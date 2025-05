AL’ SE MASTI KAD DRŽAVA ČASTI : Svi vole nabiguz, vidiš Svijeta i još zaradiš, među najbolje plaćenim putnicima države BiH VIP profa Denis Zvizdić, najistaknutiji ‘žuljač’ kreditne državne kartice’..

Kako je u BiH politika najbolji biznis, onda kao u svakom dobrom biznisu tu su nezaobilazne kreditne državne kartice. Državna reprezentacija u novčaniku : samo provučeš i stvar riješena, raja plaća.

Iako bh Parlament skoro nikako ne radi, ako se izuzmu svaka tri mjeseca mučne svađalačke sjednice za nadmudrivanje, poslanici i delegati Parlamenta ‘rade punom parom’. Putuju, zabavljaju se, i uživaju. Dok bezvezna raja plače i kuka za ljekovima, doktorima, zbog cijena kafe, hrane, voća i povrća, dok sa zgrada po ulicama otpadaju fasade ili stropvi po dječjim vrtićima i školama, u budžetu je stavka ‘reprezentacije’ uvijek puna k’o šibica. Putuje se bilo gdje, na bilo kakav forum, summit ili bratski poziv, nijedna prilika se ne propušta, samo da se ‘guzica nabije’, da se malo ‘šopira’ i ujedno da se još naplate dnevnice, kad se vrate kući sa ‘službeng putovanja’ kada se na ‘fejsu’ okače slike i ono poznato. ‘Sastanak je bio koristan’. Naravno da je bio koristan.

Tako su ‘naši lideri’, ‘patriote’ i silni domoljubi a poslanici i delegati u Parlamentu BiH na službena putovanja od 1. decembra 2022. godine do kraja marta ove godine potrošili 602.905 KM. Nevladina udruženja su samo kratkim pregledom putovanja došla do ovog frapantnog podatka iz kojeg se vidi da se bh vlast ponaša kao u birtiji ili kockarnici. Bez nabrajanja ko je sve ‘provlačio karticu’ i omastio novčanik na dnevnicama u ovim stotinama miliona KMa narodnih para, vrijedi pomenuti samo ‘kapitalce’ za pojedinačna putovanja. Među njima se ističe Rejhana Dervišević (poslanica SDP-a) čiji je put u New York poreske obveznike koštao 12.880 KM, od kojih je biznis karticom potrošeno 9.929 KM. Slijedi je jedan od najaktivnijih ‘putnika’ profa Denis Zvizdić, nekadašnji ahbab Bakira Izetbegovića iz vrha SDA mafije a odnedavno član NiP stranke Konakovića i Ademovića. ‘Čuvar države BiH’ i ‘patriota’ par exellence je u 2023. spiskao na putovanja 43.177 KM, a u 2024. “svega” 16.560 KM. Zvizdić je u te dvije godine putovao u New York, Pariz, Ženevu, Rigu, Marakeš, Brisel, Berlin, Madrid itd. Samo po osnovu dnevnica za službena putovanja inkasirao je više od 6.000 KM. ‘Prati ga u stopu’ Saša Magazinović (SDP), koji je u 2023. i 2024. godini potrošio 52.818 KM, a njegove omiljene destinacije bile su Strazbour i Brisel, mada je odlazio i put Rabata u Maroku, zatim u Pariz, Jerevan, Varšavu, Kijev itd.

To su kao što smo rekli ‘kapitalci’, ali svi vole ekskurzije i kreditne kartice firme-države, međutim ima i među njima razlike. Ovaj pomenuti ‘profa’, inače ratoborni Bošnjak koji je rat profeo u dijaspori zbog čega mu spotiču da je član ‘Minhenske brigade’, kako se pežorativno zovu oni što su čuvali ambasade i konzuate vani dok se ginulo za državu a sada se busaju u prsa i ‘vaze’ o ratovanju, poznat je osim po svojoj gadljivoj i hinjskoj retorici i patetici još i po tome što voli više nego što je normalno VIP salonske i aerodromske usluge. ‘Na nivoju’, voli ‘profa’ nivo i održava ga. VIP usluge voli i Denis Bećirović i još poneki, ali pojedinačno, najviše novca na jednom putovanju, a koja se odnosi na korištenje VIP salona, potrošio je Denis Zvizdić, u to vrijeme predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH prilikom putovanja u Ameriku. Za smještaj delegacije BiH na aerodromu potrošio je bespotrebno 2.436 dolara, dok je najam vozila koštao 2.069 dolara, a na gorivo i parking dodatno je ispalio 1.126 dolara. Ukupno, usluge VIP salona na ovom putovanju početkom marta 2023. godine koštale su narod, državu, 5.631,25 dolara, a fakturu je ispostavio Generalni konzulat u Chicago, IL. Samo mjesec dana ranije Zvizdić je putovao i u New York a usluge VIP salona koštale su 3.131 dolara. Njegova biznis državna kartica se sva izlizala od struganja. Ovakvi kao ovaj ‘državnik’ne mogu čak ni na aerodromu sjediti u običnoj fotelji, naučio na whiskey, zakusku i tv u VIP loži. Odmah iza Zvizdića, rekorder po VIP uslugama salona je Nebojša Radmanović. On je kao predsjedavajući Predstavničkog doma u Abu Dabi-u za dva dana korištenja VIP salona 14. i 17. aprila 2024. godine BiH platio karticom države 4.634,44 dolara.

Ovako izgleda putanja ‘kresanja’ kreditne kartice po godinama. Putovanja poslanika u decembru 2022. godine koštala su 7.178 KM, u 2023. godini 284.372 KM, a u 2024. godini 269.302 KM, dok je u prva tri mjeseca ove godine na putovanja potrošeno ‘samo’ 42.051 KM.

Pa ‘ko kaže ko to laže’ da ‘se nema para’ i da se ne isplati boriti za državu? Svi kažemo i svi (se) lažemo.

photo : VIP profa Denis Zvizdić, NiP stranka, arhiv