27 godina. Dok je on Srebreničane razvozio autobusima i smjernicama SDA po brdima oko Sarajeva i Tuzle (priupitaj Emira Suljagića direktora Potočara ili proguglaj nekadašnje kolumne ovog novinara i barabe političara), nije više nikog ostalo kome će ova pomoć pripasti. U Srebrenicu se, da ponovim po stoti put, zahvaljujući ovakvim i sličnim ‘izjavam’ vraćaju samo mrtvi. Nakon teške i duge identifikacije.

A Radončić Fahrudin, pitate se, zašto je on ‘uhvatio’ hvaliti Reisa zbog ‘izjave’ koju je donio a nije ju potpisao kao ni Nermin Nikšić? Ma hajte molim vas, što bi rekao Željko Komšić kojeg tamo na sastanku nije bilo ni u sekretarici, pa ovo mu je jedina šansa da ‘pređe džamijski prag’, hoću reći da se dokaže pravim Bošnjakom i uzoritim džematlijom, SDA ga vazda proždire jer se ne slika po saffovima kao Bakir a hoće ‘da liči na svoj narod’. Ko bi to propustio, posebno kad opet u BiH stižu izbori 2022 a u Sarajevu još niko nije dokučio da li je on i njegova ‘budućnost’ u vlasti ili je opozicija.

***

Fino svira baš me relaksira

Nema zemlje na Kugli Zemaljskoj kao što je Bosna, primjera za to ima na pretek. Od Mjesnih Zajednica do BH Predsjedništva.

Znam, druge države nemaju Dodika, Čovića, Peđu Kojovića i štaznam kojeg bih još izdajnika naveo a da se ostatak ne naljuti, ma reći ću jednostavno : drugi nemaju čak ni Dayton, to pravno državno čudo od Ustava i propisa od kojeg sve izvire i gdje sve rijeke utiču, ali nacijo, drugi nemaju ni Bakira Izetbegovića ili Šefika Džaferovića pa opet nekako preživljavaju. Države ‘rade’.

Kod nas je sve kako bi to fino pojasnio ‘Hižaslav’ Cerić ‘upside down’, izvrnuto ali fino složeno, baš po sistemu ‘što budalastije to bolje’.

Bez ikakve potrebe cijela država ustala u odbranu Fadila Novalića nelegalnog premijera i pljačke 10,5 miliona KMa, sve skupa sa advokatima bivšim agentima AIDa, kad se unaprijed zna da će Fadil dobiti ‘potvrdu o poštenju’, čak više, dobio ju je istog trena kad su prije osam mjeseci i Reis, Bakir dreknuli ‘to je udar na Bošnjake’ nedamo ‘našeg’ Fadila. Biće na kraju tresli su ‘Osmicu’ a preporodio se Novalić.

Kladio bih se u pet hiljada ruskih vakcina da se presuda već zna. Advokati su provodili svoje istrage, Bakir je ustvrdio koliko je kineskih respiratora u Evropi kupljeno istih kao ‘Fadilovi’ i svi ‘rade’, niko nije istražio kuda se lova prebacivala i šta je zapisano u telefonu Asima Sarajlića, te ko je tajanstvena ženska osoba inicijala S.I. koja iza svega potajno stoji i smiješeći se posmatra rad našeg pravosuđa, šta onda ostaje sudijama nego da Fadila oslobode. Evo, on nije rasčistio ni sa respiratorima a već nabavlja vakcine, prvo je sačekao da se malkice osveti pa da crkne što više nedužnih, ali ono najglavnije : tužilaštvo je u startu fulalo zato su advokati ovako glasni. Optužnica je tako napisana da sud neće moći ništa utvrditi, tako se radi. Onda će mo imati već poznato : Tužioci – mi smo optužili a Sud oslobodio, Sud će reći nema dokaza, i nikad nećemo saznati da li respiratori vrijede za dvojicu ili trojicu niti će se poslije iko upitati ako nije Novalić, je li neko drugi odgovoran za ovaj javašluk i kriminal za udžbenike korupcije.

Za to vrijeme, kažnjen je jedan granični policajac jer je uzeo 50 KMa mita, koruptivni tužioci tipa Mihajlovića ili Goran Salihović još uvijek primaju platu evo dvije godine i dolaze umjesto u Tužilaštvo na Sud, po nakaradnim optužnicama, a Bakir i Čović se svako mjesec dana sastaju i ‘relaksiraju odnose’. Između njih dvojice i odnose sa međunarodnom zajednicom.

Niti ima Izbornog Zakona, niti se zna šta će biti sa igrokazom u Mostaru.

