Ode ‘sadaka’ naša ‘nafaka’, kukala nam majka : Od svih izvršnih uredbi američkog predsjednika Trump-a koje potpisuje iz minuta u minut, u BiH razumljivo najviše pažnje izazvalo je zamrzavanje djelovanja Agencije USAID …

* Princip poslovanja jedne od najkorumpiranije države kao što je BiH je jednostavan i poznat : silne namete, poreze i ostale dadžbine od raje pohlepna kriminogena vlast je trošila uglavnom ciljanim budžetima za plate i dodatne benefite, za ‘historijske projekte’ se zaduživalo pijano i rastrošno kod MMFa i drugih domaćih i svjetskih banaka ili uz pomoć donacija i EU fondova, socijalni mir je čuvala dijaspora sa donacijama koje se na našem bh jeziku zovu ‘sadaka’.

* ‘Sadakom’ koja za divno čudo ali opet namjerno nije u BiH uređena zakonom a postala zakonski postulat jer bez nje država ne bi ni mogla funkcionisati, rješavani su skoro svi segmenti države, Svijet se na nas navikao a ‘nas krenula karta’. Ako hoćeš utopliti zgrade, popraviti učionice, očistiti mine zaostale iza bh rata, nabaviti opremu i uniforme za vojsku i policiju, srediti kancelarije suda, Tužilaštva, renovirati ceste, moderno opremiti džamije, popraviti krovove muzeja koji prokišnjavaju- samo ‘apliciraš’. Hoćeš avione, kamione, samo piši. Osmisliš ‘projekat’ i zatražiš, eto love. Ako želiš postati ‘medij’, i televizija čak, opet zatražiš, izbiflaš program i uputiš zahtjev, ‘sadaka’ stiže. Hoćeš da budeš ‘nevladina organizacija’ smisliš fin naslov i ‘apliciraj’. Osim državnog sektora, ‘sadaku’ su sisale i mnoge od ‘samo’ 25.000 regitrovanih udruženja i nekakvih parazita zvanih ‘nevladine organizacije’, ogrebale su se za nju i mnoge političke partije.

‘Sadaka država’ je vješto i mangupski razradila svoju ‘sadaka’ koncepciju još od Srebrenice i prije toga, milijarde dolara, eura, bilo čega, slilo se na račune pijavica i nestale, kad se zatraži izvještaj o parama, nema ništa. To je ‘sadaka’ hej, šta te briga, nisu tvoje pare, nečije jesu ali propisi su takvi. Kao kad gurneš lovu u džamijske kutije zvane ‘sergija’, niko nikom ne polaže račune. Dao si, nije oteto. Nema čak ni krivičnog djela, kako će tužilaštvo to okarakterisati tako kad se i samo oslonjalo na ‘sadaku’.

* USAID, američka Agencija koju je osmislio još predsjednik J.F. Kennedy 1961, slala je lovu širom svijeta, teško da se mogu izračunati stotine i hiljade milijardi dolara poreznih obveznka građana USA koje su se svake godine prelijevale preko Atlantica u ‘ostatak’ Svijeta. Davalo se šakom i kapom, za sve i svašta. Od ‘ispitivanja podzemnih voda Mauritanije’ do ‘afričkih bunara’ ili asfalta u nekoj bh zabiti ili selu ili uređenja džamijskih ‘biblioteka’ pa i seoskih veselica. Od zacrtanih ciljeva osnivanja Agencije vremenom se odstupilo a birokratija Agencije razmnožila i toliko osilila da je počela potpisivati i ‘sporazume’ i ‘ugovore’ sa stranim državama pri dijeljenju novca.

* Tome je došao kraj, američki predsjednik Trump je zamrznuo sve aktivnosti ove Agencije, zaustavio protok novca, poslao osoblje na ‘neplaćeni’ i otvorio internu istragu. Širom Svijeta je nastao jauk i lelek. U BiH posebno i razumljivo ‘nafaka’ je uskraćena, šta sad? Prema podacima administracije Bijele Kuće samo za četiri godine u BiH je prebačeno preko 400 miliona dolara za razne projekte, programe, pomoć i ko zna za što sve ne, preko filijale USAID. Agencija je proglašena kriminalnom organizacijom i kažu, ‘mora da umre’.

