Načelnik Opštine Vel. Kladuša Boris Horvat ‘ušao je u historiju’ po tome što je uz pomoć SDA skinuo sa trona Fikreta Abdića, u svemu ostalom ostao je čista ako ne i gora njegova kopija

* Zahvaljujući nametnutom propisu visokog bh predstavnika ‘Švabe Šmita’ kako Bošnjaci titulišu Christian Schmidt-a po kojima se ratni zločinci ne mogu kandidovati na izborima i snagama SDA mafije u sprezi sa ‘ostacima’ plitičkih bh partija (a ne snagom izbornih glasačkih listića kako su to mediji u ekstazi prenosili), na prošlim lokalnim izborima 2024. godine skinut je sa trona Fikret Abdić nakon dva njegova uzastopna mandata. Sva Krajina i čitava BiH, onakva koliko je ima u Federaciji, ovaj čin je pozdravila uz bombastične naslove. ‘Pao ratni zločinac Abdić’, ‘stigla sloboda i pravda za narod Velike Kladuše’. Pobijedio je ‘uspješni lokalni biznisman Boris Horvat’, poznatiji u gradu kao ‘Boro trista lonci’.

Zbilja, vladanje Abdića je obilježeno aferama i izolaciji opštine od strane državnih ustanova i organa u BiH kako u Krajini posebno i više u Sarajevu, posebno mu se zamjeralo opravdano što je novac budžeta trošio po svom nahođenju tako što je budžet sam proglašavao i izvršavao, manje zbog nepotizma koji je prisutan ne samo kod njega već je to bh politička normala iako je pozapošljavao veliku većinu familije u Opštini. Bilo je i ostalih ‘sitnica’ kao što je recimo ona da je Abdić najmanje vremena provodio u kancelariji načelnika, uglavnom je njegove poslove obavljao sin Ervin uz ovjerenu punomoć kod Notara, da mu je JP Komunalno služilo kao perionica novca, te da smo s vremena na vrijeme mogli vidjeti kako je u službenom posjetu nekoj od opština Crne Gore ili Hrvatske. U njegovom uredu nije se mogao niko vidjeti od načelnika US Kantona ili nekog iz vlasti u Sarajevu, taj dogovoreni bojkot i kažnjavanje građana ove opštine je svesrdno ispoštovano dekretom iz Sarajeva. Ostalo skoro sve znamo, Abdić je zbog navodne krađe pečata i donošenja budžeta ‘na svoju ruku’ optužen i kažnjen nepravosnažnim presudama u Bihaću na tri godine zatvora zbog budžeta uz obavezu da vrati opštini skoro pola miliona KMa jednom, te uslovnom kaznom drugom presudom – zbog navodne krađe ključa od opštinske vijećnice i kancelarija.

* Preuzimanjem dužnosti od Abdića novi načelnik Horvat je obećao ‘transparentno donošenje budžeta i njegov trošenje, saradnju sa svim nivoima vlasti te da će biti servis građana’, izjavio je da je iza ‘ratnog zločinca ostala dubioza budžeta oko 2 miliona KMa’ i da je na računu Opštine ostalo ‘svega 138.453 KMa. Onda su mediji zatrpali javnost Kladuše i BiH sa druženjem i posjetom Horvata svemu i svakome a načelnici US Kantona i ministri požurili kod njega na kafu, kao i on u uzvratne posjete. Bilo ga je i kod Nermina Nikšića premijera, Željka Komšića bošnjačkog drugog člana bh Predsjedništva, ma sastao se čak i sa ‘Švabom Šmitom’ i vjerovali ili ne, bilo ga je da prostite i u Jablanici. Tamo se uparadirao sa notornim vehabijom i sarajevskim uličnim SDA performans pevarantskim tipom Nihadom Aličkovićem. Boro je postao prava medijska zvijezda. Samo rijetki su ukazivali na činjenicu da je licemjeran kad govori o Abdiću jer mu je album krcat sa slikama Elvire Lilje Abdić, sina Fiketovog Ervina i dakako sa ‘Babom’, sa kojim je surađivao i radio preko Abdićevog poduzeća ‘Finab.d.o.o. u Rijeci a kasnije i preko dotacija iz njegovog budžeta u Konjičkom Klubu Vel. Kladuša ili u udruženje privrednika. Ili dok su njegovu firmu ‘Miral’ d.o.o i njegovu PVC stolariju u Vel. Kladuši dovodili u vezu sa Babom jer se ugrađivala preko firme ‘Finab’ d.o.o. a sestrinsku u Hrvatskoj u vezu sa finansijskim aferama. Horvat je neduhovito i vickasto izbjegavao prave odgovore. Čim je oglašena njegova pobjeda Kladušom su se zaorili tekbiri znakovi pomirenja kojima se posebno obradovao Rifet Dolić nekadašnji šef Fikretove stranke DNZ i njegov pratilac i zaštitinik, kasnije njegov najveći politički protivnik i otkrivač njegovih tajni i želja, sada vjerni interni Borisov glasač u Vijeću opštine, onda je uslijedila bratska promocija sa SDA elitom u Kladuši Ćufurovićem i Veladžićem, koje paradiranje još traje.

