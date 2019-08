Vehabije i Romi, džamija i instagram i ‘fejs’, suđenje na tv umjesto u sudnici

Svjedoci smo svakodnevnih scena kriminala u glavnom gradu BiH, svjedoci smo svjesnom okretanju glave na nesposobnost policije i organa ‘reda’ da zavedu red u Sarajevu. Još malo će godinu dana odkako su ubijena dva policajca u vršenju dužnosti, istraga nije maknula od početka.

Umjesto da se policija osposobi, ojača, da se konačno zavede red i poredak u radu i disciplina te da se Tužilaštva i Sudovi ‘izoštre’ u obavljanu svojih zadataka, sve je prebačeno na teren politike. Kao da je imamo premalo svaki dan.

‘Sarajevo nije nesiguran grad’. ‘Sarajevo je metropola, siguran grad’, često čujemo riječi političara i rukovodioca Policije i drugih obavještajnih službi, dok nam u novinama i internet vijestima svaki dan dolaze druge i drugačije slike i prilike Sarajeva. Pljačka, otimačina telefona, novčanika, batinaši i razbojnici u tramvaju, autobusu, po ulicama, parkovima …

Mediji, kao što je red, podilaze vlastima pa umjesto prozivke nesposobnih i korumpiranih rukovodilaca odoše u sasvim drugu krajnost : veličaju i favorizuju bandite, drogeraše i kriminalce okorjele ubice. Da se djeca uče. Kako je fino biti Mirza Hatić, Elvedin Sakić, Selmir Čelebić … Tako to radi “Avaz”, recimo.

Zadnji slučaj ubistva u naselju Vojničko Polje u Sarajevu kada je 15-godišnji maloljetnik po imenu Ejjub D. ( i kakvo mu je to ime nacijo, Ejjub, sa dva ‘JJ’ a bratu mu ime Davud, tipična poratna bošnjačka imena) D. ubio 21-godišnjeg Ronalda Osmanovića nožem, u okršaju gdje su radile pored noževa i sjekire i štange, klasično je naše ogledalo ‘evropskog Sarajeva’.

‘Slučaj’ ubistva se preselio pored novina na tv ekrane, gdje se, kako vidimo, odvija pravo pravcato suđenje. Citiraju se eventualni svjedoci, isčitavaju službeni zapisnici okrivljenih maloljetnika… Govorimo o slučaju u državi koja pretenduje ka EU, ka Evropi, ali slučaj pokazuje da smo potonuli do dna i dublje. Lažemo sebe, lažemo Evropu, sve druge oko(lo) nas optužujemo da nas mrze i napadaju, od drveća ne vidimo šumu u kojoj zarastamo.

Zašto ne reći otvoreno, ovdje umjesto novinara trebale bi imati posla više socijalne službe, vjerske zajednice, sudovi i Tužilaštva, ali to je za Bosnu ‘špansko selo’.

Prvo, zašto sakrivati, u ovom zadnjem tragičnom događaju riječ je o sukobu vehabijske porodice i porodice Roma (Cigana, kako ih odmilja nazivamo) ali mi to vješto, kao i sve drugo, sakrivamo i uvijamo u ‘našu odviše poznatu islamsku čistoću’. Zato, jer po stavovima Islamske Zajednice BiH u Bosni ‘nema vehabija’, a slike majke dječaka koji je nožem preklao druga u tuči pokazuju da će nam se vehabije ‘vratiti’ i to vrlo brzo.

Islamska Zajednica ćuti i sakrivena iza ilahija i kasida, vjere u Allaha, uljuljkana statističkim podacima da smo po zadnjem popisu 93% odani vjeri bošnjačkoj, islamskoj, ne da ni pomisliti kako je maloljetni ubica pravo iz džamija ‘Kralj Fahd’ otišao na krvavi pir. Nakon ‘što je odklanjao ikindija namaz’. Ako i pomisli na to, biće ‘neka naša domaća budala’. Prije toga na dan-dva je na pijaci kupio nož i štangu i to fino pohranio kod kuće, da bi onda putem ‘fejsa’ ili instagrama (Otkad to vjernici ‘fejsaju’ i šta je sad to? Od kad se bivši Reis ‘Hižaslav’ Cerić i mnogobrojne ahmedije ‘ne skidaju’ sa fejsa, i ostali su krenuli u ov novotariju, ‘našu tradiciju’ ) otišao na dogovorenu tuču gdje je radio nož a radila i sjekira.

Majka maloljetnika koji je ispričao kako je ‘u samoodbrani’ udario nožem ubijenog da bi spasio brata, čisto je ruglo za evropsku Bosnu, ali takvih je, mrzio ili volio hrvatsku predsjednicu Kolindu-puna Bosna. Sarajevo, Zenica i tako redom i širom Bosne. I ko je uopšte ta hanuma ispod feredže, znaju li oni na tv1 koji su željni priče i gledanosti uzimali od nje intervju? Faca joj se ne vidi, ali i ona ima ‘fejs’ i tamo obrazlaže kako su se obraćali policiji više puta i više godina o uznemiravanju od strane ubijenog, bez ikakvih rezultata.

Kakva ‘crna samoodbrana’ kad si dan ranije isplanirao kupnju noža, u pitanju je klasični umišljaj ili planski napad, pravo je tu čisto, međutim, kad izjaviš kako si prije toga ‘odklanjao ikindija namaz’ u vehabijskoj džamiji, ‘Čuvara Harema’ onda sve sumnje u tvoju samoodbranu otpadaju. ‘Moralo se dijete braniti’, nego šta.

Razloge ovog ubistva umjesto na tv i na internetu trebalo bi potražiti u sudskim klupama. Nije isključeno da je problem između zavađenih postojao od ranije. Međutim, uzroke bi trebalo potražiti i u džamiji, jer odatle je sve krenulo a prešućuje se. Pa u našoj bh istoriji. Istraživanje uzroka bi nas odvelo od džamije do državnih i socijalnih ustanova a to već nebi imalo nikakvog smisla. Zato je bolje ovako. Da nam se čitav Svijet divi.

A ubistvo k’o ubistvo, i nije ni prvo ni zadnje u Sarajevu. Osim toga, ubijeni je iz ‘ciganske familije’.

Ciganska posla, eto to ti je.

photo screen : tv1 exclusive, roditelji maloljetnog ubice, vehabije (desno) u tv studiu, nema ni imena ni prezimena, ime ubijenog je odavno u eteru, arhiv Cross