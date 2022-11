Evo pisama, evo pisača, vraćamo se u ‘normalu’ : Željko Komšić piše NATOu, Denis Bećirević i Denis Zvizdić onako, samo da se nešto napiše, Dodik lijepi markice i dopisuje se sa Vijećem UNa, Šemsudin Mehmedoviću od silnih pisama pomiješao ‘Open Balkan’ sa ‘Serbia Open’, ko još fali? Kome treba koverti i poštanskih markica?

Vraćamo se u ‘normalu, nastavlja se piskaranje, pisanje i pišanje po čitavoj Bosni, prošli izbori su malo usporili ovu najvažniju dužnost bh političara : ‘pisati i reagovati’. Kad se već u Parlamentu i njegovoj bližoj i široj okolici ništa ne radi, kad se već ne pišu potrebni zakoni kako oni koje bh narod očekuje tako oni koje traži EU, ‘ajde da malo opravdamo 7.000 KM u novčaniku svaki mjesec. I da ne bi ‘face’ ili ‘instagram’ ugasili zbog neaktivnosti, pratioci i ‘lajkači’ se već zabrinuli što ne ‘talasamo’, šta se čeka.

**Među prvim mahalskim pisačima pojavio se nekadašnji vlasnik videoteke u Sarajevu dobro poznati stalni militantni 24/karatni ljiljan član bh Predsjedništva, Bošnjak iz reda Hrvata, pravnik Željko Komšić prvi je gazijski stao na tipkovnicu. Čuo je da bi u ekipi vojske EUFORa u BiH mogli doći hrvatski vojnici pa je požurio da svoje utiske prenese u pismu generalnom direktoru NATOa, gosp Stoltenberg-u. Sa prijetnjom : neće nama UZPovci, ustše i agresori na BiH ući u sastav ove misije čak i ako to NATO poželi napisao je samonapuhano i ubjedljivo vječiti ‘Željkec predsjednik’, neću im to dozvoliti.

“Smatram da bi bilo veoma neprimjereno da NATO savez u svoju misiju u BiH ili da kroz misiju EUFOR Operacija Althea uključuje snage Republike Hrvatske, odnosno zemlje čije je vojno i političko rukovodstvo presuđeno u Međunarodnom krivičnim sudu u Haagu kao dijelom udruženog zločinačkog poduhvata koji je za cilj imao stvaranje etnički očišćenih dijelova Bosne i Hercegovine pod vojnom i političkom upravom susjedne Republike Hrvatske..” bio je rezolutan i kao i uvijek prisutan ovaj pobjednik ovogodišnjih pokradenih izbora, koji za divno čudo nije u vezi izbornih krađa ni slova otipkao niti se požalio. ‘Ispalo’ mu sve potaman. Nahuškao raju i botove na VP Schmidt-a prije izbora, spasio stolicu i sad lagodno dolazi k sebi.

Kažu da se generalni sekretar NATO Saveza prepao, još ne zna šta da odgovori ovom našem gaziji sa kojim je godinama vježbao po Manjači i dijelio Plakete i zahvale. I načisto je zbunjen : kako ta hrvatska ‘agresorska vojska’ i još presuđena u Haagu u BiH egzistira kao ‘komponenta zajedničkh oružanih snaga’, kako učesnici te vojske primaju bh penzije a civilni predstavnici su još u kakvoj takvoj vlasti skupa sa Željkom a Željko iz dubine duše neda mrdnuti ni prismrditi ničemu što miriše na Hrvate, a predstavlja Hrvate u vlasti koje tituliše ‘građanima’. Kako pojasniti da je ta vojska skupa sa ArBiH oslobađala BiH, čak su se generali BiH i Hrvatske zajedno susretali na Korani i slikali, čovjek je naprosto izgubljen. Još je više zbunjen kako može ta zločinačka vojska učestvovati u misijama NATOa po Svijetu a ne može u BiH i konta. Sa Željkom će još imati posla. Šta ako Željko zabrani Amerikancima da uđu u sastav EUFORa, i oni su ratovali i po BiH i po Srbiji, ili ako počne analizirati cjelokupan sastav EUFORa pa tu nađe još vojnika čije zemlje su učestvovale u ratovima, svašta tu može još da ispadne, sa njim se nije šaliti. Međutim, odgovoriće mu sigurno, na pismo se mora uzvratiti ljudski je, ali da je NATO ovim poljuljan i uzdrman, to je već očigledno i jasno.