* Nakon decembra 2024. u Vel. Kladuši imamo novog predsjednika ali iskreno bez ičega i imalo ‘historijskog’. Međutim, Boro je odradio ucrtano, SDA pokupila kajmak pobjednika a Bakir tekbire sreće, ‘nakon tri decenije’ Alijin duh je puhnuo u zgradu Opštine. Kao da i bez toga vlast Sarajeva nije na ovu opštinu puštala duhove i pljačkala je svo ovo poratno vrijeme, dok nije načisto preotela imovinu građana. Živjelo bratstvo i jedinstvo, živjeli ‘Boro i Ramiz’, hoću reći Boro i Asmir, sve ostalo je nebitno. Niko Horvata nije upitao da li zna išta u vezi pljačke imovine ‘Agrokomerca’ niti mu je to uopšte tema, ili recimo, kako je došao do vlasništva nad dijelom pogona ‘Saniteksa’ Vel.Kladuša u Vrnograču, gdje je sada središte ‘Mirala’ fime načelnika Bore. Podjećamo, firmu ‘Saniteks’ su uz pomoć Dolić Rifeta i njegovog kolege Veladžića u ‘Saniteksu’ i kantonalne agencije za privatizaciju tobože otkupili tajkuni Sarajeva ili Tešnja.

* No da se vratimo Hovatu i njegovoj ‘historijskoj stolici načelnika’ u ovih veselih i razdraganih godinu i pol mandata.

Budžet opštine je baš kako je Horvat i najavio donešen trnsparentno jer opštinsko vijeće ima većinu i nije morao potezati za samostalnim potpisivanjem, no nije puno manji od Abdićevog iz 2024. godinu. Glasači su ga usvojili jednoglasno a mediji objavili da iznosi ‘oko 25.miliona KMa’. Dakle, malo manji od Fikretovog (27 miliona KMa), ali sačekajte – nije još kraj. Maja ove godine Horvat je zatražio a Vijeće opet izglasalo famozni rebalans i sada se može reći da je veći za 9 %, u konačnici je kao i Babin. Sa tom razlikom što je, je li, trasparentno uvećan. Nije govno već se pas posr’o. Ni to nije sve. Obećanja kako će ‘biti servis svih građana’ su se već obistinila, Horvat počeo servisirati. Povećao je sve komunalne usluge, odvoz otpada i za 100 posto, povećao cijenu vode koje Kladuša ima u izobilju, pa čak, potrudio se da i, jedne od većih paušala vijećnika u BiH, poveća svojim poslanicima internim glasačima. Da bi se dosta toga odradilo, logičan spas je u rebalansu budžeta, neće valjda smanjivati plate i paušale te dnevnice. I dalje imamo u opštini problem sa građevinskim dozvolama i na hiljade naslijeđenh i novih a neriješenih predmeta. Horvat je čak i nelegalno izgrađene garaže Abdića na zemljištu stanara u nekoliko ulica koje načelnik Abdić nije uspio prodati, odredio i namijeni za prodaji. Da se pored ‘babinih’ garažama namire i Borisovi ahbabi, a stanari kao da su zgrade u zraku, neka pune parking satove ili neka dolaze do stanova dronovima, preko terase.

Nezvanično se šuška od strane Laburista, stranke Abdića i njegove familije da Horvat planira i privatizaciju JP Komunalnog, gdje će, ako se i kad to desi, tek biti rebalansa i transparentnosti.

