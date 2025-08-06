‘ZELENA KOMUNJARA’ ODLUČUJE KO JE ‘ŠEHID’ A KO ‘AUTONOMAŠ’ : Dodik nije jedini ‘iznad zakona’ i ‘onaj koji urušava pravosuđe i državu’ : Imamo u BiH dva Ustavna Suda (Ustavni Sud BiH i Ustavni Sud Federacije) ali daleko veći broj onih koji ne poštuju njihove odluke i na desetine neprovedenih odluka, pa nikom ništa, jedna o ‘autonomašima’ je na čekanju’ već 13 godina

Ovih dana smo se naslušali ‘pobjede pravne države’, ‘obaveza poštivanja odluka Sudova’, legaliteta, moći države i čuvanja njenog integriteta i suvereniteta, zakonitost nam je izišla na usta, prelijeva se iz stomaka.

Na stotine puta su ove fraze pomenute i podcrtane, spisak ‘legalaca’ je povelik. Prednjače ipak oni koji najviše gaze bh zakone i odluke Sudova, od Denisa Bećirovića i Komšića pa naniže do Zukan Heleza ili bljutavog Damira Mašića. Reformirane ‘zelene komunjare’ iz SDPa prednjače. Kad te fraze ne bi izgovarale mračne face i štetočine i države i pravosuđa, sve bi bilo potaman, ovako, pretvaraju se u fraze starleta domaće političke estrade i poprimaju sasvim drugačije konotacije od željenih.

Istina je, Milorad Dodik se odavno ponaša osiono, bahato i bez ikakvog osjećaja za državu BiH i njene zakone, postavlja se iznad zakona. Međutim, nije uopšte jedini iako ga to ne opravdava. Pisali smo već o tome kako Denis Bećirović krši javno odluke visokog bh predstavnika koje su u ‘slučaju’ Dodika zakon, no nema pravnih posljedica za njega jer ma kako to zvučalo, u BiH su mnogi ‘iznad zakona’, Dodik je samo jedan među njima. Da ne nabrajamo sve odluke Suda BiH a posebno Ustavnog Suda BiH i Ustavnog Suda Federacije, jer zaboga nama je malo jedan pa imamo dva Ustavna Suda, pomenućemo ovdje samo dvije i to sa razlogom. Koje pokazuju koliko bošnjački državni funkcioneri drže do najviše pravosudne institucije u BiH a time i do države.

Riječ je o odlukama Ustavnog Suda Federacije kojima su pripadnici AP ‘Zapadna Bosna’ izjednačeni u pravima sa ostalim kategorijaam boraca, međutim do danas nijedna od te dvije odluke nije provedena. Niti je tužilaštvo po prijavi za neizvršnje odluka Ustavnog suda donijelo bilo kakvu odluku. Podsjećamo, ovaj Sud je prvom odlukom – presudom broj U-22/04 od 04.05.2005.godine a potom još jednom presudom broj U-8/13 od 01.10.2013. godine, utvrdio da se ‘pripadnici Narodne obrane Autonomne pokrajine Zapadna Bosna na temelju Zakona o pravima branilaca i njihovih članova smatraju braniteljima, kao i ostale vojne formacije priznate obitelji ovim Zakonom’. Navedenim presudama, Parlamentu FBiH i Vladi Federacije BIH, dat je rok od 6 mjeseci da se osporeni Zakon o pravima branitelja i članova njihovih obitelji izmjeni i dopuni na način, da se pripadnicima Autonomne pokrajine Zapadna Bosna priznaju sva prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite, kao i ostalim kategorijama branioca.

Dakle, presude su tu, zakoni su tu, ali vlast, vlada, Predsjedništvo, vijeće ministara, niko niti je pokušao niti želi ove presude implementirati i provesti. Ko je ovdje onda ‘iznad zakona’? Nije Dodik, već među prvima pijani Zukan Helez, pravosnažno osuđivani tabadžija i kafandžija, koji se još tad kad je drugi put donešena odluka, ‘zakleo da će svim sredstvima raditi na tome da se odluka ne provede’. Tada je bio federalni ministar za boračka pitanja i ostao upamćen po potrošnji 21 milion KMa na ‘reviziju boračkih lista’ a napravio nije ništa. Međutim, evo ga i danas balavi o tome da ‘niko nije iznad zakona‘. Jer mu se hoće i misli da može.