Međunarodni predstavnici otvaraju nove urede za borbu protiv korupcije a Dodik nove referendume i sad imamo pored onog u Sarajevu još jedan u Goraždu, te kao u coroni, svu krivicu svaljuju na narod. ‘Vi ste ti koji mogu tražiti …’ bla, bla, bla… Dok se svako malo vremena ‘sastanu’ sa ‘liderima’ koje bi ‘narod trebao smijeniti’. Poslije druženja uredno ih na ‘fejsu’ opomenu kako su zabrinuti i kako se ‘zalažu za puni suverenitet države Bosne’ kojeg upravo oni potkopavaju održavajući ‘korumpirane’ lidere na vlasti.

A Svjetske Banke i Međunarodni bankarski fondovi filaju naciju sa ‘pozitivnim kreditnim rejtingom’. Uzmite još, zaduživajte se, šta čekate.

Narod i direktno i indirektno pozivaju na ulice. I američki i britanski ambasador, narod je pozivao čak i bivši ministar policije Dragan Mektić međutim narod neće u bunt i promjene. Narod hoće ovo što ima.

Narod je načisto relaksiran kao i ‘njihovi lideri’ i zato bi umjesto političara uredi za korupciju trebali ispitivati korumpiran bh narod, političare ostaviti na miru.

Pitam se zašto smo toliko relaksirani, opet, kontam, ne bi valjalo da je drugačije. Znam ja nas….

***

Gdje god nađeš zgodno mjesto, zas(l)adi po ambasadi

Nakon što su bh mediji ‘potopili’, ‘ugušili’ Milorada Dodika, Milorad je skupa sa Šefikom i Željkom nikad svježiji zasjeo pa fino presudio : BiH otvara novih 7 sedam ambasada. U Republici Keniji (Nairobi), Slovačkoj Republici (Bratislava), Federativnoj Republici Brazil (Brasilia), Narodnoj Demokratskoj Republici Alžir (Alžir), Kraljevini Maroko (Rabat), Republici Azerbejdžan (Baku) i Republici Tunis (Tunis).

Ejvala. U budžetu BiH nema ni jedne KM za corona pandemiju ali izgleda da će biti za nove bh ‘predstavnike’, da imaju gdje da nas predstave. Ovom zajedničkom uspjehu bh Predsjedništva treba dodati i konzulat u Novom Pazaru koji samo što nije otvoren, jer i to je jedna vrsta ambasade, a i druga je i ‘važna’ država taj Sandžak. Eto prilike da Bisera Turković ubaci još kojeg iz siromašne familije diplomata, a neće ostati kratkih rukava ni Dodik niti Komšić. Znam da su nam ove nove destinacije važne ali ne kontam zašto samo toliko, mogli su i trebali izmisliti još desetak, jer nema komada Zemljine Kugle gdje ‘naših’ nema, ambasade se zbog nas i otvaraju i zatvaraju.

Pa neće valjda o vakcinama, jašta!

I da, kažu biće neka vježba na Manjači. U Republici Srpskoj, a održaće je neka vojska. ‘Naši’ kažu NATO, Dodik veli Srbija i ‘zajedničke oružane snage BiH’, Komšić šuti ‘ko zaliven.

Opet ne saznadosmo da li je to ili nije APN, ali rekoše da će tu biti i vojska iz Srbije.

Trebali bi radi informacija pitati Ramiza Salkića, podpredsjednika Republike Srpske, ili bosanski eReSa.

On mi dođe sličan Dodiku. I on kao i Dodik ne može smisliti ‘državu’ čiji je podpredsjednik i svim snagama se trudi da je uruši kao Dodik BiH a tamo od rođenja pa do smrti, možda bi on mogao reći da li je to ‘spska’ bh komponenta vojske iz sastava ‘zajedničkh oružanih snaga’, dakle srpska vojska ili je to opet tajanstveni NATO?

Znam o čemu se radi ali kontam valjda će nam to reći oni. Bar ministar ‘zajedničkih oružanih snaga’ Sifet Podžić. Bolje da nisam ni pomislio na tako nešto.

Salkić je zabrinut za bh jezik i djecu iz škola prebacuje u mejtefe, uzgred uzgaja povrće u plasteniku kojeg je dobio kao povratnik u eReSu (što je notorna blamaža jer on živi u Tuzli), dok je Podžić načisto pobenavio. ‘Ispalo’ je da to nema veze sa Srbijom i da su njegove oružane snage toliko zajedničke i toliko spojene sa NATO-om da je BiH tu samo ‘posmatrač’.

photo : ilustracija, arhiv