U BiH dan žalosti. Od svih izvršnih uredbi američkog predsjednika koje bifla iz minuta u minut i potpisuje, od kojih se mnoge dotiču i bh države, kao ona sa deportacijom blizu 200 bh državljana, ova o ukidanju USAID djelovanja je izazvala najviše pometnji, medijskih analiza i kuknjave.

No, ta priča i plač nije još ni načeta. Sve se svodi na to da su pare davane najviše na portale, medije i televizije što je notorna laž. Jeste, ali ne samo njima, možda njima i najmanje. Oni koji su prije hvalili USAID kao Milorad Dodik li Fadil Novalić pemijer u zatvoru, sad ga pljuju i pozdravljaju odluku Trump-a, oni drugi i većina, šute, dok prave i tačne podatke o primaocima ove ‘sadake’ još ne možeš naći. Kao ni to kakvi su sve aranžmani sklapani, ko je sklapao i zašto, jer je zvanična stranica umrtvljena, jedino nešto malo informacija je ostalo u arhivama medija po intenetu. O tim podacima šuti i odlazeći američki ambasador u BiH Murphy a zdušno se sa njima slikao i hvalio stotinu puta, kao pomoći ‘partneru’ i državi BiH.

* Nisam za ovolike i ovakve izvršne uredbe američkog predsjednika koje svaki dan derogirajući pravni i ustavni sistem Amerike printa i potpisuje, međutim poslovanje i trošenje para USAIDa je odavno zrelo za preispitivanje, ma kako to zvučalo, i ma kako se odrazilo na neke njihove projekte i pomoć za važne državne organe. Rizikujući da me neko svrsta uz Fadila i Dodika, tvrdim da je to jedna od prijeko potrebnih i važnih odluka, o njoj tako govorim jer kao građanin plaćanjem poreza državi Americi imama pravo na to, budući da znam da pare nisu trošene transparentno u BiH, u Americi i po Svijetu generalno. Najvjerovatnije, rad ove Agencije će biti nastavljen u nekom drugom obliku ali da je došao kraj džabalebarenju i trošenju tuđih para u sve i svašta, u to sam siguran. Tim prije jer je Agencija osnovana za pomoć drugima sa ciljem nekih američkih interesa, koji se ne podudaraju sa datim parama.

* Nisu svi grantovi iz ove Agencije interesi Amerike a nisu ni interesi države BiH, međutim trošilo se nemilice. Eto, za primjer, kad već za sve imaju komentar, zašto se sada ne jave osim bh političara, vlastele i Reisa, recimo, notorna ‘majka nad majkama’ Munira Subašić ili direktor Potočara Emir Suljagić sve skupa sa ‘bratom’ Reifom Bajrovićem, a trebali bi. Posebno Bajrović i njegova ‘nevladina udruga’ nekakva ‘EUSA Alijansa’, te silni portalčići i novinarčići koji su godinama primali zavidne apanaže za nerad ili bolje rečeno za ništa. Slikajući samo ambasadora ili kopirajući ono što drugi pišu.

* Koliko je USAID u BiH ‘uznapredovao’ u svojoj moći pokazuje i ovaj podatak. Pored dijeljenja novca udruženjima, džematima, crkvama, opštinama i Kantonima bez ikakve kontrole korisnosti i potrebe, direktori ove filijale su počeli po BiH vršiti i javnu nabavku i ‘završavati’ tendere. ‘Sporazumom’ sa vladom Kantona Saarjevo a u ‘cilju transparentnosti javnih nabavki’, vlast je preko USAIDa nabavljala i trolejbuse i tramvaje, čak naručivala i izvođače radova, odabirala ih. Eto šanse za korupciju, nego. Postupak je bio ovakav. USAID sve odabere, vlast prebaci pare njima a oni isplaćuju umjesto drave. Ako ni zbog čeg drugog, takvo polovanje je nazakonito samo zbog izbjegavanja poreza do kojeg svaka normalna država itekako drži. Sklapanjem pa plaćanjem ugovora preko Agencije, nema država poreza.

Slično kao u Sarajevu, poslovi su se obavljali i u Kantonima ili Opštinama.

Photo ilustracija : od američkog naroda državi BiH, arhiv