Glumeći ‘patriote’ i ‘čuvare zakona i države’ ovaj ministar sa ‘ostatkom vlasti’ piznaje status boraca onima koje bahato i namjerno svaki dan naziva ‘genocidašima’, i onima koje naziva ‘ustašama’ i ‘UZPovcima’, pripadnike Ap Zapadna Bosna tretira samo kao socijalu i nikako više, džaba zakoni i Ustav. Kad vlast odluči da sama procjenjuje šta je zakonito a šta nije, onda nije nikakvo čudo što nam se ‘desio’ i ‘dešava’ Dodik, biće još takvh slučajeva. Kod nas u BiH čak i stranka vojvode Šešešelja sisa državni budžet a ‘naše delije’ i Reisove age treniraju mišiće na potomcima vojske ‘Narodne odbrane Ap Zapadna Bosna’. Osim ove, 97 je odluka Ustavnih Sudova koje nisu provedene, jer je moćna SDA u sprezi sa ostalim strankama prvenstveno sa SDP strankom i NiP partijom tako odlučila a Reis ‘aminovao’.

Šta onda očekuivati? Da ostali priznaju državi i odluke njenih najviših organa a ti da se iz pozadine naslađuješ i zajebavaš? I još kao Zukan javno tvrdiš da ćeš se truditi svim silama da se odluka ne provede. Jedan drugi nekadašnji parlamentarac (Ibrahim Nadarević) je čak javno na sjednici bh Parlamenta uputio kletvu -‘fetvu autonomašima’, i poželio im sve najbolje. ‘Dabogda pocrkalo i to malo što vas je preostalo‘. Danas mu se sudi za ratni zločin skupa sa generalom Dudakovićem, u farsičom predmetu u kojem se već zna i presuda. Oslobađajuća, nego koja bi druga bila. No kletva Nadarevića je umalo došlo do Božjih ušiju a preko Reisa. Presude nisu još implementirane a onih koji čekaju presude je sve manje i ostavljeni su na milost rođaka u dijaspori ili na nešto socijale. Nasuprot tome, onih koji sve čine da se presude ne provode je sve više. Jedan od njih je i pomenuti Zukan. Koji, da imalo ima zakona i da nema onih ‘iznad’, nikad kao pravosnažno presuđivan lik ne bi zajahao u fotelju ministra. Ovih dana se proslavio izjavom kojom je svog brata borca poginulog u bh ratu proglasio ‘šehidom’. Prisjećajući se njegove smrti citirao je patetično ali odlučno Kur’an “I ne recite za one koji su na Allahovom putu poginuli ‘Mrtvi su’. Ne, oni su živi, ali vi to ne osjetite.”

Osim što je uz prošli Bajram izigravao Reisa Kavazovića pa čak organizirao i ‘Bajramski prijem’ kao i Reis, evo ga, kao pravi ‘nasljednik partizana’ Nermina Nikšića uzeo je sebi pravo da i borce ArBIH ‘prekrštava’ i da mu dodjeljuje ‘titulu Allahovog bojovnika’, poginulog za državu. I još je ministar ‘zajedničkh oružanih snaga BiH.

Nije za džaba čitavo ovo ljeto bajramovao, učio dove po spomenicima (SDP čak i poginulim partizanima uči dove), postio i naklanjavao sa Reisom. ‘Postekiju’ (tepih za klanjanje, op. Cross) je zasigurno preoteo i od Nikšića, Irfana Čengića i Bećirovića, njegov ‘fejsbuk’ liči na web stranicu kakvog ‘bota’ IZBiH, sve su uokolo ahmedije i puške. Sa njom je u BiH puno lakše biti ‘iznad zakona’.

photo : nekadašnji ministar za boračka pitanja iz mlađih dana, danas ministar odbrane Zukan Helez, arhiv