Nama običnim građanima i blećcima iako ovo liči na ona pisma o Pelješkom mostu kojeg neće Željko dozvoliti izgraditi a on otvoren i u funkciji ili ono pišanje kako će čim uđe u bh Predsjedništvo doći do potpisivanja ugovora države sa Islamskom zajednicom BiH a nije ga nikad stavio na stol za potpise, ostaje da sačekamo ne bi li gazija šta napisao i o njegovoj predizbornoj online akciji ‘milion za građansku državu’. Čisto da se ne vraćamo na njegova stara pisma i da vidimo koliko to ima u BiH ‘građana’ a koliko seljaka.

** Tabak je presavio i Milorad Dodik u pauzi između mikrofona i kafanskih nastupa, nakon što je u dovršenim izbornim krađama koje se kolokvijalno zovu ‘demokratske izborne promjene u BiH’ i izbornog troškarenja budžeta zapečatio stolicu predsjednika Republike Srpske te povećao svoje sehare za deset puta više miliona KMa. Javio se Vijeću UNa u povodu Izvještaja VP BiH Schmidt-a od 29. oktobra ove godine. Zapravo, samo je prepisao ono pismo sa iste adrese poslano juna ove godine kad je također Schmidt izvještavao UN o svojim ‘uspjesima’. Pa da se ne ponavljamo, sve je isto, pismo je prepisano. VP u BiH je nezakonit i nelegalan, sve laže, ja sam demokratski predstavnik Srba, Republika Srpska je vječna, ja sam za Dayton a ‘oni’ nisu, niko iz Republike Srpske nije ratni zločinac, niko ne ugrožava mir već to čini političko Sarajevo ….

Kažu da je ono iz juna ove godine završilo u kanti za smeće, bojati se da ni ovo od oktobra ove godine neće stići do Vijeća UNa, ali pisati se mora.

**’Pisanija nas održala, njojzi hvala’ kaže stara bh politička doskočica, zato treba pisati. To je shvatio i SDA višedecenijski uhljeb i ahbab Bakira Izetbegovića sa vikend druženja i druženja sa hadža a sada uzdanice stranke NiP Dine Konakovića koji ljubomorno čuva sve njegove i Sebijine tajne ali zato prati javna medijska napucavanja i pisanja i otkriva one druge. Pa kad je vidio da je regulatorna Agencija za komunikacije RAK (uf, kakav naziv gluho bilo, pljuc, pljuc, za ovako finu državnu bh Agenciju) i njen predsjednik Draško Milinović optužio Hadžifejzovića vlasnika tv ‘Face’ da radi o glavi ‘našem’ Senadu, hoće da ga suspenduje i ugasi jer je navodno našao da je Hadžifejzović javno zagovarao da se Dodik umiri ili ubije, svejedno, ‘oštro’ je reagovao i napao direktora Agencije i založio se za slobodu javne riječi i demokratiju u medijima. Naravno, nije mu bilo ni po jada da u pismu napiše da je ovaj direktor RAKa izabran tu gdje jeste zahvaljujući baš i njemu odnosno SDA koja je njegov izbor potvrdila niti da prozove i SDA za ovo čerečenje tv ‘Face’ koje je sa njom i sa Reisom Kavazovićem davno otpočelo, cilj mu je bio samo da onako profesorski nešto napiše. Da se uslika i da se prepričava. I da može opet kao i prije doći kod Senada da malo ćaska o svojim profesorskim i diplomatskim vještinama.

I prepričava se bezbeli, eto svi znamo da se olovka Zvizdića preletača nije osušila. Čak i ja beznačajan to znam.

