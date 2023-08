Teško djeci u bh školama : novi pravopis autora Refika Bulića se zove ‘Bosanski pravopis’ i ‘težak’ je 1.144 stranice sa preko 50.000 riječi, dosadašnji se zvao ‘Pravopis bosanskog jezika’ i bio je malo ‘lakši’

Do sada smo pravopisno i ispravno na bosanskom vikali ‘Heureka’, a kako će mo od sada? Eureka, bez onog našeg svjetski poznatog slova ‘H’, za iskašljavanje u svakoj riječi, gdje treba i ne treba?

Hoće li se na ‘našem’ od sad pravilno izgovarati i pisati ‘ptica je prHnula’ ili ‘prnula’ tj. prDnula, je li udovica ‘Hudovica’ ili se za loptanje kaže pravilno ‘Hloptanje’ ..? Tek će mo da vidimo, odnosno đaci tek treba da izuče.

Sigao nam je ‘novi’ pravopis, đaci spremite se za jedinice. Ono što smo do sada ocjenjivali peticom, od sad bi mogao biti dobri stari ‘kec’. Ili bi možda moglo ostati sve po starom? Ko zna, pravopis je tek odštampan i krenule su ‘promocije’, od opštine do opštine, načelnici ne žale tuđih para para za spašavanje ‘našeg jezika i pravopisa’, a djeci – kako im se posreći. To su ionako nove bh analfabete, obzirom na bh škole, Univerzitete i lažne diplome.

‘Novi’ pravopis sigurno ima jednu veliku razliku u odnosu na postojeće koje su nam do sada od bh rata pa naovamo izbacivali i po kojima smo se školali isključivo Dževad Jahić ili Senahid Halilović, niko drugi. Dosadašnje knjige pravopisanije su se zvale ‘Pravopis bosanskog jezika’, ovaj najnoviji ‘ispod čekića’ se zove ‘Bosanski pravopis’, autor je dr. Refik Bulić.

Već u ovoj ‘razlici’ vidimo da nema razlike, kaže tako i autor. ‘Odlučili smo se za naziv Bosanski pravopis jer su već postojali Pravopisi bosanskog jezika‘. Ali kaže, to je također ‘Pravopis bosanskog jezika’ i dodaje da toga sa nazivim apravopisa ima i u srpskomi hrvatskom jeziku.

Ujedno najavljuje i ‘Bosansku Gramatiku’, jer do sada smo imali ‘Gramatiku bosanskog jezika’.

Najkraće, neće biti neke velike razlike, ali zašto se onda uopšte štampaju i mijenjaju ove školske knjige od kojih zavisi sudbina uspjeha đaka?

Dr. Bulić kaže jer je njegov Pravopis ‘sveobuhvatniji’ i ima više ‘tačaka’ i ‘podtačaka’ i bolje je ‘svrstan’ da se ‘učenici lakše snađu’, kao i učitelji. Bogati, a kako da se snađu u knjizi koja ima 1.144 stranice i nijedne slike, je li moglo imalo ‘tanje’. Jok, kaže autor, i to je malo, na rad je potrošio preko tri godine radeći ‘po 19 sati dnevno’. Što se treba dobro i platiti, nego šta. Gdje dolazimo i do otkrića zašto se štampaju često ovi Pravopisi.

No, kad je sve u ‘zaštiti i očuvanju našeg jezika’, sve je dozvoljeno. Čak i ovo maltretiranje i javnosti i učenika, koje kako kaže autor nije uopšte zbunjujuće.

A po kojem će mo ”Pravopisu’ raditi? Svako će se opredjeliti dok ne shvate konačno da je moj ‘Pravopis’ najbolji, tako odprilike zvuči nemušto pojašnjene dr. Bulića koji kaže da je potrošio truda i vremena potrebanog za ‘nekih deset doktorata’. Jebote, pa to je baš rintanje i trud, još kad kaže da je ‘sve sam isfinansirao’ moramo mu vjerovati. Iako ne spominje obaveznu rasprodaju po Opštinam i školama koja tek slijedi ili je već otpočela. Unosno je znati pravopis bh jezika a još je slađe poznavati bosanski pravopis. Uostalom, ko uopšte čita tako debele i sumorne knjige, kad mi već odavno znamo kako je pravilno po ‘našem’. Ne ‘zajebajem se’, već sam ozbiljan. Onako kako pišemo u medijima i onako kako koji nastavnik u kojoj školi ocijeni. Tako će biti. Pazeći strogo i budno da ne ubacimo nešto ‘tuđe’, nešto što ‘tukne’ na srbizam i hrvatizam.

Dr. Bulić kaže da je ta opaska neumjesna, jer i kod nas se govori ‘tko’, ‘netko’ ili se mjeseci čitaju i dočekuju kao ‘siječanj’ ili ‘listopad’. Onda, bez veze Čović hoće ‘hrvatski jezik’ na bh televiziji i svoj kanal, kad na svakoj bh televiziji čujemo hrvaštine i previše, ili pišemo mnogo srbizama. Tačno, kaže dr. Bulić, jer to su i ‘naše riječi iz našeg jezika’. Dakle, razlike ima ne samo u nazivu već i u naslovnoj strani Pravopisa. To smo već vidjeli.

Bez obzira koliko štampali Pravopisa, bez obzira koliko se trudili i naprđivali, u pitanju je jedan te isti jezik. Ali, mi idemo dalje. Može Pravopis biti i na 5,000 stranica mi i dalje čitamo u novinama kako ‘ja samo kleĆim prd Allahom’ umjestoda da se, ako baš mora – ‘kleČi’. I dalje se ždere Čevap umjesto Ćevapa ili se ide u Đamiju umjesto u DŽamiju. Mi još ‘izaDŽemo’ na izbore imjesto da ‘izaĐemo’, i počesto Ćitamo a vrlo mali ili nikako Čitamo. Pravopis prvo pa onda ostale knjige.

I u svakoj od tih ‘pravopisnih enciklopedija’ ubacujemo arapske, turske i one ‘narodne’ riječi po mjestima i opštinama, da više ne možeš razlikovati tu ljepotu ‘našeg’ jezika od sramote ostalih.

P.S.

Prije neki dan čitam u ‘Oslobođenju’ kako je jedan siromah ostao bez krave u tragediji koja ga snašla pa plakao, i odmah mu nabavili sadakom drugu. I to, piše tamo : ‘STEVENU’. Nekoliko puta ova steona krava se ponovila kao ‘stevena’ tako da ne možeš reći da je greška ‘tipa felera’. Na nekom drugom mediju čak i novinari od pera i škole u naslovima se ‘Zahvaljuju ŽELJKI Komšiću’ umjesto ŽeljkU Komšiću na njegovom ‘nastupu u Ukrajini’. Kao daje ‘naš gazija’ žensko. Da i ne spominjem ‘kolumne’ sa bošnjačkih web portala i novina, posebno one doskočice besposlenog a dobro plaćenog penzića ‘Hižaslava’ Mustafe Cerića i vajnih vjernika i hadžija urednika. Bakirovo žderanje slova ‘Č’ je posebna iritirajuća priča.

Nisu sigurno čitali ni ‘stari’ ni ‘novi’ Pravopis. Ili se meni samo čini da tu ima ičega novoga?

Osim novif faca na seharama države.

photo : Dr. Refik Bulić i ‘novi’ ‘Bosanski pravopis’, arhiv