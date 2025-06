ZNANSTVENA SVESTRANOST : Ramo Isak ministar F-Policije nije oduvijek bio ovako stamen, učen iškolovan, potentan, neustrašiv i čvrst Bošnjak (bogatstvo se ne računa, oduvijek je bio ‘snalažljiv’), za sve je ‘kriv’ kiropraktičar iz Janje Boris Škarica i Ramo kao glumac u promotivnom video uratku…

Da ste nekad, prije recimo petnaestak godina manje ili više, sreli Ramu Isaka negdje u Zenici, ne bi ga prepoznali. Jeste, bio je on već odranije poznati profesor, biznisman, svašta je radio ‘sa svojih deset poštenih prstiju’. Bio čak i vaspitač u vrtiću, kao onaj poznati američki emigrant, glumac i guverner Arnold Schwarzenegger, bio je vojnik ArBiH, pa imao kockarske automate i firme, zaštitarske firme, ali je uz sve to učio i studirao. Na ‘prestižnom univerzitetu’ u Mostaru, Istočnom dabome, postao je ‘profesor predškolskog odgoja’ a na još ‘prestižnijem’ u Travniku je čak i doktorirao. Mijenjao je i stranke sve dok nije skontao da je najbolje imati svoju ‘Snaga naroda’, odakle snaga baš sama dolazi što vidimo danas rezultate, međutim nije bio savim ok.

“Imao sam velike tegobe, bolove u glavi, vratu, leđima… Ruke su mi trnule, noge su mi od koljena trnule, gubio sam ravnotežu, nisam bio stabilan. Sve te tegobe traju već dvije godine. Potrošio sam 20.000 KM na nalaze i ljekari mu nisu uspjeli uspostaviti dijagnozu, Slučajno mi je mama gledala televiziju i vidjela jedan isječak i kaže meni da ima doktor koji liječi sve ono što sam ja nabrajao. Ja sam zapisao broj, pogledao sam na internetu, vidio da je to to. Došao sam ovdje u Janju kod doktora Škarice, uradio sam prvi tretman. Nakon toga sam se osjećao malo bolje, onda smo uradili drugi tretman i tad sam se osjećao pravo dobro. I evo sad sam došao na treći tretman i već se osjećam pravo dobro”, rekao je Isak u snimku. kod dr Borisa Škarice u Janji, prvog diplomiranog kiropraktičara u BiH’.

Da, tako savijen i nestabilan Ramo je bio nekada, prije deceniju i koju godinu više, danas je to sasvim druga priča. U promotivnom video uratku odakle donosimo gornji citat Ramo je nastupio kao pravi pofesionalac-glumac, ali nacijo, važno je da je od tada Ramo sa dijagnozom zahvaljujući mami koja je zapisala broj kiropraktičara, važno je da je tajkun sa, kako sam reče – više od 17 miliona KMa imovine, da nema firmu, sve je poklonio rođaki i ženi i da, što je najvažnije – hoda uspravno, ne vrti mu se i vratio ga doktor u ‘vinklo’. Diže tegove, ne boji se nikoga, ne manta mu se u glavi i neustrašivo vodi federalni MUP. Raja ga voli, ima ‘pratilaca’ ihahahj, njegov facebook ti je kao svijet Karleuše ili Bubamare, okrenuo se i vjeri (zbog čega je kockarski biznis zamijenio zaštitarskim, jer kocka nije u skladu sa ‘našom vjerom’, u početku, čim na njoj zaradiš prvi ili teći milion, ugasi to i vrati se na pravi put) i samo se Boga boji a od njega svi strahuju. Plus, brada mu porasla sa popularnošću a mišići koje nam pokazuje iz fitness sala pucaju od snage. Nije naučno dokazano da brada izraste pacijentu poslije kiropraktičarskih zahvata, osim ako pacijent ne prati ‘našu tradiciju’. Kako je Ramo postao veliki ‘tradicionista’, ispravio je leđa a dobio bradu a sa bradom i dodatnu popularnost.

I, sad zamislite dokle bi Ramo dogurao da je ostao u vrtiću ili da je nastavio sa glumom?Ništa ne bi valjalo po državu koja je Rami i, uz put da kažemo i familiji, jer je sinove uvukao u politiku i na državna jasla trgovinom u Paralementu i od njih poslije droge i šiše napravio prave ‘parlamentarce patriote’. Ovako je ‘ispalo’ najbolje. Ratni policajac, vaspitač za djecu, biznisman a kasnije doktor ekonomije zna kako raditi sa nama odraslima.

*** Prije nego će Ramo sa familijom trknuti na ljetnje ovogodišnje brčkanje, FUP je organizovao proslavu ‘Dana Policije’. Te ‘dane’ imaju u BiH svi, zato svi slave, od Mjesne Zajednice do vrha vlasti. Da se malo opusti vlastela od napornog posla i podijele plakete. Ta veselica je koštala budžet negdje oko 60.000 KMa i ništa ne bi bilo čudno da novinari nisu našli kako je ovaj ‘tender’ urađen ciljano i planski da ‘pobijedi’ onaj ko treba, i tako kratko, za dan-dva. Kad su novinari to saznali našli su našeg i vašeg Ramu u Budvi gdje se odmarao od ‘hapšenja’ i svakodnevnih visokorizičnih biznis poslova te zatražili komentar, Ramo je ostao na visini zadatka.

‘Čim dođem sa odmora ispitaću stvari i zatražiti odgovornost’.

Mora da je neka neoprezna sekretarica sve to smjestila, tako to biva u BiH, ali to nije razlog da Prvi Pendrek prekida odmor, jer u BiH se ništa dramatično ne dešava. Država nije ugrožena, svuda veselice, sjećanja na pobjede, Dodik ‘samo što nije gotov’, vlast funkcioniše, bezbjednost je na nivou, nema budžeta, cijene rastu – sve kao u ‘svakoj normalnoj državi’, što bi prekidao odmaranje. Čim se Ramo vrati, znamo mi Ramu, kazniće sve koji su ovo napakovali. Unaprijed se jedno zna : Ramo sa tim nema nikakve veze. Zna dokotor ekonomije zbrajati. Ili je to ‘patka’ velikosrpske i velikohrvatske politike u vlasti ili su to ‘klipovi’ opozicije. Ili još bolje : dok se Ramo vrati, stići će neka druga ‘afera’, ova će biti prošlost.

photo : nekad i sada, Ramo Isak kao glumac u reklami kiropraktičara i kao ministar FUPa, arhiv