** Isto je postupio i njegov imenjak Bećirević Denis, najveći pisač pisama na Balkanu, koji ih je toliko napisao da bi to kad bi se sabralo bila literatura za dva kredenca. Pobjednik ovogodišnjih ‘demokratskih krađa u izborima’ je također stao u zaštitu Hadžifejzovića, samo ‘nako kako on to zna fino napisati. Iako su obojica, i on i Zvizdić prespavali i predizborna i izborna pisanja, vratili su se u ‘normalu’. Bećirević je kao pobjednik za člana bh Predsjedništva ‘iz reda lijevo natociljanih interesnih koalicija’ uspio pobijediti Bakira i upotpuniti bh formulu za Predsjedništvo ‘ja i Željko Sami’ zvanu 2 : 1 za ‘građansku’ Bosnu. Tj. za nas. Možemo ga uskoro očekivati na sijelu kod Senada zvanom ‘centralno mahalanje’.

Koje je, uzgred daleko bolje od od ostalih bh televizija, nemamo bolje, u BiH ništa nije dobro ako nije iz Sandžaka. Pravo je čudo da SDA toliko voli Sandžak a ne voli sve Sandžaklije jednako.

** Svijet bi propao načisto da samo jedan dan nešto ne napiše najuporniji i dugovječni pisač iz reda SDA boraca i gazija za demokratiju i čuvar države u zimskom i u ljetnom periodu, u svakoj sezoni-Šemsudin Memedović parlamentarac. Koji je kao Stephen King poznat po svojim teorijama blizu zavjere i onozemaljskog života sa nemogućim zapletima i raspletima. Ovaj put je napao Novaka Đokovića koji je ‘stavljen u funkciju srpskog sveta i Vučićeve politike’, Srbiju, Dodika i srbijanskog predsjednika Vučića zbog najave da bi se u Banja Luci mogao održati teniski turnir ‘Serbia Open” zbog navodnih radova u Srbiji zbog čega se tamo turnir ne može održati.

To je opasno, zavapio je Mehmedović. Tačno. Točno, sve što nas spaja je totalno opasno, a bh mediji prenose čim Šemso kihne ili prdne iako je i to prenošenje opasno.

“Nije više Open Balkan, već se otvoreno stavlja do znanja da je Open Balkan jednako „Serbia Open“. “To je kao Wimbledon u Hong Kongu ili na Krimu, US Open u Tajvanu ili na Krimu, French Open u Berlinu … Ne bi me čudilo da Schmidt, Vučić i Dodik zajedno svečano otvore Serbia Open u Banja Luci” – rezolutno je kliknuo Mehmedović. Pa otpočeo u tišini brojati ‘smajlove’, palčeve i lajkove.

Pa naravno da je opasno, neke ‘vijesti sa terena’ kažu da će uskoro i Aleksandar Vučić predsjednik Srbije u Banja Luku preseliti svoj ured i svu administraciju kod Dodika, možda i vojsku i policiju a reći će da je to zbog renoviranja, mora se brzo djelovati kad već taj ‘Švabo’ prokleti ništa ne čini i ne ispunjava sve želje ‘građana Bošnjaka’. Možda i onaj kreten Vulin izrenta kakvu sobu odmah do Banskih Dvora. Pa nam ode pola Bosne Srbiji bez ispaljenog metka koji bi itekako dobro došao. Naročito ispaljen.

Zbilja, da li Šemso zna da je u Dayton-u jednim potpisom Alija ‘mahnuo’ Dodiku i ostalima pola Bosne a pouzdano se zna da nije bilo nikakvog osim ratnog ‘renoviranja’ i da je to Šemso davno izgubio, samo se ‘pravi’ kao i SDA ćoravim.

Pomno se očekuje da uskoro koje pismo uz dovu napiše i ‘Hižaslav’ Mustafa Cerić ili Reis Kavazović, da ‘reaguju’ piskaranjem silni botovi SDA i DFa i neizbrojeni a prebrojani stražari države BiH koje nisam uračunao u ovu prepisku.

Jer pisanje je naš usud, od toga se ne može pobjeći.

Parali a ništa ne košta. I ništa ne proizvodi.

Osim muke poštara i razbijanja zajedništva i države, što je u odnosu na pisma čista sitnica i kolateralna šteta.

Photo : s lijeva – Željko Komšić, Milorad Dodik, Denis Bećirević, Denis Zvizdić, Šemsudin Mehmedović, arhiv