* Horvat je nastavio i sa laburističkim veselicama Abdićevih kćerki u malo drugačijem izdanju, nije zaboravio ni hodže i ahmedije, jednom je samo za nekakve hafize i njihovu žurku isplatito 50.000 KMa iz budžeta, ali da se zna, sve je transparento i u skladu sa obećanim. Diajaspora : ista meta i isto odstojanje. Može rodni list ili kopija iz Katastra čak i subotom i nedjeljom, sve za dijasporu i uz plaćanje ‘papira’, ostalo neka dijaspora zaboravi. Nešto je ostalo još nedovoljno vidljivo ali vrijedi zabilježiti. To je projekat auto-ceste Bihać-Velika kladuša, međutim i tu ide kao što je red naopačke. Prvo će se spojiti Cazin i Bihać a za Kladušu će se godinama ‘tarlahati’ komjuterskom animacijom u 3D obećanja i isto toliko dimenzija. Srajevo i USK ‘država’ pokušavaju biti darežljivi pa je slijedom toga iz Bihaća dato 130.000 KMa sadake da se obnovi kula ‘Stari grad’ jer za taj spomenik kulture ne bješe mjesta u budžetu pa već godinama zjapi ruglo na kupoli jedne kule izgorjele u požaru, par stotina hiljada KMa je dato za ‘Dom kulture’ zvani ‘Kladuški skadar na Kladušnici’, objekat koji se ‘gradi’ već više od deceniju. Eto dokaza da je izolacija probijena i da Sarajevo misli na Krajinu. Ima i ovoga, firma načelnika u kojoj je navodno ‘zamrznuo’ svoju funkciju kao Ramo Isak prvi pendrek federacije svoju, biće izvođač postavljenja spomenika Mujo Hrnjica autora i kipara Dizdarevića, ako se nađu troškovi izlijevanja ovog remek-djela kladuške istorije koje propada od rata pa sve do sada u halama Komunalnog poduzeća. Kao da nema nijedne druge firme u ovoj opštini koja ne bi mogla uživati u očiglednom sukobu interesa, nepisanom pravilu bh tendera i profita. Sve u svemu, ‘kladuško dijete’ kako kladuščani znaju reći za načelnika Vel. Kladuše kojeg u čaršiji znaju više po nadimku ‘Boro trista lonci’ nego po imenu iz matične knjige, načisto je polupao opštinske budžetske lončiće.

I silna obećanja. A tek počeo sa načelnikovanjem.

P.S. U dva mandata vlast Fikretove stranke i njegove familije – stranka ‘Laburisti BiH’ bila je nadmoćna vlast bez sluha i bojazni da će jednog dana biti opozicija. Sad kad je to postala, iz petnih žila kritikuje, nabacuje amandmane, fejsbuči i pali raju koja se odavno počela ‘hladiti na Babu’, sipa video klipove ‘vidi šta ovi rade’ a kako smo mi bili fini i pametni. Sve što Horvat i Rifat Dolić osmisle a SDA aminuje, makar i valjalo čemu, pljuckaju i bacaju u blato. Da su bili pozicija kakva su opozicija, ne bi vlast ni izgubili, šta bi drugo kao ‘oni koji se ne pitaju’ i radili ako ne bi larmali i opravdavali svoje plate. Međutim, jedna bizarna kritika Horvatu kako je na sjednici ‘opsovao Boga’ poslaniku Laburista a što je proglašeno neoprostivim grijehom, baš je onako baš slatka i prijemčiva. Samo iz razloga jer su Ljilja, Ervina i familijarni ostatak bratstva i sestrinstva u stranci i u vlasti opštine time pogođeni, povrijeđeni su im vjerski osjećaji. Njihovi silni vjerski derneci ko što su ‘bajramske veselice i druženja’, ‘bajramske sofre’ ili ramazanske čarolije i ‘mubarek čestitke’ sa kojima su raju zasipali bili su pravi dokazi bogobojaznosti ili vjere. Jer svi znamo da su oni na radu u Vel.Kladuši a sa adresom u Opatiji ili Rijeci, i nisu nimalo manji muslimani od Horvata koji ja zaista iznerviran opsovao. Makar tamo samo dovili, postili i klanjali svoje namaze. Kao da ne znaju da su tekbiri Horvatu sve oprostili. Kao da su teletabisi pa ne znaju da je u vjeri da sve kao u politici dozvoljeno sredstvo.

Samo da se vlast otme i drži. Jedna donacija Medžlisu IZBiH u Vel. Kladuši iz budžeta će Borin grijeh izbrisati u trenu kao namaz svakog lopova na Kabi u Saudi Arabia-i.

photo : ono kad te nagrađuje ratni zločinac, Ervin Abdić u ime oca uručuje zahvalnicu Borisu Horvatu (lijevo

), arhiv