DVA BIKA NA ISTOJ RUDI – Dodik ‘Rudonja’ i Denis Bećirović ‘Jablan’ u ‘slučaju’ smrti povratnice na Ozrenu Jelene Pejić uz pomoć medija ‘oživili’ Petra Kočića na domaći način, mediji se pokrili likom mladića Luje

– Nevjerovatno je koliko su bh mediji ‘otišli do vraga’ u svojoj profesionalnosti i objektivnosti medijskog posla te koliko su tamo zaglavljeni u jednosmjernoj ulici, kao i vlast koja ih plaća. Zbog čega su za ‘stanje u BiH’ odgovorni kao i njeni političari. Navijački, upregnuti, samo čekaju kad će ‘opaliti’ po ‘njihovima’ a pohvaliti ‘svoje’, uzgred huškati narod i mamiti nacionalističke emocije.

Nisu dugo čekali, u BiH se svaki događaj čak i metereološka prognoza koriste i zloupotrijebljavaju na sličan način, tako je bilo i sa smrću povratnice Jelene Pejić sa Ozrena.

– Žena, starica, sama u povratničkoj kući je nađena mrtva, a onda je kao u svakom slučaju uz povratnike krenula hajka. Kao što znamo, u BiH su povratnici ‘važni’ samo kad su mrtvi ali iz sasvim drugih razloga a to je dase pos vaku cijenu dokaže ‘nemogućnost zajedničkog života u zajedničkoj državi’.

Prvo je TV Republike Srpske ovu smrt odmah proglasila ubistvom, poslije je to prihvatio Milorad Dodik optuživši da iza smrti starice stoji ‘zvanično Sarajevo’, svjesno dodajući kako to ‘čeka sve Srbe’ ako ga ne podrže u njegovim ludim i opasnim potezima. Nešto slično kao kad je notorna baklava načelnica Benjamina Karić nakon nacionalističkih grafita na vratima stana jednog Hrvata u startu optužila decembra 2021. hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića čije su izjave po njoj bile uzrok za taj nacionalistički pamflet sa kalašnjikovim na ulazu stana

– Međutim, imamo i ‘mi svoje Dodike’, i oni jedva čekaju Dodika ili Benjaminu. Tu je, među prvima bošnjački član bh Predsjedništva Denis Bećirović, državnik-efendija iz redova SDPa, inače poznat po pismima, reakcijama i prijetnjama. Bilo je i ostalih zapaljivača bh političke scene ali Bećirović je ‘bubnuo’ kao i Dodik, zato je vrijedan pomena ovdje i sada. Patetično bezličan po rođenju, ovako. ‘Duboko me potresla smrt povratnice’ a onda dodao kako organi ‘moraju čim prije utvrditi uzrok smrti ovog gnusnog zločina svirepog ubistva povratnice’. I on je kao i Dodik prije istrage i vještačenja, odmah obznanio da je riječ o ubistvu.

Tužilaštvo se vrlo brzo oglasilo i obavilo uviđaj i obdukciju te obavijestilo javnost kako se ne radi o ubistvu već o zadesnoj smrti povratnice nastale padom usljed srčanih problema te je prekinulo ovu farsu od prepisivanja i opisivanja, međutim bh mediji su kao što smo rekli, događaj popratili navijački i poznatim metodama. Posebno ‘partizansko Oslobođenje’ koje odavno baštini stavove vlasnika ovog nekad objektivnog i profesionalnog bratskog lista, ‘naša osjećanja i tradicije’ čime se svrstalo u poznatu sarajevsku tabloidnu i navijačku medijsku šemu. ‘Klix.ba’ najposjećeniji bh portal je odavno u sa svoji naslovima a posebno komentarima, u istoj uigranoj ‘patriotskoj šemi’. Po tom listu, Dodik se ‘upecao’ i ‘pokliznuo’ te ‘sjeo na rudu’ prije nalaza vještaka i Tužilaštva i ‘namjerno, iskoristio priliku da okrivi Sarajevo i Bošnjake te da uplaši Srbe’, dok je recimo kod Bećirovića izostala bilo kakva kritika. On je ‘postupio državnički’ iako je kao i Dodik ‘izletio’ namjerno ‘pred rudu’, pa još i ‘povukao’ kola nizbrdo.

– Rodbina umrle povratnice tvrdi da je ista zatečena mrtva i gola sa povredama, završna istraga bi trebala pokazati šta se zapravo sa njom desilo, ukoliko je to uopšte u ovakvoj državi i moguće, međutim, bez ikakave namjere da se brani reakcija Dodika, mora se reći. Oba su, i on i Denis – ‘rudonje’ i to bikovi par excellance. Rumeni Denis je državni pa mu je sve dozvoljeno, Dodik je, zna se, secesionistički kojem se prati svaka napisana i izgovorena riječ na pravi način. Iako obje ‘rude’ vuku državna kola u provaliju, mediji su to odšutali pa ti i oni guraju nizbrdo.

Meni se ovdje učinilo da nam se ‘ukazao’ Petar Kočića poznati bh pisac iz vremena Austro-ugarske okupacije i kao da čitam nekadašnju lektiru, njegovu pripovijetku ‘Jablan’ o borbi bikova ‘Rudonje i ‘Jablana’ na Kozari. Po medijima Bošnjaka Dodik je ‘Rudonja’ – carski okupatorski bik a Denis Bećirović je patriotski ‘Jablan’ – domaći bh bik koji mora pobijediti okupatora. Bh bošnjačka raja simbolizuje Luju, mladića koji navija za ‘Jablana’ i eto nam Petra Kočića u gostima.

Uz malu razliku. Ovdje kod nas su oba bika na istoj rudi.

Iam i ovoga. Ni Dodik ni Bećirović, ako se utvrdi da su namjerno lagali i u ovom ‘slučaju’ pogriješili, neće odgovarati. Nije ni Benjamina Karić. Naprotiv.

photo screen ‘Oslobođenje’ : Milorad Dodik i Denis Bećirović u bh pripovijetci Petra Kočića na domaći način, arhiv