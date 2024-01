Ovo je već drugi smrtni slučaj povezan uz hotele ‘Terme’ Alije Budnje na Ilidži a vlast šuti, čak u izvještajima o tragediji dječaka jučer u njegovim bazenim nema ni njegovih inicijala, u mnogim medijima ni naziva hotela

Kaže narodna ‘oteto-prokleto’, i odlično definiše poslovno carstvo Alije Budnje, SDA tajkuna i pljačkaša državne imovine vlasnika hotela ‘Terme’ na Ilidži, koje je ovaj nekadašnji sirotan i nepismenjaković ‘pošteno sa 20 maraka’ (kako je lično pojasnio na tv) preoteo uz pomoć ahbaba džematlija i Bakira Izetbegovića u famoznoj privatizaciji sa ‘Alijinim certifikatima’ a uz to i državne koncesije za toplu i ljekovitu vodu Ilidže.

Jučer se na njegovim bazenima utopio 5-godišnji dječak, 08.02.2016. je u blizini njegovog carstva brutalno pretučen-ubijen Dženan Memić čije ubistvo se još uvijek zataškava jer sve ukazuje na to da je u njemu učestvovao sin ovog opskurnog lika. Kamere na hotelu Budnje koje su snimile događaj su namjerno uništene a policija i tužilaštvo u sprezi sa njim istragu su odvele ciljano na izmišljenu saobraćajnu nezgodu, do su ljekari po nalogu Sebije Izetbegović glavnoj svjedokinji koja je bila sa ubijenim dali potvrdu da zašuti, proglasili nekakvu opštu amneziju i oslobodili je od svjedočenja. U sakrivanju ovog zločina bez stida i srama i bez osjećaja za krivicu ili opasnosti od progona uključili su se podjednako i policijski i tužilački organi kao i vještaci o čemu smo već pisali.

Budnjo već decenijama krade i vodu iz gradskih cijevi u vezi čega je protiv njega podnešena krivična prijava na način da je izvršio nelegalno prespajanje vode navodno sa svojih privatnih izvora što su našli inspekcijski organi čime je za svo ovo vrijeme oštetio Vodovod za ogromne milionske iznose punećii bazene hotela, međutim umjesto naplate ukradenog Budnjo je podnio tužbu ga Sud ponovo vratio na priključke.

Zna se da je ovo bahaćenje i pokazivanje moć Budnjo stekao švercom robom skupa sa generalom Prevljakom iz ratnog tunela koji se tajanstveno izgubio i ispalio iz BiH prošle godine a imovinu oglasio na prodaju pitem agencije za nekretnine, iftarima sa SDA kamarilom, sa Sebijom i mužjakom Bakirom, doancijama za džamije a nakon što je certifikatima postao vlasnikom hotela na Ilidži, zna se da ga posrnula mafija u njegovoj partiji i ‘bismillah biznisu’ još čuva i drži dalje od Suda i Tužilaštva, međutim ako se ove tragedije nastave uz njegovo carstvo moglo bi uskoro to posati ukleta ‘kuća duhova’, koju će narod početi zaobilaziti. Kad već još uvijek ima pozadinsku zaštitu od države.

Kao i prethodne njegove ‘nestašluke’ sa smrtnim posljedicama po svoj prilici se zatrpava i ova tragedija od jučer u kojoj se u bazenima ugušilo dijete što zorno pokazuje koliko se duboko i snažno infiltrirala u sistem ‘duboka država’ SDA vlasti. U prilog tome ne govori samo činjenica da je ovdje na iftare i žderačine dolazio sa Bakirom i Reis Kavazović već to potvrđuju i brojne ‘konvencije’ i sastanci SDA vrha u njegovim salama i hotelima.

Ne, nije Budnjo udavio dijete, nije ni mlatio umrlog Džanana, ali sve ukazuje da ima njegove odgovornosti, sakrivanje u medijima naziva i vlasnika hotela gdje se desila tragedija sa djetetom upućuje na to da je na sceni još jedno zataškavanje moćnika.

Ostaje uz ovu tragediju niz otvorenih pitanja za organe gonjenja i samog Budnju i ako se ne rasvijetle, znaće se o čemu se radi. Jedno od osnovnih je pitanje samog načina kako se i tačno gdje desila tragedija, da li su bili postavljeni potrebni napisi i upozorenja o dubini vode, o opremi djece pri ulasku u bazene, da li je Budnjo imao certificirane spasioce (po svoj prilici da ih nije bilo nikako ali će se ispostaviti da su bili tu) te ako ih je imao da li su bili po propisima osposobljeni i pravilno primljeni na posao, što sve može dovesti ako se ne zataška do makar objektivne njegove odgovornosti. Dosadašnja zaštita ovog kriminala i kriminalca ne daje puno nade, pa se stoga, nažalost, može očekivati da se sve završi po onoj ‘sam pao, sam se ubio’.

Iako, ruku na srce i propise, pa ako hoćete i na Kur’an jer je Budnji i njegovim jaranima svaka druga ‘Allaha mi’- nije tako. Kao i Dženana Memića tako i ovog dječaka ubio je Budnjo, odnosno sistem kojem pripada i koji ga štiti.

photo : Alija Budnjo SDA ratni i poratni tajkun i hoteli ‘Terme’, arhiv